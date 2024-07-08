Muharrem İnce'den Mehmet Büyükekşi açıklaması: 'Onca yalakalığına rağmen'

Büyükekşi, TFF Başkanı olmadan önce uyarmıştık, dinleyen olmadı. Skandallarla dolu Büyükekşi dönemi bitiyor. Onca yalakalığına rağmen aday gösterilmeyeceğini anlayan Büyükekşi, bu defa ekibinden başka bir ismi dayatmaya çalışıyor. Ekonomik nedenlerle siyasetle iyi geçinmeye çalışan kulüpler, doğru adayı değil işaret edileni seçtiği sürece TFF’de skandallar bitmez, Türk futbolu başarılı olamaz. FETÖ taktikleri ile siyaseti manipüle ederek demokratik süreçleri kirleten eller futboldan uzak durun!