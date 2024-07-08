https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/ankara-belediye-meclisinde-futbolcu-merih-demiralin-heykeli-yapilmasi-onerildi--1085666317.html

Ankara Belediye Meclisi'nde futbolcu Merih Demiral'ın heykeli yapılması önerildi

Ankara Belediye Meclisi'nde futbolcu Merih Demiral'ın heykeli yapılması önerildi

Sputnik Türkiye

ABB'de Merih Demiral'ın adına bir park yapılması ve parkta Demiral'ın bozkurt heykelinin dikilmesi önerildi. 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T23:02+0300

2024-07-08T23:02+0300

2024-07-08T23:02+0300

türkiye

merih demiral

abb

ankara

park

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

avrupa futbol şampiyonası

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nin toplantısında, UEFA tarafından gol sevinci nedeniyle ceza verilen milli futbolcu Merih Demiral adına bir parka 'Bozkurt Yürek Merih Demiral' isminin verilmesi teklifi görüşüldü.Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapılan toplantıda, MHP Grup Başkanvekili Yunus Emre Yıldırım, parkın içine de Merih Demiral’ın gol sevincini yansıtan bir bozkurt heykeli yapılmasını önerdi. Yıldırım, bu işaretin ırkçılık değil, Türk milletinin sembolü olduğunu tüm dünyaya göstermek adına önemli bir cevap olacağını belirtti.Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen önerge, İsimlendirme Komisyonu’na havale edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/tffden-merih-demiral-aciklamasi-haberler-gercegi-yansitmamaktadir-1085540090.html

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merih demiral, abb, ankara, park, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası