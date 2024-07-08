https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/kutlu-partinin-genel-baskanligina-yusuf-halacoglu-secildi-1085646179.html
Kutlu Partinin Genel Başkanlığı'na Yusuf Halaçoğlu seçildi
Kutlu Partinin Genel Başkanlığı'na Yusuf Halaçoğlu seçildi
Sputnik Türkiye
Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partinin Genel Başkanlığına seçildi. 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T12:11+0300
2024-07-08T12:11+0300
2024-07-08T12:11+0300
türkiye
yusuf halaçoğlu
kutlu parti
parti
genel başkan
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Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kutlu Parti Kurucular Kurulu, parti genel başkanı ve yetkili organlarını seçmek üzere dün Ankara'da toplandı.Basına kapalı yapılan toplantıda, Yusuf Halaçoğlu oy birliğiyle Kutlu Parti Genel Başkanlığı'na seçildi. Seçim sonrası bir konuşma yapan Halaçoğlu, şu ifadeleri kullandı:Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partinin kuruluş dilekçesini 13 Haziran'da İçişleri Bakanlığına vermiş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da kuruluş işlemleri 28 Haziran'da tamamlanan partiyi "faaliyette olan siyasi partiler" arasına eklemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/yusuf-halacoglu-kutlu-partinin-kurulus-dilekcesini-icisleri-bakanligina-verdi-1084818037.html
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yusuf halaçoğlu, kutlu parti, parti, genel başkan
yusuf halaçoğlu, kutlu parti, parti, genel başkan
Kutlu Partinin Genel Başkanlığı'na Yusuf Halaçoğlu seçildi
Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partinin Genel Başkanlığına seçildi.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kutlu Parti Kurucular Kurulu, parti genel başkanı ve yetkili organlarını seçmek üzere dün Ankara'da toplandı.
Basına kapalı yapılan toplantıda, Yusuf Halaçoğlu oy birliğiyle Kutlu Parti Genel Başkanlığı'na seçildi. Seçim sonrası bir konuşma yapan Halaçoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Sağcı değiliz, solcu değiliz ama ortacı veya merkezci de değiliz. Hatta merkez sağcı ve merkez solcu da değiliz. Bunlar Batı'nın bize empoze ettiği yapay sınıflandırmalardır. Sahada karşılığı yoktur. Biz doğrudan doğruya vatanseveriz. Bize 'Türkçü veya milliyetçi değil misiniz?' diye soruyorlar. Onlara 'Vatanseverlik hepsini kapsar' diyoruz."
Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partinin kuruluş dilekçesini 13 Haziran'da İçişleri Bakanlığına vermiş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da kuruluş işlemleri 28 Haziran'da tamamlanan partiyi "faaliyette olan siyasi partiler" arasına eklemişti.