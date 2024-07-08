https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/her-sey-iyi-deniyordu-biden-her-ay-parkinson-uzmani-doktorlar-tarafindan-ziyaret-ediliyormus-1085666185.html

Her şey iyi deniyordu: Biden'ı her ay Parkinson uzmanı doktorlar ziyaret ediyormuş

Her şey iyi deniyordu: Biden'ı her ay Parkinson uzmanı doktorlar ziyaret ediyormuş

Sputnik Türkiye

NYT, ABD Başkanı Joe Biden'ın son 8 aydır Parkinson hastalığını şüphesiyle kontrol edildiğini iddia etti. 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T22:34+0300

2024-07-08T22:34+0300

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parkinson

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ABD’de Başkan Joe Biden’ın yaşından kaynaklı sağlık durumu nedeniyle başkanlık yarışından çekilmesi tartışmaları sürerken, Parkinson hastalığı uzmanı Dr. Kevin Cannard’ın Beyaz Saray’ı 8 ayda 8 kez ziyaret ettiği ortaya çıktı. New York Times’ın ele geçirdiği Beyaz Saray resmi ziyaretçi kayıtlarına göre, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nden Dr. Cannard, Temmuz 2023’ten Mart 2024’e kadar Beyaz Saray’ı 8 kez ziyaret etti. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, Cannard’ın ziyaretlerinin içeriği hakkında bilgi vermedi ancak Biden’ın yıllık nörolojik muayenesinde Parkinson hastalığına dair hiçbir iz bulunmadığını savundu.Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda kaygıları gidermekte zorlanırken, bazı Demokrat Partili kesimler ve medya kuruluşları Biden’a 'başkanlık seçimlerinden çekilmesi' çağrısı yapmıştı. Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek, Trump’a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtti ve yarıştan çekilmeyeceğini açıkladı. Demokrat Kongre üyesi Lloyd Dodgett, 2 Temmuz’da Biden’a 'başkanlık yarışından çekilmesi' çağrısında bulunmuştu.

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