https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/olumcul-vakalara-sebep-olabiliyor-iranda-63-kiside-dang-hummasi-vakasi-goruldu-1085664791.html

Ölümcül vakalara sebep olabiliyor: İran'da 63 kişide dang humması vakası görüldü

Ölümcül vakalara sebep olabiliyor: İran'da 63 kişide dang humması vakası görüldü

Sputnik Türkiye

İran'da son dönemde en az 63 kişide dang humma vakası tespit edildi. 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T20:27+0300

2024-07-08T20:27+0300

2024-07-08T20:51+0300

dünya

dang humması

virüs

pandemi

pandemi kurulu

sivrisinek

hastalık

iran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103977/58/1039775870_0:52:1050:643_1920x0_80_0_0_f65a305225afe1ccf321a05b010664d3.jpg

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Said Kerimi, ülkede şiddetli kemik ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle sağlık merkezlerine başvuran 200 kişiden 63’ünde dang humması vakası tespit edildiğini açıkladı.Bu vakaların çoğunun Basra Körfezi ülkelerinden geldiğini belirten Kerimi, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’ne seyahat edenlerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Kerimi, enfekte sivrisineklerin ısırdığı kişilerde en fazla 5 gün içinde düşük tansiyon, halsizlik ve uyuşukluk belirtilerinin ortaya çıktığını ve ciddi vakalarda kanamalar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.Dang Humması Nedir?Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşır. Hastalık, kuluçka döneminden sonra genellikle hafif ateşe sebep olurken, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Şiddetli kemik ağrılarına yol açtığı için “kırık kemik humması” olarak da bilinir. Yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışlar, hastalığı taşıyan sivrisineklerin artmasına neden olur.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/nadir-gorulen-hastaligini-paylasmisti-celine-dion-nobet-gecirdigi-anlarin-goruntulerini-yayinladi-1085285840.html

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran dang humması,dang humması vakaları, dang humması belirtileri, sivrisinek virüsü, dang humması nedir, dang humması iran