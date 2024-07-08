https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/sanliurfada-gobeklitepe-yakininda-yangin-1085632629.html

Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınında yangın

Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınında yangın

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T00:06+0300

2024-07-08T00:06+0300

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türkiye

şanlıurfa

göbeklitepe

yangın

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Şanlıurfa'da, Göbeklitepe'nin karşı tarafında bulunan Örencik ve Germuş Mahallesi dağlık alanında, akşam saatlerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otluk alanın tutuşmasıyla başlayan yangın ağaçlık alana da sıçradı. Ekiplerin söndürme çalışması yaptığı yangında çok sayıda fıstık ve zeytin ağacı zarar gördü. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/batmanda-bir-binanin-teras-katinda-yangin-1085631582.html

türkiye

şanlıurfa

göbeklitepe

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