Tırmanış yaptığı Ağrı Dağı'nın zirvesinden paraşütle indi

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, son yıllarda bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla dağcılık faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.