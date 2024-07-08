https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/cin-disisleri-nato-kuresel-baris-ve-istikrar-icin-gercek-tehdit-kaynagi-1085650300.html

Çin Dışişleri: NATO, küresel barış ve istikrar için gerçek tehdit kaynağı

Çin Dışişleri: NATO, küresel barış ve istikrar için gerçek tehdit kaynağı

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, NATO’nun küresel barış ve istikrar için gerçek bir tehdit kaynağı olduğunu belirtti. 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T13:52+0300

2024-07-08T13:52+0300

2024-07-08T13:52+0300

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Günlük basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, NATO'nun Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore ile güçlendirilmiş işbirliğine ilişkin ilk ortak anlaşma geliştirmeyi planladığını hatırlatarak, “Soğuk Savaş ürünü ve dünyanın en büyük askeri ittifakı olan NATO bir yandan kendini bölgesel bir savunma örgütü olarak konumlandırırken, diğer yandan sürekli olarak yetkilerini genişletiyor, savunmanın ötesine geçerken bölgesel çatışmaları kışkırtıyor. Bu da örgütte Soğuk Savaş zihniyetinin ve ideolojik önyargılarının kökleştiğini gösteriyor” diye konuştu.İttifak'ın bu politikasının küresel barış ve istikrarı tehdit eden gerçek bir tehdit kaynağı olduğunun altını çizen Lin Jian, NATO'nun savunma ittifakı rolüne bağlı kalması, Asya-Pasifik bölgesinde gerilim yaratmaktan vazgeçmesi ve Soğuk Savaş ve blok zihniyetinden kurtulması gerektiğini kaydetti.Yakın zamanda konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bölgeden çekilmemekte ısrar eden ABD'nin Suriye'de tahıl kaçakçılığı yaptığına ilişkin kanıtlar bulunduğunu vurgularken, Washington'u ülkenin kaynaklarını yağmalamakla suçlamıştı.Geçmişte tahıl ihracatçısı olan Suriye'de bugün nüfusunun yüzde 55'inin gıda güvencesizliği ile karşı karşıya bulunduğuna işaret eden Sözcü Mao, "ABD, bu durumdan inkar edilemez şekilde sorumludur. ABD, terörle mücadele için Suriye'de olduğunu söylüyor ama aslında yağma için orada" ifadelerini kullandı.Mao, ABD'nin sürekli insan haklarını vurguladığını ama başka ülkelerdeki halkların yaşama ve geçinme hakkını önemsemediğini, kendisini demokrasinin, özgürlüğün ve refahın muhafızı gibi sunduğunu ancak gerçekte insani krizlerin mimarı olduğunu vurguladı.ABD'nin Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Mao, "ABD, Suriye'deki yasa dışı askeri işgaline ve ülkenin kaynaklarını yağmalamaya derhal son vermeli, Suriye halkına verilen zararı karşılamak üzere somut eylemlerde bulunmalıdır" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/orban-natonun-politikalari-kendi-degerlerleriyle-celisiyor-1085607550.html

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