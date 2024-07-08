'NATO, Rusya, Çin ve Hindistan'ın yükselişi nedeniyle dağılma riskiyle karşı karşıya'

Türkiye
AFAD duyurdu: 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Dünyanın en büyük ikinci varlık yönetim şirketinden 'Türk lirası' mesajı
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanından ‘güneş’ uyarısı
09:16
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
8 dk
SESLİ HABER
Ünlü spor spikeri, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
09:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
11:09
4 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray'dan Biden için yeni bahane: Jet Lag
11:24
2 dk
SESLİ HABER
'ABD, Suriye'yi yağmalamak için orada'
11:36
2 dk
SESLİ HABER
Putin’den Türk-Rus ilişkilerine dair mesaj
11:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Yargıtay’dan zina yapan eşe emsal niteliğinde karar
12:10
5 dk
SESLİ HABER
Başkanlık seçimi öncesi Trump’tan ‘Biden’ iddiası
12:21
2 dk
SESLİ HABER
İspanyol basınında Arda Güler'in 'sahte 9' pozisyonu tartışılıyor
12:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Yıldız oyuncu ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisinde oynayacak
18:10
1 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
18:19
4 dk
SESLİ HABER
Devlet başkanı duyurdu: ABD ile diyalog süreci yeniden başlıyor
18:49
2 dk
SESLİ HABER
Dinozorlarla aynı dönemde yaşayan balık Ordu’da görüntülendi
19:04
3 dk
SESLİ HABER
Bazı mesleklerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi
19:16
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'nin eşi 4.5 milyon avroluk Bugatti aldı
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ünal: Erdoğan'ın Esad açıklaması oldukça cesur ve somut bir girişim
19:36
4 dk
SESLİ HABER
Biden yine gaf yaptı, yine gündem oldu
19:48
2 dk
SESLİ HABER
NASA'dan açıklama: Astronotlar uzayda mahsur mu kaldı?
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Özel okul masraflarında ciddi artış
20:12
1 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
20:21
4 dk
SESLİ HABER
2023-2024 yıllarında Erdoğan ile Putin kaç kez, hangi sebeplerle görüştü?
20:34
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna için paralı askerlik yapan Siman yargılanıyor
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Dünya Ticaret Örgütü açıkladı: Türkiye’nin dünya ticaretindeki payı ne?
20:54
2 dk
SESLİ HABER
Gazze'nin yüzde 90'ı yerinden edildi
21:04
2 dk
SESLİ HABER
Gece avlanan dev etçil çekirge görüntülendi
21:12
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson’dan seçim tahmini
21:19
3 dk
SESLİ HABER
Google Türkiye Direktörü Keteloğlu, ‘Yapay zeka bizi işsiz mi bırakacak?’ sorusunu yanıtladı
21:29
2 dk
SESLİ HABER
Rasim Ozan Kütahyalı’nın Nagehan Alçı’ya attığı tehdit ve hakaret mesajları ortaya çıktı
21:37
5 dk
SESLİ HABER
İki lüks markaya kayyum atandı
21:48
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon Avrupa ülkelerinde alarm seviyesini yükseltti
22:20
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ATACMS füzesinin güdüm sistemini ele geçirdi
22:44
2 dk
SESLİ HABER
Morales’ten darbe girişimi iddiası: Kurmaca
22:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'Fransız halkı üzerine düşeni yaptı ve aşırı sağa geçit vermedi'
07:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üreticiye üretme, tüketiciye de tüketme diyorlar'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
6 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Başkentte 40 bin yoksul emekli
12:04
85 dk
