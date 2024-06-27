https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/nadir-gorulen-hastaligini-paylasmisti-celine-dion-nobet-gecirdigi-anlarin-goruntulerini-yayinladi-1085285840.html

Nadir görülen hastalığını paylaşmıştı: Celine Dion nöbet geçirdiği anların görüntülerini yayınladı

Nadir görülen hastalığını paylaşmıştı: Celine Dion nöbet geçirdiği anların görüntülerini yayınladı

Sputnik Türkiye

2022 yılında "katı kişi sendromu"na yakalanan ünlü sanatçı Celine Dion'ın belgeseli izleyiciyle buluştu. Şarkıcının nöbet geçirdiği anlar sosyal medyada büyük... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T12:35+0300

2024-06-27T12:35+0300

2024-06-27T12:35+0300

yaşam

celine dion

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Celine Dion, Aralık 2022'de nadir görülen nörolojik hastalık "katı kişi sendromu"na yakalandığını öğrenmişti. Dion'un omuriliğini ve beynini etkileyen hastalıkla geçirdiği bir yılı kapsayan "I Am: Céline Dion" isimli belgeselini hayranlarıyla buluşturdu.17 yıldır hastalığını gizleyen şarkıcı bu sefer hastalığının tüm detaylarını paylaşmayı tercih etti.Şarkıcının nefes almakta zorlandığı ve vücudunu kontrol edemediği o anlar sosyal medyada gündem oldu.Belgeselin yönetmeni Irene Taylor, "Nöbet geçirmesini hiç kimse beklemiyordu. Bunu hiç konuşmamıştık. Çekim esnasında böyle bir şeyin olabileceğini hiç düşünmemiştik" dedi.Yönetmen çekimi durdurmadıNTV'nin aktardığı habere göre yönetmen sözlerine "Ona fiziksel anlamda yardım edemezdim, bunun için başkaları vardı. Kendime 'Yapmam gereken bir iş var. Bu görüntüyü sonra kullanır mıyız bilmiyorum ama çekmeye devam edeceğim' dedim. Çünkü 8 aydır Celine'i çekiyordum ve bana hiç durmamı söylemedi. Hatta bana 'İznimi istemeden ne istersen yap' dedi. Ben de işimi yaptım" diye devam etti.Belgesel son halini aldığında yönetmen her ne kadar bu sahneleri çıkarmak istese de şarkıcı nöbet geçirdiği sahneleri belgesele dahil etmek istedi. Böylece katı kişi sendromuna dair daha gerçekçi bir deneyim sunacaktı.'Sahneyi kesmeyin'Yönetmen "Belgeselin çoğunda ağladı. Onu göz ucuyla izliyordum ama izlemekten biraz utanıyordum çünkü bu onun için çok samimi bir andı. Bana söylediği ilk şey 'Bu filmin bana yardımcı olabileceğini düşünüyorum' oldu. Sonra 'Bu filmin başkalarının benim bedenimde olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamalarına yardımcı olabileceğini düşünüyorum.' dedi. O sahneyi kesmenizi istemiyorum ve kesmeyin.' Ve 'o sahne' derken ne demek istediğini biliyorduk" dedi.'Biri sizi boğuyor gibi'Ünlü şarkıcı Today Show adlı programa verdiği röportajda hastalığıyla mücadelesinden bahsetmişti.Şarkıcı, hastalığının ilk semptomlarını boğazında hissettiğini söyledi ve "Sanki biri sizi boğuyormuş, gırtlağınıza baskı yapıyormuş gibi hissediyorsunuz" diye ekledi.Ayrıca karnında, omurgasında, kaburgalarında ve uzuvlarında spazma yol açan hastalığı hakkında konuşan Dion "Bazen bunlar o kadar şiddetleniyordu ki bir noktada kaburgalarım kırılmıştı" dedi.Katı kişi sendromu nedir?Katı kişi sendromu, yüksek ses veya hafif dokunuş gibi şeyler tarafından tetiklenebilen sert kaslara ve ağrılı kas spazmlarına neden olur. Nedeni bilinmemekle birlikte, katı kişi sendromunun bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun normal dokularına saldırdığı 'otoimmün' hastalıklardan olduğu düşünülüyor.

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katı kişi sendromu nedir?,celine dion hastalık,celine dion hasta mı