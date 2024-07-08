https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/olumcul-vakalara-sebep-olabiliyor-iranda-63-kiside-dang-hummasi-vakasi-goruldu-1085664791.html
Ölümcül vakalara sebep olabiliyor: İran'da 63 kişide dang humması vakası görüldü
Ölümcül vakalara sebep olabiliyor: İran'da 63 kişide dang humması vakası görüldü
Sputnik Türkiye
İran'da son dönemde en az 63 kişide dang humma vakası tespit edildi. 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T20:27+0300
2024-07-08T20:27+0300
2024-07-08T20:51+0300
dünya
dang humması
virüs
pandemi
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sivrisinek
hastalık
iran
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İran Sağlık Bakan Yardımcısı Said Kerimi, ülkede şiddetli kemik ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle sağlık merkezlerine başvuran 200 kişiden 63’ünde dang humması vakası tespit edildiğini açıkladı.Bu vakaların çoğunun Basra Körfezi ülkelerinden geldiğini belirten Kerimi, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’ne seyahat edenlerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Kerimi, enfekte sivrisineklerin ısırdığı kişilerde en fazla 5 gün içinde düşük tansiyon, halsizlik ve uyuşukluk belirtilerinin ortaya çıktığını ve ciddi vakalarda kanamalar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.Dang Humması Nedir?Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşır. Hastalık, kuluçka döneminden sonra genellikle hafif ateşe sebep olurken, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Şiddetli kemik ağrılarına yol açtığı için “kırık kemik humması” olarak da bilinir. Yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışlar, hastalığı taşıyan sivrisineklerin artmasına neden olur.
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iran dang humması,dang humması vakaları, dang humması belirtileri, sivrisinek virüsü, dang humması nedir, dang humması iran
iran dang humması,dang humması vakaları, dang humması belirtileri, sivrisinek virüsü, dang humması nedir, dang humması iran
Ölümcül vakalara sebep olabiliyor: İran'da 63 kişide dang humması vakası görüldü
20:27 08.07.2024 (güncellendi: 20:51 08.07.2024)
İran'da son dönemde en az 63 kişide dang humma vakası tespit edildi.
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Said Kerimi, ülkede şiddetli kemik ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle sağlık merkezlerine başvuran 200 kişiden 63’ünde dang humması vakası tespit edildiğini açıkladı.
Bu vakaların çoğunun Basra Körfezi ülkelerinden geldiğini belirten Kerimi, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’ne seyahat edenlerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Kerimi, enfekte sivrisineklerin ısırdığı kişilerde en fazla 5 gün içinde düşük tansiyon, halsizlik ve uyuşukluk belirtilerinin ortaya çıktığını ve ciddi vakalarda kanamalar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşır. Hastalık, kuluçka döneminden sonra genellikle hafif ateşe sebep olurken, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Şiddetli kemik ağrılarına yol açtığı için “kırık kemik humması” olarak da bilinir. Yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışlar, hastalığı taşıyan sivrisineklerin artmasına neden olur.