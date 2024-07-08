https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/hakan-fidan-gundeme-getirmisti-kremlinden-ukrayna-baris-platformu-onerisine-yanit-1085648999.html

Hakan Fidan gündeme getirmişti: Kremlin'den 'Ukrayna barış platformu' önerisine yanıt

Hakan Fidan gündeme getirmişti: Kremlin'den 'Ukrayna barış platformu' önerisine yanıt

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda gündeme... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T13:05+0300

2024-07-08T13:05+0300

2024-07-08T13:05+0300

ukrayna krizi

rusya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

fidan

hakan fidan

ukrayna

ukrayna krizi

barış

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da çözüm için şu anda bir barış platformu bulunmadığını ve böyle bir platforma sahip olmanın harika olacağını belirtti.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna krizine çözüm bulmak için barış platformu kurma önerisi, gazeteciler tarafından Kremlin Sözcüsü Peskov'a soruldu.Peskov, "Henüz böyle bir platform yok fakat bu konuda söyleyebileceğim tek şey Sayın Fidan'la aynı fikirde olduğum. Gerçekten de, böyle bir platformun bulunması harika olurdu" yanıtını verdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna çatışmasına çözüm bulmaya yönelik diplomatik çabaların kararlı bir destekçisi olduğunu anımsatan Peskov, "Elbette biz hiçbir zaman müzakereleri reddetmedik. Aksine tüm ilgili tarafların katılımıyla müzakereler yapılmasından yana olduk. Söz konusu platform konusunda Sayın Fidan'a katılıyorum" ifadelerini kullandı.Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'ndaki konuşmasında 3. yılına giren Rusya-Ukrayna çatışmasının 'vekalet harbine' dönüştüğünü işaret ederek şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/bakan-fidan-saflarimizi-siklastirmali-imkanlarimizi-musterek-refahimiz-icin-kullanmaliyiz-1085593377.html

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