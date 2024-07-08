https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/napolyonun-silahlari-acik-artirmada-satildi-birini-intihar-icin-kullanmisti-1085651283.html
Napolyon’un silahları açık artırmada satıldı: Birini intihar için kullanmıştı
Napolyon’un silahları açık artırmada satıldı: Birini intihar için kullanmıştı
Sputnik Türkiye
Eski Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart’ın aralarından intihar girşiminde bulunduğu silahları açık arttırmada 1.69 milyon euroya satıldı. Fransa hükümeti... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T14:33+0300
2024-07-08T14:33+0300
2024-07-08T14:34+0300
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napolyon bonapart'ın kayıp hazinesi
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Fransız silah ustasu Louis-Marin Gosset tarafından tasarlanan ve Napolyon Bonapart’a ait silahlar açık arttırmaya çıkarıldı. Silahlar, Napolyon’un 1814 yılında intihar girişiminde bulunduğu Fontainebleau Sarayı yakınındaki Osenat Müzayede evinde dün gerçekleştirilen açık arttırmada 1.69 milyon euro’a alıcı buldu. Altın ve gümüş işlemeli olan silahların üzerinde Napolyon'un profilinin işlemesi bulunuyor. Silahlar açık arttırmada orijinal kutusu ve barut mahfazasının da aralarında bulunduğu çeşitli aksesuarları ile satıldı. Napolyan’a ait bir şapka da şapkası, kasım ayında düzenlenen bir açık arttırmada 1.9 milyon euroya alıcı bulmuştu. Fransa Kültür Bakanlığı, silahları kısa süre önce milli hazine olarak kabul etmiş ve yurtdışına çıkarılmasını yasaklamıştı. Bu karar, Fransız hükümetinin ismi açıklanmayan alıcıya 30 ay içerisinde yeni bir teklif yapması anlamını taşıyor. Yaveri hayatını kurtarmıştıNapolyon’un silahları orduların yenilmesinin ardından 12 Nisan 1814’te kendini öldürmek için kullandığı ifade edilirken yaveri Armand de Caulaincourt, silahtaki barutu boşaltarak Napolyon’un hayatını kurtarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/bin-500-yillik-kilise-kalintisinda-bulundu-amfora-ve-deniz-yildizi-1085628483.html
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napolyon bonapart, napolyon bonapart'ın kayıp hazinesi, silah, intihar girişimi, intihar
napolyon bonapart, napolyon bonapart'ın kayıp hazinesi, silah, intihar girişimi, intihar
Napolyon’un silahları açık artırmada satıldı: Birini intihar için kullanmıştı
14:33 08.07.2024 (güncellendi: 14:34 08.07.2024)
Eski Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart’ın aralarından intihar girşiminde bulunduğu silahları açık arttırmada 1.69 milyon euroya satıldı. Fransa hükümeti silahları milli hazine olarak kabul ederek, yurtdışına çıkarılmasını yasaklamıştı.
Fransız silah ustasu Louis-Marin Gosset tarafından tasarlanan ve Napolyon Bonapart’a ait silahlar açık arttırmaya çıkarıldı. Silahlar, Napolyon’un 1814 yılında intihar girişiminde bulunduğu Fontainebleau Sarayı yakınındaki Osenat Müzayede evinde dün gerçekleştirilen açık arttırmada 1.69 milyon euro’a alıcı buldu.
Altın ve gümüş işlemeli olan silahların üzerinde Napolyon'un profilinin işlemesi bulunuyor. Silahlar açık arttırmada orijinal kutusu ve barut mahfazasının da aralarında bulunduğu çeşitli aksesuarları ile satıldı.
Napolyan’a ait bir şapka da şapkası, kasım ayında düzenlenen bir açık arttırmada 1.9 milyon euroya alıcı bulmuştu.
Fransa Kültür Bakanlığı, silahları kısa süre önce milli hazine olarak kabul etmiş ve yurtdışına çıkarılmasını yasaklamıştı. Bu karar, Fransız hükümetinin ismi açıklanmayan alıcıya 30 ay içerisinde yeni bir teklif yapması anlamını taşıyor.
Yaveri hayatını kurtarmıştı
Napolyon’un silahları orduların yenilmesinin ardından 12 Nisan 1814’te kendini öldürmek için kullandığı ifade edilirken yaveri Armand de Caulaincourt, silahtaki barutu boşaltarak Napolyon’un hayatını kurtarmıştı.