https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/ankara-belediye-meclisinde-futbolcu-merih-demiralin-heykeli-yapilmasi-onerildi--1085666317.html
Ankara Belediye Meclisi'nde futbolcu Merih Demiral'ın heykeli yapılması önerildi
Ankara Belediye Meclisi'nde futbolcu Merih Demiral'ın heykeli yapılması önerildi
Sputnik Türkiye
ABB'de Merih Demiral'ın adına bir park yapılması ve parkta Demiral'ın bozkurt heykelinin dikilmesi önerildi. 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T23:02+0300
2024-07-08T23:02+0300
2024-07-08T23:02+0300
türkiye
merih demiral
abb
ankara
park
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
avrupa futbol şampiyonası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/08/1058461810_0:82:2000:1207_1920x0_80_0_0_2e4984f76f02ab4a78f81b37edd44e0c.jpg
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nin toplantısında, UEFA tarafından gol sevinci nedeniyle ceza verilen milli futbolcu Merih Demiral adına bir parka 'Bozkurt Yürek Merih Demiral' isminin verilmesi teklifi görüşüldü.Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapılan toplantıda, MHP Grup Başkanvekili Yunus Emre Yıldırım, parkın içine de Merih Demiral’ın gol sevincini yansıtan bir bozkurt heykeli yapılmasını önerdi. Yıldırım, bu işaretin ırkçılık değil, Türk milletinin sembolü olduğunu tüm dünyaya göstermek adına önemli bir cevap olacağını belirtti.Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen önerge, İsimlendirme Komisyonu’na havale edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/tffden-merih-demiral-aciklamasi-haberler-gercegi-yansitmamaktadir-1085540090.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/08/1058461810_140:0:1860:1290_1920x0_80_0_0_4f914a118ea6b58d06bb53e6b3fd3e65.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
merih demiral, abb, ankara, park, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası
merih demiral, abb, ankara, park, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası
Ankara Belediye Meclisi'nde futbolcu Merih Demiral'ın heykeli yapılması önerildi
ABB'de Merih Demiral'ın adına bir park yapılması ve parkta Demiral'ın bozkurt heykelinin dikilmesi önerildi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nin toplantısında, UEFA tarafından gol sevinci nedeniyle ceza verilen milli futbolcu Merih Demiral adına bir parka 'Bozkurt Yürek Merih Demiral' isminin verilmesi teklifi görüşüldü.
Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapılan toplantıda, MHP Grup Başkanvekili Yunus Emre Yıldırım, parkın içine de Merih Demiral’ın gol sevincini yansıtan bir bozkurt heykeli yapılmasını önerdi. Yıldırım, bu işaretin ırkçılık değil, Türk milletinin sembolü olduğunu tüm dünyaya göstermek adına önemli bir cevap olacağını belirtti.
Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen önerge, İsimlendirme Komisyonu’na havale edildi.