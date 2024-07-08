https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/cin-disisleri-nato-kuresel-baris-ve-istikrar-icin-gercek-tehdit-kaynagi-1085650300.html
Çin Dışişleri: NATO, küresel barış ve istikrar için gerçek tehdit kaynağı
Çin Dışişleri: NATO, küresel barış ve istikrar için gerçek tehdit kaynağı
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, NATO’nun küresel barış ve istikrar için gerçek bir tehdit kaynağı olduğunu belirtti. 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T13:52+0300
2024-07-08T13:52+0300
2024-07-08T13:52+0300
dünya
nato
çin
çin halk cumhuriyeti
çin dışişleri bakanlığı
abd
japonya
güney kore
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084917778_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_131a809b560ed4b3ef91c23c746b9b0b.jpg
Günlük basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, NATO'nun Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore ile güçlendirilmiş işbirliğine ilişkin ilk ortak anlaşma geliştirmeyi planladığını hatırlatarak, “Soğuk Savaş ürünü ve dünyanın en büyük askeri ittifakı olan NATO bir yandan kendini bölgesel bir savunma örgütü olarak konumlandırırken, diğer yandan sürekli olarak yetkilerini genişletiyor, savunmanın ötesine geçerken bölgesel çatışmaları kışkırtıyor. Bu da örgütte Soğuk Savaş zihniyetinin ve ideolojik önyargılarının kökleştiğini gösteriyor” diye konuştu.İttifak'ın bu politikasının küresel barış ve istikrarı tehdit eden gerçek bir tehdit kaynağı olduğunun altını çizen Lin Jian, NATO'nun savunma ittifakı rolüne bağlı kalması, Asya-Pasifik bölgesinde gerilim yaratmaktan vazgeçmesi ve Soğuk Savaş ve blok zihniyetinden kurtulması gerektiğini kaydetti.Yakın zamanda konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bölgeden çekilmemekte ısrar eden ABD'nin Suriye'de tahıl kaçakçılığı yaptığına ilişkin kanıtlar bulunduğunu vurgularken, Washington'u ülkenin kaynaklarını yağmalamakla suçlamıştı.Geçmişte tahıl ihracatçısı olan Suriye'de bugün nüfusunun yüzde 55'inin gıda güvencesizliği ile karşı karşıya bulunduğuna işaret eden Sözcü Mao, "ABD, bu durumdan inkar edilemez şekilde sorumludur. ABD, terörle mücadele için Suriye'de olduğunu söylüyor ama aslında yağma için orada" ifadelerini kullandı.Mao, ABD'nin sürekli insan haklarını vurguladığını ama başka ülkelerdeki halkların yaşama ve geçinme hakkını önemsemediğini, kendisini demokrasinin, özgürlüğün ve refahın muhafızı gibi sunduğunu ancak gerçekte insani krizlerin mimarı olduğunu vurguladı.ABD'nin Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Mao, "ABD, Suriye'deki yasa dışı askeri işgaline ve ülkenin kaynaklarını yağmalamaya derhal son vermeli, Suriye halkına verilen zararı karşılamak üzere somut eylemlerde bulunmalıdır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/orban-natonun-politikalari-kendi-degerlerleriyle-celisiyor-1085607550.html
çin
çin halk cumhuriyeti
abd
japonya
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084917778_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d4174359d42d6e5e77c63cb5710f1ae5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nato, çin, çin halk cumhuriyeti, çin dışişleri bakanlığı, abd, japonya, güney kore
nato, çin, çin halk cumhuriyeti, çin dışişleri bakanlığı, abd, japonya, güney kore
Çin Dışişleri: NATO, küresel barış ve istikrar için gerçek tehdit kaynağı
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, NATO’nun küresel barış ve istikrar için gerçek bir tehdit kaynağı olduğunu belirtti.
Günlük basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, NATO'nun Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore ile güçlendirilmiş işbirliğine ilişkin ilk ortak anlaşma geliştirmeyi planladığını hatırlatarak, “Soğuk Savaş ürünü ve dünyanın en büyük askeri ittifakı olan NATO bir yandan kendini bölgesel bir savunma örgütü olarak konumlandırırken, diğer yandan sürekli olarak yetkilerini genişletiyor, savunmanın ötesine geçerken bölgesel çatışmaları kışkırtıyor. Bu da örgütte Soğuk Savaş zihniyetinin ve ideolojik önyargılarının kökleştiğini gösteriyor” diye konuştu.
İttifak'ın bu politikasının küresel barış ve istikrarı tehdit eden gerçek bir tehdit kaynağı olduğunun altını çizen Lin Jian, NATO'nun savunma ittifakı rolüne bağlı kalması, Asya-Pasifik bölgesinde gerilim yaratmaktan vazgeçmesi ve Soğuk Savaş ve blok zihniyetinden kurtulması gerektiğini kaydetti.
Yakın zamanda konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bölgeden çekilmemekte ısrar eden ABD'nin Suriye'de tahıl kaçakçılığı yaptığına ilişkin kanıtlar bulunduğunu vurgularken, Washington'u ülkenin kaynaklarını yağmalamakla suçlamıştı.
Geçmişte tahıl ihracatçısı olan Suriye'de bugün nüfusunun yüzde 55'inin gıda güvencesizliği ile karşı karşıya bulunduğuna işaret eden Sözcü Mao, "ABD, bu durumdan inkar edilemez şekilde sorumludur. ABD, terörle mücadele için Suriye'de olduğunu söylüyor ama aslında yağma için orada" ifadelerini kullandı.
Mao, ABD'nin sürekli insan haklarını vurguladığını ama başka ülkelerdeki halkların yaşama ve geçinme hakkını önemsemediğini, kendisini demokrasinin, özgürlüğün ve refahın muhafızı gibi sunduğunu ancak gerçekte insani krizlerin mimarı olduğunu vurguladı.
ABD'nin Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Mao, "ABD, Suriye'deki yasa dışı askeri işgaline ve ülkenin kaynaklarını yağmalamaya derhal son vermeli, Suriye halkına verilen zararı karşılamak üzere somut eylemlerde bulunmalıdır" dedi.