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Güney Kore’de yolsuzlukla suçlanan Devlet Başkanı Yoon'un azli için imza toplanıyor
Güney Kore’de yolsuzlukla suçlanan Devlet Başkanı Yoon'un azli için imza toplanıyor
Sputnik Türkiye
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yolsuzluk ve Kuzey Kore'yle savaş riskini artırmak gibi suçlamalarla görevden alınması için ülkede başlatılan imza... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T14:08+0300
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dünya
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yoon suk-yeol
kuzey kore
yolsuzluk
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ABC News sitesinin haberine göre, Başkan Yoon, Ulusal Meclisin halka açık dilekçe sayfasında yüz binlerce kişinin azil çağrılarıyla karşı karşıya kalırken, Ulusal Meclisin internet sitesinde 20 Haziran'da paylaşılan dilekçeyi şimdiye kadar 810 binden fazla kişi imzaladı.Ulusal Meclis, on binlerce kişinin imza için siteye giriş yapmaya çalıştığını, yoğunluk nedeniyle aksamalar yaşandığı ancak en kısa sürede sorunun giderileceğini açıkladı.Dilekçe, Yoon'un göreve uygun olmadığı gerekçesiyle azledilmesi için parlamentonun yasa tasarısı sunması talebini içeriyor.Dilekçede Yoon yolsuzluk yapmakla, Kuzey Kore ile savaş riskini körüklemekle ve Japonya'nın enkaz halindeki Fukuşima nükleer santralinden arıtılmış radyoaktif su salmasını engellemeyerek Güney Korelileri sağlık risklerine maruz bırakmakla suçlanıyor.Yasa gereği parlamentonun 50 binden fazla kişi tarafından imzalanan dilekçeleri bir komisyona havale etmesi ve komisyonun da bu dilekçeleri oylamaya sunup sunmayacağına karar vermesi gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/abd-uzak-doguda-planlar-yapmaya-devam-ediyor-guney-kore-ile-yeni-istihbarat-anlasmasi-imzalandi--1085196082.html
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güney kore, yoon suk-yeol, kuzey kore, yolsuzluk, abd, imza kampanyası
güney kore, yoon suk-yeol, kuzey kore, yolsuzluk, abd, imza kampanyası

Güney Kore’de yolsuzlukla suçlanan Devlet Başkanı Yoon'un azli için imza toplanıyor

14:08 02.07.2024
© AP Photo / Ahn Young-joonGüney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol protesto
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yolsuzluk ve Kuzey Kore'yle savaş riskini artırmak gibi suçlamalarla görevden alınması için ülkede başlatılan imza kampanyasına 810 binden fazla kişi katıldı.
ABC News sitesinin haberine göre, Başkan Yoon, Ulusal Meclisin halka açık dilekçe sayfasında yüz binlerce kişinin azil çağrılarıyla karşı karşıya kalırken, Ulusal Meclisin internet sitesinde 20 Haziran'da paylaşılan dilekçeyi şimdiye kadar 810 binden fazla kişi imzaladı.
Ulusal Meclis, on binlerce kişinin imza için siteye giriş yapmaya çalıştığını, yoğunluk nedeniyle aksamalar yaşandığı ancak en kısa sürede sorunun giderileceğini açıkladı.
Dilekçe, Yoon'un göreve uygun olmadığı gerekçesiyle azledilmesi için parlamentonun yasa tasarısı sunması talebini içeriyor.
Dilekçede Yoon yolsuzluk yapmakla, Kuzey Kore ile savaş riskini körüklemekle ve Japonya'nın enkaz halindeki Fukuşima nükleer santralinden arıtılmış radyoaktif su salmasını engellemeyerek Güney Korelileri sağlık risklerine maruz bırakmakla suçlanıyor.
Yasa gereği parlamentonun 50 binden fazla kişi tarafından imzalanan dilekçeleri bir komisyona havale etmesi ve komisyonun da bu dilekçeleri oylamaya sunup sunmayacağına karar vermesi gerekiyor.
ABD Başkanı Biden Güney Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
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