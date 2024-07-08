https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/skydiving-fest-parasut-gunlerinde-sert-inis-parasutcu-yaralandi-1085651504.html

Skydiving Fest-Paraşüt Günleri'nde sert iniş: Paraşütçü yaralandı

Skydiving Fest-Paraşüt Günleri'nde sert iniş: Paraşütçü yaralandı

Sputnik Türkiye

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen "5. Skydiving Fest-Paraşüt Günleri" etkinliğinde, bir paraşütçünün atlayış sonucu yere sert iniş yaparak... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T14:29+0300

2024-07-08T14:29+0300

2024-07-08T14:29+0300

türkiye

eskişehir

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Eskişehir'de paraşütçünün yere sert iniş yaparak yaralandığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde 6 Temmuz'da düzenlenen etkinliğe katılan 44 yaşındaki paraşütçü Bişar Öçal, uçaktan atladı.Atlayışın ardından bir süre havada süzülen Öçal, iniş noktasına geldiği esnada kontrolünü kaybederek yere sert iniş yaptı.Öçal'ın düşerek yaralandığı anlar, etkinlikteki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Yaralanan Öçal'a, programda görevli sağlık ekibince müdahale edildi.Öçal, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivrihisar İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Ayak bileği kırılan Öçal'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/1085586990.html

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