https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/batmanda-bir-binanin-teras-katinda-yangin-1085631582.html

Batman'da bir binanın teras katında yangın

Batman'da bir binanın teras katında yangın

Sputnik Türkiye

Batman'da 8 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın geceyi aydınlatırken, alevler TOMA desteğiyle söndürüldü. 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T23:22+0300

2024-07-07T23:22+0300

2024-07-07T23:53+0300

türkiye

batman

batman

batman

teras

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/07/1085630975_123:0:1478:762_1920x0_80_0_0_f77a5dc50b58a81c795bd92ecea00725.jpg

Batman'da bir binanın teras katında çıkan yangına müdahale edildi.Fatih Mahallesi 1636. Sokak'ta bulunan 8 katlı bir apartmanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Alevler kısa sürede teras katındaki daireleri sardı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Bina sakinlerini tahliye eden ekipler yangına müdahale etti.Yangın, TOMA desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/meteorolojiden-kuvvetli-saganak-uyarisi-1085630683.html

türkiye

batman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

batman, batman, batman, teras