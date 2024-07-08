https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/skydiving-fest-parasut-gunlerinde-sert-inis-parasutcu-yaralandi-1085651504.html
Skydiving Fest-Paraşüt Günleri'nde sert iniş: Paraşütçü yaralandı
Skydiving Fest-Paraşüt Günleri'nde sert iniş: Paraşütçü yaralandı
Sputnik Türkiye
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen "5. Skydiving Fest-Paraşüt Günleri" etkinliğinde, bir paraşütçünün atlayış sonucu yere sert iniş yaparak... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T14:29+0300
2024-07-08T14:29+0300
2024-07-08T14:29+0300
türkiye
eskişehir
paraşüt
paraşüt kazası
paraşütçü
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Eskişehir'de paraşütçünün yere sert iniş yaparak yaralandığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde 6 Temmuz'da düzenlenen etkinliğe katılan 44 yaşındaki paraşütçü Bişar Öçal, uçaktan atladı.Atlayışın ardından bir süre havada süzülen Öçal, iniş noktasına geldiği esnada kontrolünü kaybederek yere sert iniş yaptı.Öçal'ın düşerek yaralandığı anlar, etkinlikteki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Yaralanan Öçal'a, programda görevli sağlık ekibince müdahale edildi.Öçal, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivrihisar İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Ayak bileği kırılan Öçal'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/1085586990.html
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eskişehir, paraşüt, paraşüt kazası, paraşütçü
eskişehir, paraşüt, paraşüt kazası, paraşütçü
Skydiving Fest-Paraşüt Günleri'nde sert iniş: Paraşütçü yaralandı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen "5. Skydiving Fest-Paraşüt Günleri" etkinliğinde, bir paraşütçünün atlayış sonucu yere sert iniş yaparak yaralandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Eskişehir'de paraşütçünün yere sert iniş yaparak yaralandığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde 6 Temmuz'da düzenlenen etkinliğe katılan 44 yaşındaki paraşütçü Bişar Öçal, uçaktan atladı.
Atlayışın ardından bir süre havada süzülen Öçal, iniş noktasına geldiği esnada kontrolünü kaybederek yere sert iniş yaptı.
Öçal'ın düşerek yaralandığı anlar, etkinlikteki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yaralanan Öçal'a, programda görevli sağlık ekibince müdahale edildi.
Öçal, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivrihisar İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ayak bileği kırılan Öçal'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.