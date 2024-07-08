https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/putin-iranin-yeni-cumhurbaskani-pezeskiyan-ile-telefonda-gorustu-1085662346.html

Putin, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Putin, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T18:20+0300

2024-07-08T18:20+0300

2024-07-08T18:28+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

iran

mesud pezeşkiyan

telefon görüşmesi

iran cumhurbaşkanlığı seçimleri

zafer

tebrik

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Putin, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisini seçim zaferinden dolayı tebrik etti.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran İslam Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Vladimir Putin, Mesud Pezeşkiyan’ı cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti ve kendisine sorumlu hükümet görevinde başarılar diledi” ifadelerine yer verildi.Her iki lider, birlikte çalışmaya hazır olduğunu açıkladıPutin ve Pezeşkiyan’ın iyi komşuluk ilişkilerinin yüksek seviyesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerine dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/cumhurbaskani-erdogan-rusya-lideri-putin-ile-gorustu-1085206567.html

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rusya, kremlin, vladimir putin, iran, mesud pezeşkiyan, telefon görüşmesi, iran cumhurbaşkanlığı seçimleri, zafer, tebrik