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Bin 500 yıllık kilise kalıntısında bulundu: 'Amfora' ve 'Deniz Yıldızı'
Bin 500 yıllık kilise kalıntısında bulundu: 'Amfora' ve 'Deniz Yıldızı'
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda, içinde 55 mezarın olduğu bin 500 yıllık kilise kalıntısının dördüncü sezon kurtarma kazısında... 07.07.2024, Sputnik Türkiye
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde arkeolojik kazılarda bulunan 1500 yıllık kilise kalıntısında denizyıldızı fosiline ulaşıldı.İnkaya Mahallesi'nde farklı alanlarda yapılan yüzey araştırmasında Bizans İmparatoru 1. Anastasius dönemine ait sikke bulunmasının ardından söz konusu bölgede Diyarbakır Müze Müdürlüğü tarafından 2021'de başlatılan kazılar, 15'i uzman, toplam 40 kişinin katılımıyla sürüyor.Geçen yıl gerçekleştirilen kazılarda, içinde 46 mezar, sikke, kandil, sütun ve altlıkları gibi eserlerin bulunduğu kilise kalıntısı olduğu tespit edilen alanda, bu yıl 28 Haziran'da çalışmalara yeniden başlandı.Bu yıl 9 mezarın daha tespit edildiği alandaki kazılarda, amforaya ait parçalar ile 5 kollu denizyıldızı fosili bulundu.Çalışmalarda elde edilen buluntular, incelenmek üzere götürüldüğü Müze Müdürlüğüne ait kazı evinde muhafaza altına alındı.Kazının, iklim şartlarının el vermesi durumunda yıl sonuna kadar sürdürülmesi planlanıyor. 'Bugünkü kazımızda bir amfora parçası bulundu'Diyarbakır Müzesi Müdür Yardımcısı Mehmet Çelebi, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle, Devlet Su İşleri (DSİ) sponsorluğunda müze başkanlığında Silvan Barajı kurtarma kazası yaptıklarını söyledi.Burada eski bir yerleşim olduğunu belirten Çelebi, “Bulunduğumuz alan milattan sonra 5-7. yüzyıla ait bir kilise kalıntısı mevcut. Onun dışında alanda sarnıçlar, gözetleme kuleleri ve taş ocakları mevcut. Burayla ilgili kazı çalışmalarımız devam ediyor. Alanda yaklaşık 25 işçimiz, 15’de uzman arkeoloğumuz var. İlk kazımıza 2021 Ağustos ayında başladık, kazımızın dördüncü sezonu. Dördüncü sezonunda ilk haftası. Kazımız 2026’nın sonuna kadar devam edecek. Kilise alanında mezarlar mevcut. Mezarlar 10-11. yüzyıla ait. Bu mezarlara ait bir takım ölü hediyesi dediğimiz küpe, yüzük ve bir takım seramik bulundu” dedi.“Bugünkü kazımızda bir amfora parçası bulundu, şu an kazımız devam ediyor” diyen Çelebi, “Onun dışında üzerinde deniz yıldızı olan bir fosilimiz bulundu. Kilise 5-7. yüzyıl Bizans dönemine ait. 2021’den 2024 yılına kadar yaptığımız kazılarda yaklaşık 55 adet sanduka tipi basit toprak mezar buluntusu mevcut” ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/diyarbakirda-eski-tas-ocagindaki-kazida-bulunan-gomulu-cocuk-sayisi-60a-yukseldi-1085501040.html
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Bin 500 yıllık kilise kalıntısında bulundu: 'Amfora' ve 'Deniz Yıldızı'

20:20 07.07.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇDiyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇ
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda, içinde 55 mezarın olduğu bin 500 yıllık kilise kalıntısının dördüncü sezon kurtarma kazısında "amfora" ve "deniz yıldızı" fosili bulundu.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde arkeolojik kazılarda bulunan 1500 yıllık kilise kalıntısında denizyıldızı fosiline ulaşıldı.
İnkaya Mahallesi'nde farklı alanlarda yapılan yüzey araştırmasında Bizans İmparatoru 1. Anastasius dönemine ait sikke bulunmasının ardından söz konusu bölgede Diyarbakır Müze Müdürlüğü tarafından 2021'de başlatılan kazılar, 15'i uzman, toplam 40 kişinin katılımıyla sürüyor.
Geçen yıl gerçekleştirilen kazılarda, içinde 46 mezar, sikke, kandil, sütun ve altlıkları gibi eserlerin bulunduğu kilise kalıntısı olduğu tespit edilen alanda, bu yıl 28 Haziran'da çalışmalara yeniden başlandı.
Bu yıl 9 mezarın daha tespit edildiği alandaki kazılarda, amforaya ait parçalar ile 5 kollu denizyıldızı fosili bulundu.
Çalışmalarda elde edilen buluntular, incelenmek üzere götürüldüğü Müze Müdürlüğüne ait kazı evinde muhafaza altına alındı.
Kazının, iklim şartlarının el vermesi durumunda yıl sonuna kadar sürdürülmesi planlanıyor.
© İHA / RIDVAN KILIÇDiyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazı - Sputnik Türkiye
1/3
© İHA / RIDVAN KILIÇ
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazı
© İHA / RIDVAN KILIÇDiyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazı - Sputnik Türkiye
2/3
© İHA / RIDVAN KILIÇ
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazı
© İHA / RIDVAN KILIÇDiyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazı - Sputnik Türkiye
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© İHA / RIDVAN KILIÇ
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazı
1/3
© İHA / RIDVAN KILIÇ
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazı
2/3
© İHA / RIDVAN KILIÇ
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazı
3/3
© İHA / RIDVAN KILIÇ
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazı

'Bugünkü kazımızda bir amfora parçası bulundu'

Diyarbakır Müzesi Müdür Yardımcısı Mehmet Çelebi, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle, Devlet Su İşleri (DSİ) sponsorluğunda müze başkanlığında Silvan Barajı kurtarma kazası yaptıklarını söyledi.
Burada eski bir yerleşim olduğunu belirten Çelebi, “Bulunduğumuz alan milattan sonra 5-7. yüzyıla ait bir kilise kalıntısı mevcut. Onun dışında alanda sarnıçlar, gözetleme kuleleri ve taş ocakları mevcut. Burayla ilgili kazı çalışmalarımız devam ediyor. Alanda yaklaşık 25 işçimiz, 15’de uzman arkeoloğumuz var. İlk kazımıza 2021 Ağustos ayında başladık, kazımızın dördüncü sezonu. Dördüncü sezonunda ilk haftası. Kazımız 2026’nın sonuna kadar devam edecek. Kilise alanında mezarlar mevcut. Mezarlar 10-11. yüzyıla ait. Bu mezarlara ait bir takım ölü hediyesi dediğimiz küpe, yüzük ve bir takım seramik bulundu” dedi.
“Bugünkü kazımızda bir amfora parçası bulundu, şu an kazımız devam ediyor” diyen Çelebi, “Onun dışında üzerinde deniz yıldızı olan bir fosilimiz bulundu. Kilise 5-7. yüzyıl Bizans dönemine ait. 2021’den 2024 yılına kadar yaptığımız kazılarda yaklaşık 55 adet sanduka tipi basit toprak mezar buluntusu mevcut” ifadelerine yer verdi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait 0-6 yaş grubuna ait 60 adet mezar bulundu. Kazının 2024'ün dördüncü sezonunda yeni mezar ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
Diyarbakır'da eski taş ocağındaki kazıda bulunan gömülü çocuk sayısı 60'a yükseldi
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