https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/guney-korede-yolsuzlukla-suclanan-devlet-baskani-yoonun-azli-icin-imza-toplaniyor-1085438079.html

Güney Kore’de yolsuzlukla suçlanan Devlet Başkanı Yoon'un azli için imza toplanıyor

Güney Kore’de yolsuzlukla suçlanan Devlet Başkanı Yoon'un azli için imza toplanıyor

Sputnik Türkiye

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yolsuzluk ve Kuzey Kore'yle savaş riskini artırmak gibi suçlamalarla görevden alınması için ülkede başlatılan imza... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T14:08+0300

2024-07-02T14:08+0300

2024-07-02T14:08+0300

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ABC News sitesinin haberine göre, Başkan Yoon, Ulusal Meclisin halka açık dilekçe sayfasında yüz binlerce kişinin azil çağrılarıyla karşı karşıya kalırken, Ulusal Meclisin internet sitesinde 20 Haziran'da paylaşılan dilekçeyi şimdiye kadar 810 binden fazla kişi imzaladı.Ulusal Meclis, on binlerce kişinin imza için siteye giriş yapmaya çalıştığını, yoğunluk nedeniyle aksamalar yaşandığı ancak en kısa sürede sorunun giderileceğini açıkladı.Dilekçe, Yoon'un göreve uygun olmadığı gerekçesiyle azledilmesi için parlamentonun yasa tasarısı sunması talebini içeriyor.Dilekçede Yoon yolsuzluk yapmakla, Kuzey Kore ile savaş riskini körüklemekle ve Japonya'nın enkaz halindeki Fukuşima nükleer santralinden arıtılmış radyoaktif su salmasını engellemeyerek Güney Korelileri sağlık risklerine maruz bırakmakla suçlanıyor.Yasa gereği parlamentonun 50 binden fazla kişi tarafından imzalanan dilekçeleri bir komisyona havale etmesi ve komisyonun da bu dilekçeleri oylamaya sunup sunmayacağına karar vermesi gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/abd-uzak-doguda-planlar-yapmaya-devam-ediyor-guney-kore-ile-yeni-istihbarat-anlasmasi-imzalandi--1085196082.html

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