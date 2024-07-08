Muharrem İnce'den Mehmet Büyükekşi açıklaması: 'Onca yalakalığına rağmen'
© AA / Berke BayurMuharrem İnce
© AA / Berke Bayur
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mehmet Büyükekşi'nin döneminin kapanmak üzere olduğunu açıkladı. Büyükekşi'nin kendi ekibinden birini dayatmak istediğini öne süren Muharrem İnce, 'FETÖ taktikleriyle siyasetin manipüle edilmemesi' çağrısında bulundu.
18 Temmuz'da sandık başına gidecek Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mehmet Büyükekşi'nin yeniden aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken, Memleket Partisi lideri İnce'den konuya ilişkin açıklama geldi.
İnce, X sosyal medya platformunda şu açıklamayı yaptı:
Büyükekşi, TFF Başkanı olmadan önce uyarmıştık, dinleyen olmadı. Skandallarla dolu Büyükekşi dönemi bitiyor. Onca yalakalığına rağmen aday gösterilmeyeceğini anlayan Büyükekşi, bu defa ekibinden başka bir ismi dayatmaya çalışıyor. Ekonomik nedenlerle siyasetle iyi geçinmeye çalışan kulüpler, doğru adayı değil işaret edileni seçtiği sürece TFF’de skandallar bitmez, Türk futbolu başarılı olamaz. FETÖ taktikleri ile siyaseti manipüle ederek demokratik süreçleri kirleten eller futboldan uzak durun!
Büyükekşi, TFF Başkanı olmadan önce uyarmıştık, dinleyen olmadı. Skandallarla dolu Büyükekşi dönemi bitiyor. Onca yalakalığına rağmen aday gösterilmeyeceğini anlayan Büyükekşi, bu defa ekibinden başka bir ismi dayatmaya çalışıyor. Ekonomik nedenlerle siyasetle iyi geçinmeye…— Muharrem İNCE (@vekilince) July 8, 2024