HABER MASASI
Türkiye’de En Çok Boğulma Vakası Yaşanan İller Hangileridir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
20:02
54 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/nato-rusya-cin-ve-hindistanin-yukselisi-nedeniyle-dagilma-riskiyle-karsi-karsiya-1085651897.html
'NATO, Rusya, Çin ve Hindistan'ın yükselişi nedeniyle dağılma riskiyle karşı karşıya'
'NATO, Rusya, Çin ve Hindistan'ın yükselişi nedeniyle dağılma riskiyle karşı karşıya'
Sputnik Türkiye
ABD merkezli politik gazete The Hill'in köşe yazarlarından Andrew Latham'a göre Kuzey Atlantik İttifakı, Rusya, Çin ve Hindistan'ın dünyada artan etkisine... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T14:36+0300
2024-07-08T14:39+0300
dünya
nato
abd
the hill
rusya
çin
hindistan
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/08/1085652072_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0439531b095123dbba90528ef704174.jpg
Latham, bu üç devin çok kutuplu dünya düzeni adına iyi ilişkiler kurmasının NATO askeri bloğunun çöküşü ile sonuçlanabileceğine dikkat çektiği yazısında şu ifadelere yer verdi:Latham, uzlaşmaya dayalı katı bir karar alma sürecinin, hızla değişen ve dinamik çok kutuplu bir dünya için uygun olmadığını savunurken, çıkarları çatışan bazı devletlerin güçlenmesinin bir dizi güvenlik meselesi üzerinde uzlaşmaya varılmasını zorlaştırdığına vurgu yaparak, “Bu nedenle ABD ve Avrupalı müttefikleri, NATO'nun kurtarılıp kurtarılmaması gerektiğini düşünmelidirler” tavsiyesinde bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın zamanda Kazakistan’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, küresel düzende geri dönüşü olmayan değişiklikler yaşandığını ve çok kutuplu dünyanın artık gerçek olduğunu belirtmişti.Öte yandan ABD öncülüğündeki dünya liderleri, önümüzdeki hafta Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün tarihi 75. yıldönümünü kutlamak üzere Washington'a akın edecek.Bu vesileyle NATO'nun son üç çeyrek yüzyılda elde ettiği başarılara dair sayısız değerlendirme ve konuşmanın yapılacağı NATO Zirvesi, ittifakın geleceğine olan inancın sınırsız bir şekilde dile getirileceği şov programına dönüşecek.NATO Zirvesi’ndeki kutlamalara atıfta bulunan Latham, geçmişi hatırlattığı yazısında “Sovyet tehdidi kontrol altına alınmış, Batı Almanya, Batı ittifak sistemine entegre edilmiş ve ABD Avrupa'nın güvenliği ile yakından ilgilenmeye devam etmiştir. Ancak NATO'nun başlangıçtaki hedeflerine ulaşmadaki başarısı, gelecekteki gerilemesinin tohumlarını ekmiştir. İttifak için birleştirici bir güç işlevi gören Sovyet tehdidi uzun zaman önce sona erdi. Soğuk Savaşı ‘kazanan’ ekipte yer alan NATO'nun Avrupalı ve Kanadalı üyeleri, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinden sonra bile, güçlü askeri yeteneklerini koruma ve kolektif savunmaya kendi paylarına düşen katkıyı yapma konusundaki kararlılıklarını büyük ölçüde yitirdi. Son olarak, ‘Amerikalıları içeride tutma’ stratejisi, ABD'nin NATO'nun mali ve askeri yükünün orantısız bir kısmını omuzlamasıyla sonuçlandı. ABD tarihsel olarak bu rolü oynamaya istekli olsa da, yeni küresel güçlüklerin ortaya çıkması güvenlik önceliklerinin yeniden değerlendirilmesine yol açabilir. Yük paylaşımında süregelen dengesizlik, ABD ile Avrupalı müttefikleri arasındaki ilişkileri uzun süredir germekte ve Amerika'nın NATO'ya olan bağlılığını zayıflatma tehdidi yaratmaktadır” ifadelerini kullandı.Latham, NATO’nun iki kutuplu bir dünyada süper güçler arasındaki rekabet gerçeğini ele almak üzere tasarlandığını anımsatırken, katı ittifak yapısı ve kolektif savunmaya