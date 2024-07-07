https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/lavrov-fransadaki-secimlerin-demokrasiye-pek-benzemedigini-soyledi-1085616120.html

Lavrov, Fransa'daki seçimlerin demokrasiye pek benzemediğini söyledi

Lavrov, Fransa'daki seçimlerin demokrasiye pek benzemediğini söyledi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa'daki seçimlerin demokrasiye pek benzemediğine vurgu yaparken, ikinci turun seçmenlerin iradesini manipüle etmek... 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T12:49+0300

2024-07-07T12:49+0300

2024-07-07T12:49+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

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erken seçim

emmanuel macron

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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Lavrov, gazeteci Pavel Zarubin ile yaptığı söyleşide, Fransa'da ilk turu muhafazakar Ulusal Birlik (RN) partisinin önde götürdüğü erken genel seçimlerin ikinci turunu değerlendirdi.Fransa’daki seçimlerde yer alan birçok adayın muhafazakarların veya popülistlerin kazanmasına izin vermek için seçim süreçlerinden çekilebileceğine dikkat çeken Lavrov, “Parlamento seçimlerinin ilk turu geride kaldı ancak iki tur var. Görünüşe göre ikinci tur, bazı adayların adaylıklarını geri çekebilecekleri ilk turda seçmenlerin iradesini manipüle etmek için tasarlandı. Muhafazakarların ya da popülistlerin kazanmasının önünü açmak için ikna ediliyorlar. Bu demokrasiye pek benzemiyor” dedi.Rus Dışişleri Bakanı, ilk tur sonuçlarının, Fransız parlamentosunun oluşumuna yol açması halinde Fransa'da çok ciddi değişiklikler olacağını da gösterdiğini sözlerine ekledi.Fransa'nın yasama organı olan parlamentonun iki meclisi bulunurken, parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis, üst kanadı ise Senato olarak adlandırılıyor.Ulusal Meclis'in büyüklüğü doğrudan genel oyla seçilen 577 milletvekilini geçemezken, Ulusal Meclis'in görev süresi beş yıl olarak belirleniyor.Milletvekilleri iki turda seçilirken, ilk turda seçilebilmek için, seçim bölgesinde kayıtlı toplam seçmen sayısının yüzde 25'inden az olmamak kaydıyla, oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor.Hiçbir aday oyların salt çoğunluğunu alamazsa, bir hafta sonra ikinci tur yapılıyor.Seçmen listelerindeki seçmen sayısının en az yüzde 12.5'i kadar oy alan adaylar ikinci tura katılmaya hak kazandığı seçimlerde, sadece bir adayın bu koşulu yerine getirmesi halinde, kendisinden sonra en çok oyu alan aday ikinci tura katılabilirken hiçbir aday bu şartı yerine getirmezse, en çok oy alan iki aday ikinci tura katılıyor.İkinci turda seçilebilmek için oyların nispi çoğunluğunun sağlanması gereken seçimlerde alınan oyların eşitliği halinde en yaşlı aday seçilmiş oluyor.Seçimlerin 30 Haziran 2024 tarihinde yapılan ilk turu sonunda 577 milletvekilinden 76'sı seçilmişti.Parti veya ittifakların 577 sandalyeli Mecliste salt çoğunluğu elde etmesi için 289 milletvekili sayısına ulaşması gerekiyor.Seçimin ilk turunda 76 milletvekili seçilirken, bunların 39'u aşırı smuhafazakar, 32'si sol ittifak, 2'si Macron ittifakı ve kalan 3'ü merkez sağdaki Cumhuriyetçiler ve diğer sağ partilerin adayları olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/fransadaki-secimlerin-ikinci-turu-basladi-1085613445.html

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