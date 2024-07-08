https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/putin-iranin-yeni-cumhurbaskani-pezeskiyan-ile-telefonda-gorustu-1085662346.html
Putin, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Putin, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T18:20+0300
2024-07-08T18:20+0300
2024-07-08T18:28+0300
dünya
rusya
kremlin
vladimir putin
iran
mesud pezeşkiyan
telefon görüşmesi
iran cumhurbaşkanlığı seçimleri
zafer
tebrik
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Putin, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisini seçim zaferinden dolayı tebrik etti.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran İslam Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Vladimir Putin, Mesud Pezeşkiyan’ı cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti ve kendisine sorumlu hükümet görevinde başarılar diledi” ifadelerine yer verildi.Her iki lider, birlikte çalışmaya hazır olduğunu açıkladıPutin ve Pezeşkiyan’ın iyi komşuluk ilişkilerinin yüksek seviyesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerine dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/cumhurbaskani-erdogan-rusya-lideri-putin-ile-gorustu-1085206567.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, iran, mesud pezeşkiyan, telefon görüşmesi, iran cumhurbaşkanlığı seçimleri, zafer, tebrik
rusya, kremlin, vladimir putin, iran, mesud pezeşkiyan, telefon görüşmesi, iran cumhurbaşkanlığı seçimleri, zafer, tebrik
Putin, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
18:20 08.07.2024 (güncellendi: 18:28 08.07.2024)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Putin, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisini seçim zaferinden dolayı tebrik etti.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran İslam Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Vladimir Putin, Mesud Pezeşkiyan’ı cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti ve kendisine sorumlu hükümet görevinde başarılar diledi” ifadelerine yer verildi.
Her iki lider, birlikte çalışmaya hazır olduğunu açıkladı
Putin ve Pezeşkiyan’ın iyi komşuluk ilişkilerinin yüksek seviyesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerine dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:
Her iki taraf da Rusya-İran arasındaki iyi komşuluk ilişkileri seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini daha da geliştirmek adına birlikte yakın bir çalışmaya hazır olduklarını teyit etti.