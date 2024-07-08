https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/macron-basbakan-attalin-istifasini-geri-cevirdi-1085653741.html

Macron, Başbakan Attal'ın istifasını geri çevirdi

Macron, Başbakan Attal'ın istifasını geri çevirdi

Sputnik Türkiye

Erken seçimlerde ittifakı ikinci olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki erken genel seçimlerin ikinci turundan sol ittifakın birinci çıkması... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T15:11+0300

2024-07-08T15:11+0300

2024-07-08T15:11+0300

dünya

fransa

erken seçim

emmanuel macron

gabriel attal

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Fransız basınının Elysee Sarayı'ndan edindiği bilgiye göre, Başbakan Attal, Macron'a istifasını sunmak üzere bugün Elysee Sarayı'na gitti.Görüşmenin ardından Macron istifayı reddederek, ülkenin istikrarı için Attal'dan görevine ‘şimdilik’ devam etmesini istedi.Macron ayrıca, seçim sürecinde sergilediği performanstan ötürü Attal'a teşekkürlerini iletti.Fransa'da erken genel seçimlerin ikinci turu sonucunda sol ittifak ilk sıraya yerleşirken Macron'un ittifakı ikinci olmuştu.İlk turun birincisi aşırı sağ ise üçüncü sıraya gerilemişti.Attal, sol ittifak Yeni Halk Cephesi'nin sandıktan birinci çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu seçimde temsil ettiğim siyasi grup, bu akşam çoğunluğu sağlayamıyor. Cumhuriyet geleneğine ve prensiplerime uygun olarak yarın sabah Cumhurbaşkanı'na istifamı sunacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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fransa, erken seçim, emmanuel macron, gabriel attal