https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/sanliurfada-gobeklitepe-yakininda-yangin-1085632629.html
Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınında yangın
Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınında yangın
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T00:06+0300
2024-07-08T00:06+0300
2024-07-08T00:15+0300
türkiye
şanlıurfa
göbeklitepe
yangın
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Şanlıurfa'da, Göbeklitepe'nin karşı tarafında bulunan Örencik ve Germuş Mahallesi dağlık alanında, akşam saatlerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otluk alanın tutuşmasıyla başlayan yangın ağaçlık alana da sıçradı. Ekiplerin söndürme çalışması yaptığı yangında çok sayıda fıstık ve zeytin ağacı zarar gördü. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/batmanda-bir-binanin-teras-katinda-yangin-1085631582.html
türkiye
şanlıurfa
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şanlıurfa, göbeklitepe, yangın
şanlıurfa, göbeklitepe, yangın
Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınında yangın
00:06 08.07.2024 (güncellendi: 00:15 08.07.2024)
Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Şanlıurfa'da, Göbeklitepe'nin karşı tarafında bulunan Örencik ve Germuş Mahallesi dağlık alanında, akşam saatlerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otluk alanın tutuşmasıyla başlayan yangın ağaçlık alana da sıçradı.
Ekiplerin söndürme çalışması yaptığı yangında çok sayıda fıstık ve zeytin ağacı zarar gördü. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.