odaklanmasının sözde Sovyet saldırganlığını caydırmak için çok uygun olduğunu, ardından SSCB'nin 1991'de dağılmasıyla NATO’nın ‘tek kutuplu dönem’ olarak adlandırılan yeni gerçeklere uyum sağladığını vurgulayarak, “Büyük bir rakibin yokluğu ABD'nin İttifak içindeki baskın konumunu sürdürmesine olanak sağladı ve NATO Amerikan üstünlüğünün bir aracına dönüştü” dedi.Ancak tek kutuplu dönemin kesin olarak geride kaldığına dikat çeken ABD’li yazar, yükselen Çin, yeniden canlanan Rusya, daha iddialı bir Hindistan ve diğer bölgesel güçlerin yükselişinin daha karmaşık, kaotik ve rekabetçi bir güvenlik ortamı yarattığını kabul etti.Latham, NATO’nun bu yeni dünya düzenine artık uygun olmadığını ise şu sözlerle açıkladı:Şu anda hantal bir ittifak yapısını sürdürmek için ayrılan kaynakların, 21. yüzyılın zorluklarına karşı daha çevik ve duyarlı bir güvenlik mimarisi oluşturmak için daha iyi harcanabileceğine inanan Latham, bu mimarinin güvenlik işbirliğine daha modüler bir yaklaşımı içerebileceğini, farklı ülkelerin de kendi kabiliyet ve çıkarlarına göre farklı konularda liderliği üstlenebileceğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/cin-disisleri-nato-kuresel-baris-ve-istikrar-icin-gercek-tehdit-kaynagi-1085650300.html
abd
rusya
çin
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/08/1085652072_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c7229d2e3b9911040f5071775bde4c30.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nato, abd, the hill, rusya, çin, hindistan, avrupa
nato, abd, the hill, rusya, çin, hindistan, avrupa

'NATO, Rusya, Çin ve Hindistan'ın yükselişi nedeniyle dağılma riskiyle karşı karşıya'

14:36 08.07.2024 (güncellendi: 14:39 08.07.2024)
© AP Photo / Eraldo PeresŞi Cinping Putin Modi
Şi Cinping Putin Modi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Eraldo Peres
Abone ol
ABD merkezli politik gazete The Hill'in köşe yazarlarından Andrew Latham'a göre Kuzey Atlantik İttifakı, Rusya, Çin ve Hindistan'ın dünyada artan etkisine dayanamayabilir.
Latham, bu üç devin çok kutuplu dünya düzeni adına iyi ilişkiler kurmasının NATO askeri bloğunun çöküşü ile sonuçlanabileceğine dikkat çektiği yazısında şu ifadelere yer verdi:
Tek kutuplu dünya düzeni sona erdi ve yeni bir jeopolitik döneme girdik. Büyük ölçüde çok kutuplulukla tanımlanan bir döneme... NATO ve destekçileri için sorun da bu; İttifakı yeni çok kutuplu gerçekliğe adapte edebilmek. Ancak muhtemelen imkansızdır ve bunun gerektireceği zaman, para ve enerjiye kesinlikle değmeyecektir.
Latham, uzlaşmaya dayalı katı bir karar alma sürecinin, hızla değişen ve dinamik çok kutuplu bir dünya için uygun olmadığını savunurken, çıkarları çatışan bazı devletlerin güçlenmesinin bir dizi güvenlik meselesi üzerinde uzlaşmaya varılmasını zorlaştırdığına vurgu yaparak, “Bu nedenle ABD ve Avrupalı müttefikleri, NATO'nun kurtarılıp kurtarılmaması gerektiğini düşünmelidirler” tavsiyesinde bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın zamanda Kazakistan’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, küresel düzende geri dönüşü olmayan değişiklikler yaşandığını ve çok kutuplu dünyanın artık gerçek olduğunu belirtmişti.
Öte yandan ABD öncülüğündeki dünya liderleri, önümüzdeki hafta Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün tarihi 75. yıldönümünü kutlamak üzere Washington'a akın edecek.
Bu vesileyle NATO'nun son üç çeyrek yüzyılda elde ettiği başarılara dair sayısız değerlendirme ve konuşmanın yapılacağı NATO Zirvesi, ittifakın geleceğine olan inancın sınırsız bir şekilde dile getirileceği şov programına dönüşecek.
