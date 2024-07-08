https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/rus-disisleri-abdnin-orta-menzilli-kuvvetler-anlasmasindan-cekilmesinin-nedenini-acikladi-1085660178.html

Rus Dışişleri, ABD'nin Orta Menzilli Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesinin nedenini açıkladı

Rus Dışişleri, ABD'nin Orta Menzilli Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesinin nedenini açıkladı

Sputnik Türkiye

ABD'nin INF Anlaşması'ndan çekilme nedeni hakkında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov'dan açıklama geldi. 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T17:25+0300

2024-07-08T17:25+0300

2024-07-08T17:30+0300

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orta menzilli balistik füze

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Orta Menzilli Kuvvetler (INF) Anlaşması'ndan Çin'i caydıracak sistemler geliştirmek için çıktığını belirtti.'Mejdunarodnaya Jizn' (Uluslararası Yaşam) dergisine demeç veren Ryabkov, stratejik alanda hakimiyet kurmayı amaçlayan ABD'nin bu amaç doğrultusunda Çin'i korkutacak sistemler geliştirmek için INF Anlaşması'ndan çekilme ihtiyacı hissettiğini söyledi.Ryabkov, "ABD'nin INF Anlaşması'ndan çekilmesinin nedeni anlaşılır. Bu o zaman da anlaşılırdı ancak şu anda ABD'nin Çin'i korkutacak sistemler oluşturmak için anlaşmadan çıkmaya gerek duyduğu mutlak, tartışılmaz bir şekilde ortaya çıktı. Son dönemde ABD'nin Asya-Pasifik bölgesinde orta menzilli sistemleri konuşlandırmaya ne zaman başlayacağına dair tartışmaların keskin biçimde artması tesadüf değil" ifadelerini kullandı.Şu anda Rusya'nın ABD'yle silahlar konusunda herhangi bir diyaloğa başlamasının imkansız olduğuna dikkat çeken Ryabkov, zira Washington'un Moskova'ya stratejik yenilgi yaşatmayı amaçlayan, yapıcılıktan uzak bir politika izlediğinin altını çizdi.ABD ve Rusya, 2019'dan INF'den çekilmişti2 Şubat 2019'da ABD, INF'den resmen çekildiğini duyurmuştu.Bunun üzerine 3 Temmuz 2019'da ise Rusya lideri Putin, INF'in askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırmıştı.Gorbaçov ve Reagan 1987'de imzalamıştı8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ryabkov-nukleer-gucler-arasinda-dogrudan-silahli-catisma-riski-yuksek-1085221108.html

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rusya, abd, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf), orta menzilli füze, orta menzilli balistik füze, sergey ryabkov, asya & pasifik, asya, asya-pasifik