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Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi
Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi
Sputnik Türkiye
Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T17:28+0300
2024-06-13T17:28+0300
politika
yusuf halaçoğlu
içişleri bakanlığı
yeni anayasa
cumhurbaşkanlığı sistemi
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Halaçoğlu, İçişleri Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, eğitimden hukuk sistemine, tarımdan hayvancılığa, sağlıktan ekonomiye kadar göçmen meselelerini de ele alan konularda ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.Partisinin sağ, sol, merkez gibi mefhumları bir kenara attığını, hiçbirini kabul etmediğini dile getiren Halaçoğlu, "Sağcılık, solculuk, merkez gibi Batı'nın empoze ettiği kavramların hiçbirisini benimsemiyoruz" dedi.Halaçoğlu, Türkiye'yi düze çıkartacak bir anlayışla bütün vatanseverleri inancı ve soyuna bakmadan kucakladıklarını ifade etti.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni reddettiklerini, parlamenter sistemi desteklediklerini ancak çift meclisli bir yapıyı savunduklarını vurgulayan Halaçoğlu, Anayasa değişikliğini desteklediklerini bildirdi.Halaçoğlu, kurucular kurulunda 84 kişinin yer aldığı partinin genel merkezinin Ankara'da Çetin Emeç Bulvarı'nda olacağını belirterek, Kutlu Parti'nin finans harcamalarını tüm şeffaflığıyla paylaşacaklarını da söyledi.Partilerinin adının kısaltma içermediğini, Türkçe bir kelime olan Kutlu'yu tercih ettiklerine dikkati çeken Halaçoğlu, logoya ilişkin de "Güneş simgesiyle güneş yeniden doğuyor, bütün karanlıklar sönecek. Nevruz gibi yeni bir güne başlıyoruz. Hayat ağacı, Türk kilim motifli bir hayat ağacı. Alltaki siyah baklava geçmiş, üstteki açık olan baklava da gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.
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yusuf halaçoğlu, içişleri bakanlığı, yeni anayasa, cumhurbaşkanlığı sistemi, batı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
yusuf halaçoğlu, içişleri bakanlığı, yeni anayasa, cumhurbaşkanlığı sistemi, batı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi

17:28 13.06.2024
© AA / Doğukan KeskinkılıçYusuf Halaçoğlu, "Kutlu Parti"nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi
Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi.
Halaçoğlu, İçişleri Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, eğitimden hukuk sistemine, tarımdan hayvancılığa, sağlıktan ekonomiye kadar göçmen meselelerini de ele alan konularda ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.
Partisinin sağ, sol, merkez gibi mefhumları bir kenara attığını, hiçbirini kabul etmediğini dile getiren Halaçoğlu, "Sağcılık, solculuk, merkez gibi Batı'nın empoze ettiği kavramların hiçbirisini benimsemiyoruz" dedi.
Halaçoğlu, Türkiye'yi düze çıkartacak bir anlayışla bütün vatanseverleri inancı ve soyuna bakmadan kucakladıklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni reddettiklerini, parlamenter sistemi desteklediklerini ancak çift meclisli bir yapıyı savunduklarını vurgulayan Halaçoğlu, Anayasa değişikliğini desteklediklerini bildirdi.
Halaçoğlu, kurucular kurulunda 84 kişinin yer aldığı partinin genel merkezinin Ankara'da Çetin Emeç Bulvarı'nda olacağını belirterek, Kutlu Parti'nin finans harcamalarını tüm şeffaflığıyla paylaşacaklarını da söyledi.
Partilerinin adının kısaltma içermediğini, Türkçe bir kelime olan Kutlu'yu tercih ettiklerine dikkati çeken Halaçoğlu, logoya ilişkin de "Güneş simgesiyle güneş yeniden doğuyor, bütün karanlıklar sönecek. Nevruz gibi yeni bir güne başlıyoruz. Hayat ağacı, Türk kilim motifli bir hayat ağacı. Alltaki siyah baklava geçmiş, üstteki açık olan baklava da gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.
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