Muharrem İnce'den Mehmet Büyükekşi açıklaması: 'Onca yalakalığına rağmen'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'Fransız halkı üzerine düşeni yaptı ve aşırı sağa geçit vermedi'
07:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üreticiye üretme, tüketiciye de tüketme diyorlar'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
6 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Başkentte 40 bin yoksul emekli
12:04
85 dk
HABER MASASI
Türkiye’de En Çok Boğulma Vakası Yaşanan İller Hangileridir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
19:14
39 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
20:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/muharrem-inceden-mehmet-buyukeksi-aciklamasi-onca-yalakaligina-ragmen--1085666741.html
Muharrem İnce'den Mehmet Büyükekşi açıklaması: 'Onca yalakalığına rağmen'
Muharrem İnce'den Mehmet Büyükekşi açıklaması: 'Onca yalakalığına rağmen'
Sputnik Türkiye
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mehmet Büyükekşi'nin döneminin kapanmak üzere olduğunu açıkladı. Büyükekşi'nin... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T23:54+0300
2024-07-08T23:54+0300
politika
muharrem ince
mehmet büyükekşi
türkiye futbol federasyonu (tff)
memleket partisi
futbol
avrupa futbol şampiyonası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1d/1075024761_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4f15f92ffa429127baf08dcfcb410a4f.jpg
18 Temmuz'da sandık başına gidecek Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mehmet Büyükekşi'nin yeniden aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken, Memleket Partisi lideri İnce'den konuya ilişkin açıklama geldi.İnce, X sosyal medya platformunda şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/ankara-belediye-meclisinde-futbolcu-merih-demiralin-heykeli-yapilmasi-onerildi--1085666317.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1d/1075024761_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_3ac41bb9b72b60287f73b4a7d26602cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
muharrem ince, mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff), memleket partisi, futbol, avrupa futbol şampiyonası
muharrem ince, mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff), memleket partisi, futbol, avrupa futbol şampiyonası

Muharrem İnce'den Mehmet Büyükekşi açıklaması: 'Onca yalakalığına rağmen'

23:54 08.07.2024
© AA / Berke BayurMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
© AA / Berke Bayur
Abone ol
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mehmet Büyükekşi'nin döneminin kapanmak üzere olduğunu açıkladı. Büyükekşi'nin kendi ekibinden birini dayatmak istediğini öne süren Muharrem İnce, 'FETÖ taktikleriyle siyasetin manipüle edilmemesi' çağrısında bulundu.
18 Temmuz'da sandık başına gidecek Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mehmet Büyükekşi'nin yeniden aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken, Memleket Partisi lideri İnce'den konuya ilişkin açıklama geldi.
İnce, X sosyal medya platformunda şu açıklamayı yaptı:
Büyükekşi, TFF Başkanı olmadan önce uyarmıştık, dinleyen olmadı. Skandallarla dolu Büyükekşi dönemi bitiyor. Onca yalakalığına rağmen aday gösterilmeyeceğini anlayan Büyükekşi, bu defa ekibinden başka bir ismi dayatmaya çalışıyor. Ekonomik nedenlerle siyasetle iyi geçinmeye çalışan kulüpler, doğru adayı değil işaret edileni seçtiği sürece TFF’de skandallar bitmez, Türk futbolu başarılı olamaz. FETÖ taktikleri ile siyaseti manipüle ederek demokratik süreçleri kirleten eller futboldan uzak durun!
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, temmuz ayı dördüncü toplantısında, belediye ve iştiraklerinde çalışan işçilerin maaşlarına son 6 ay içerisinde zam yapılmaması görüşüldü. ABB Meclis Toplantısı, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında, Belediye Meclisi Konferans Salonu'nda yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
TÜRKİYE
Ankara Belediye Meclisi'nde futbolcu Merih Demiral'ın heykeli yapılması önerildi
23:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала