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Esnaf kredisi faiz oranları arttı: Halkbank'tan 'kaçınılmaz' açıklaması
Esnaf kredisi faiz oranları arttı: Halkbank'tan 'kaçınılmaz' açıklaması
Sputnik Türkiye
Halkbank esnaf ve sanatkarların kullandığı borcu devam eden kredilerde faiz oranını yükseltmesinin ardından açıklama yaptı. Açıklamada faiz oranlarında... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T14:17+0300
2024-05-22T14:17+0300
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kredi
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ekonomi
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Halkbank esnaf ve sanatkarların kullandığı ve borcu devam eden hazine destekli esnaf kredilerinin faiz oranlarını artırmasının ardından açıklama yaptı.Bankanın esnaf kredileri faiz oranlarını 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere güncellediği aktarılan açıklamada, faiz oranı değişikliğinin geçmişe yönelik olarak uygulanmadığı ifade edildi.Açıklamada, esnaf kredilerine uygulanacak faiz oranının yasal olarak banka kaynak maliyetinin altında olmayacak şekilde belirlendiği, esnaf kredilerinin vadeleri boyunca sabit faizli krediler olmadığı, bankanın kaynak maliyetine bağlı olarak özü itibarıyla değişken faizli olduğu kaydedildi.'Gecikmeli ve kaçınılmaz olarak'Güncel durumda bankaların kaynak maliyetlerinin yüzde 50 seviyesine geldiği, kredi faiz oranlarının da buna paralel olarak artış kaydettiği belirtilen açıklamada, gelinen noktada, gecikmeli ve kaçınılmaz olarak esnaf kredileri faiz oranlarında piyasa güncel kredi faiz oranlarının oldukça altında kalacak şekilde faiz oranı güncellemesi yapılmak zorunda kalındığı aktarıldı.Açıklamada, "Esnafa yansıtılan yeni faiz oranları yüzde 17-29 bandında değişmekle birlikte artışın önemli bölümü, yüzde 17'lik en düşük yeni faiz oranı bandında devam etmektedir. Faiz oranı düzenlemesinde, deprem bölgesinde bulunan 5 il ve 2 ilçemizde kullandırımı yapılan esnaf kredileri kapsam dışı bırakılmıştır" denildi.Ayrıca açıklamada "İlerleyen dönemlerde kaynak maliyet azalışlarına bağlı olarak esnaf kredileri faiz oranlarında iyileştirmeler yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/koc-holdingden-yapi-kredi-ile-ilgili-yeni-aciklama-1084079015.html
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halkbank, kredi, esnaf, açıklama, açıklama, ekonomi, enflasyon
halkbank, kredi, esnaf, açıklama, açıklama, ekonomi, enflasyon

Esnaf kredisi faiz oranları arttı: Halkbank'tan 'kaçınılmaz' açıklaması

14:17 22.05.2024
© AFP 2023 / OZAN KOSE Halkbank
Halkbank - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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Halkbank esnaf ve sanatkarların kullandığı borcu devam eden kredilerde faiz oranını yükseltmesinin ardından açıklama yaptı. Açıklamada faiz oranlarında güncelleme yapılmak zorunda kalındığı belirtildi.
Halkbank esnaf ve sanatkarların kullandığı ve borcu devam eden hazine destekli esnaf kredilerinin faiz oranlarını artırmasının ardından açıklama yaptı.
Bankanın esnaf kredileri faiz oranlarını 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere güncellediği aktarılan açıklamada, faiz oranı değişikliğinin geçmişe yönelik olarak uygulanmadığı ifade edildi.
Açıklamada, esnaf kredilerine uygulanacak faiz oranının yasal olarak banka kaynak maliyetinin altında olmayacak şekilde belirlendiği, esnaf kredilerinin vadeleri boyunca sabit faizli krediler olmadığı, bankanın kaynak maliyetine bağlı olarak özü itibarıyla değişken faizli olduğu kaydedildi.

'Gecikmeli ve kaçınılmaz olarak'

Güncel durumda bankaların kaynak maliyetlerinin yüzde 50 seviyesine geldiği, kredi faiz oranlarının da buna paralel olarak artış kaydettiği belirtilen açıklamada, gelinen noktada, gecikmeli ve kaçınılmaz olarak esnaf kredileri faiz oranlarında piyasa güncel kredi faiz oranlarının oldukça altında kalacak şekilde faiz oranı güncellemesi yapılmak zorunda kalındığı aktarıldı.
Açıklamada, "Esnafa yansıtılan yeni faiz oranları yüzde 17-29 bandında değişmekle birlikte artışın önemli bölümü, yüzde 17'lik en düşük yeni faiz oranı bandında devam etmektedir. Faiz oranı düzenlemesinde, deprem bölgesinde bulunan 5 il ve 2 ilçemizde kullandırımı yapılan esnaf kredileri kapsam dışı bırakılmıştır" denildi.
Ayrıca açıklamada "İlerleyen dönemlerde kaynak maliyet azalışlarına bağlı olarak esnaf kredileri faiz oranlarında iyileştirmeler yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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