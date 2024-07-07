Batman'da bir binanın teras katında yangın
23:22 07.07.2024 (güncellendi: 23:53 07.07.2024)
© İHA / OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜR-Batman'da 8 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
© İHA / OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜR-
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Batman'da 8 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın geceyi aydınlatırken, alevler TOMA desteğiyle söndürüldü.
Batman'da bir binanın teras katında çıkan yangına müdahale edildi.
Fatih Mahallesi 1636. Sokak'ta bulunan 8 katlı bir apartmanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede teras katındaki daireleri sardı.
© İHA / OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜR-Batman'da 8 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
1/4
© İHA / OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜR-
Batman'da 8 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
© İHA / OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜR-Batman'da 8 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
2/4
© İHA / OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜR-
Batman'da 8 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
© İHA / OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜR-Batman'da 8 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
3/4
© İHA / OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜR-
Batman'da 8 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
© İHA / OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜR-Batman'da 8 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
4/4
© İHA / OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜR-
Batman'da 8 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
1/4
© İHA / OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜR-
Batman'da 8 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
2/4
© İHA / OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜR-
Batman'da 8 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
3/4
© İHA / OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜR-
Batman'da 8 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
4/4
© İHA / OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜR-
Batman'da 8 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bina sakinlerini tahliye eden ekipler yangına müdahale etti.
Yangın, TOMA desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.