NATO Zirvesi’ndeki kutlamalara atıfta bulunan Latham, geçmişi hatırlattığı yazısında “Sovyet tehdidi kontrol altına alınmış, Batı Almanya, Batı ittifak sistemine entegre edilmiş ve ABD Avrupa'nın güvenliği ile yakından ilgilenmeye devam etmiştir. Ancak NATO'nun başlangıçtaki hedeflerine ulaşmadaki başarısı, gelecekteki gerilemesinin tohumlarını ekmiştir. İttifak için birleştirici bir güç işlevi gören Sovyet tehdidi uzun zaman önce sona erdi. Soğuk Savaşı ‘kazanan’ ekipte yer alan NATO'nun Avrupalı ve Kanadalı üyeleri, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinden sonra bile, güçlü askeri yeteneklerini koruma ve kolektif savunmaya kendi paylarına düşen katkıyı yapma konusundaki kararlılıklarını büyük ölçüde yitirdi. Son olarak, ‘Amerikalıları içeride tutma’ stratejisi, ABD'nin NATO'nun mali ve askeri yükünün orantısız bir kısmını omuzlamasıyla sonuçlandı. ABD tarihsel olarak bu rolü oynamaya istekli olsa da, yeni küresel güçlüklerin ortaya çıkması güvenlik önceliklerinin yeniden değerlendirilmesine yol açabilir. Yük paylaşımında süregelen dengesizlik, ABD ile Avrupalı müttefikleri arasındaki ilişkileri uzun süredir germekte ve Amerika'nın NATO'ya olan bağlılığını zayıflatma tehdidi yaratmaktadır” ifadelerini kullandı.
Latham, NATO’nun iki kutuplu bir dünyada süper güçler arasındaki rekabet gerçeğini ele almak üzere tasarlandığını anımsatırken, katı ittifak yapısı ve kolektif savunmaya odaklanmasının sözde Sovyet saldırganlığını caydırmak için çok uygun olduğunu, ardından SSCB'nin 1991'de dağılmasıyla NATO’nın ‘tek kutuplu dönem’ olarak adlandırılan yeni gerçeklere uyum sağladığını vurgulayarak, “Büyük bir rakibin yokluğu ABD'nin İttifak içindeki baskın konumunu sürdürmesine olanak sağladı ve NATO Amerikan üstünlüğünün bir aracına dönüştü” dedi.
Ancak tek kutuplu dönemin kesin olarak geride kaldığına dikat çeken ABD’li yazar, yükselen Çin, yeniden canlanan Rusya, daha iddialı bir Hindistan ve diğer bölgesel güçlerin yükselişinin daha karmaşık, kaotik ve rekabetçi bir güvenlik ortamı yarattığını kabul etti.
Latham, NATO’nun bu yeni dünya düzenine artık uygun olmadığını ise şu sözlerle açıkladı:

Çünkü NATO’nun sahip olduğu ve tek bir tehdidin bulunduğu bir dünya için tasarlanmış olan katı, uzlaşmaya dayalı karar alma süreci, çok kutuplu bir dünyanın hızlı ve dinamik ortamına uygun değildir. Rekabet halindeki çıkarlara sahip yeni güçlerin yükselişi, bir dizi güvenlik meselesi üzerinde uzlaşma sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Tek bir düşmana karşı kolektif savunmaya odaklanma, artık İttifak'ın karşı karşıya olduğu çeşitli tehditleri yansıtmamaktadır.

Şu anda hantal bir ittifak yapısını sürdürmek için ayrılan kaynakların, 21. yüzyılın zorluklarına karşı daha çevik ve duyarlı bir güvenlik mimarisi oluşturmak için daha iyi harcanabileceğine inanan Latham, bu mimarinin güvenlik işbirliğine daha modüler bir yaklaşımı içerebileceğini, farklı ülkelerin de kendi kabiliyet ve çıkarlarına göre farklı konularda liderliği üstlenebileceğini sözlerine ekledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
DÜNYA
Çin Dışişleri: NATO, küresel barış ve istikrar için gerçek tehdit kaynağı
13:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала