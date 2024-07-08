https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/cumhurbaskani-erdogan-mourinhoya-seslendi-ferdi-satilmali-1085642988.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho'ya seslendi: 'Ferdi satılmalı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho'ya seslendi: 'Ferdi satılmalı'
Sputnik Türkiye
EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynanan mücadeleyi stattan takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T11:42+0300
2024-07-08T11:42+0300
2024-07-08T11:55+0300
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spor
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2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda Türkiye mücadelesini tribünden izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşma sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milli Takımın genel performansına dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu'na özel bir parantez açtı.'Ferdi çok hırslı'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ferdi Kadıoğlu'nun hırsına dikkat çekerek, "Bu maçlarda görev alan futbolcularımızın hiçbirini birbirinden ayırt edemem. Kalecimizden tut, sağ bek de sol bek de, orta saha da… Şimdi mesela bakıyorsun bir Ferdi Kadıoğlu’na, çok hırslı" dedi.'İstikbaliyle oynamamak lazım'Ferdi Kadıoğlu'nun oyun tarzını öven Erdoğan, "Biz futbol oynadığımız zaman hocamız bize derdi ki, 'Oğlum topu yiyeceksiniz'. Top yenir mi? 'Yiyeceksiniz'. Bu ne demek? Hırsını tam manasıyla koyacaksın. Ferdi'de bu var. O boyuyla Ferdi çok hırslı. Topu aldığı zaman, geriden forvete katılması çok sağlam. Şimdi onunla ilgili bazı rakamlar konuşuluyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho, 'gidemez' dedi. Ferdi’nin de istikbaliyle oynamamak lazım" şeklinde konuştu.Ferdi Kadıoğlu'nun parlayan performansıFerdi Kadıoğlu, EURO 2024'te gösterdiği performansla hem Fenerbahçe hem de milli takım için büyük bir değer olduğunu kanıtladı. Genç futbolcunun hırsı ve saha içindeki mücadeleci yapısı, hem teknik ekibin hem de taraftarların takdirini topladı. Ferdi’nin geleceği, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde parlak bir şekilde şekilleniyor.Montella hakkında ne dedi?Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımın başarısını ve deneyimlerini EURO 2032’ye taşıyacaklarını belirtti. İtalyanlarla olan dayanışmanın önemine de değinen Erdoğan, "Montella’nın görevinin başında olması durumunda işlerimizin daha kolay olacağını düşünüyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/euro-2024un-parlayan-yildizlari-uctu-milli-takimda-5-futbolcu-rekor-degere-ulasti-1085636837.html
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euro 2024 tecep tayyip erdoğan, recep tayyip erdoğan ferdi kadıoğlu, cumhurbaşkanı erdoğan futbol
euro 2024 tecep tayyip erdoğan, recep tayyip erdoğan ferdi kadıoğlu, cumhurbaşkanı erdoğan futbol
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho'ya seslendi: 'Ferdi satılmalı'
11:42 08.07.2024 (güncellendi: 11:55 08.07.2024)
EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynanan mücadeleyi stattan takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, performansıyla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda Türkiye mücadelesini tribünden izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşma sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milli Takımın genel performansına dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu'na özel bir parantez açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ferdi Kadıoğlu'nun hırsına dikkat çekerek, "Bu maçlarda görev alan futbolcularımızın hiçbirini birbirinden ayırt edemem. Kalecimizden tut, sağ bek de sol bek de, orta saha da… Şimdi mesela bakıyorsun bir Ferdi Kadıoğlu’na, çok hırslı" dedi.
'İstikbaliyle oynamamak lazım'
Ferdi Kadıoğlu'nun oyun tarzını öven Erdoğan, "Biz futbol oynadığımız zaman hocamız bize derdi ki, 'Oğlum topu yiyeceksiniz'. Top yenir mi? 'Yiyeceksiniz'. Bu ne demek? Hırsını tam manasıyla koyacaksın. Ferdi'de bu var. O boyuyla Ferdi çok hırslı. Topu aldığı zaman, geriden forvete katılması çok sağlam. Şimdi onunla ilgili bazı rakamlar konuşuluyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho, 'gidemez' dedi. Ferdi’nin de istikbaliyle oynamamak lazım" şeklinde konuştu.
Ferdi Kadıoğlu'nun parlayan performansı
Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te gösterdiği performansla hem Fenerbahçe hem de milli takım için büyük bir değer olduğunu kanıtladı. Genç futbolcunun hırsı ve saha içindeki mücadeleci yapısı, hem teknik ekibin hem de taraftarların takdirini topladı. Ferdi’nin geleceği, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde parlak bir şekilde şekilleniyor.
Montella hakkında ne dedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımın başarısını ve deneyimlerini EURO 2032’ye taşıyacaklarını belirtti. İtalyanlarla olan dayanışmanın önemine de değinen Erdoğan, "Montella’nın görevinin başında olması durumunda işlerimizin daha kolay olacağını düşünüyorum" dedi.