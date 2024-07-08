Hakan Fidan gündeme getirmişti: Kremlin'den 'Ukrayna barış platformu' önerisine yanıt
© AA / Murat GökRusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
© AA / Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Fidan'ın Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda gündeme getirdiği 'Ukrayna'da barış platformu kurulmasına yönelik öneriye' Kremlin'den destek geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da çözüm için şu anda bir barış platformu bulunmadığını ve böyle bir platforma sahip olmanın harika olacağını belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna krizine çözüm bulmak için barış platformu kurma önerisi, gazeteciler tarafından Kremlin Sözcüsü Peskov'a soruldu.
Peskov, "Henüz böyle bir platform yok fakat bu konuda söyleyebileceğim tek şey Sayın Fidan'la aynı fikirde olduğum. Gerçekten de, böyle bir platformun bulunması harika olurdu" yanıtını verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna çatışmasına çözüm bulmaya yönelik diplomatik çabaların kararlı bir destekçisi olduğunu anımsatan Peskov, "Elbette biz hiçbir zaman müzakereleri reddetmedik. Aksine tüm ilgili tarafların katılımıyla müzakereler yapılmasından yana olduk. Söz konusu platform konusunda Sayın Fidan'a katılıyorum" ifadelerini kullandı.
Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'ndaki konuşmasında 3. yılına giren Rusya-Ukrayna çatışmasının 'vekalet harbine' dönüştüğünü işaret ederek şu değerlendirmelerde bulunmuştu:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna krizine çözüm bulmak için barış platformu kurma önerisi, gazeteciler tarafından Kremlin Sözcüsü Peskov'a soruldu.
Peskov, "Henüz böyle bir platform yok fakat bu konuda söyleyebileceğim tek şey Sayın Fidan'la aynı fikirde olduğum. Gerçekten de, böyle bir platformun bulunması harika olurdu" yanıtını verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna çatışmasına çözüm bulmaya yönelik diplomatik çabaların kararlı bir destekçisi olduğunu anımsatan Peskov, "Elbette biz hiçbir zaman müzakereleri reddetmedik. Aksine tüm ilgili tarafların katılımıyla müzakereler yapılmasından yana olduk. Söz konusu platform konusunda Sayın Fidan'a katılıyorum" ifadelerini kullandı.
Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'ndaki konuşmasında 3. yılına giren Rusya-Ukrayna çatışmasının 'vekalet harbine' dönüştüğünü işaret ederek şu değerlendirmelerde bulunmuştu:
"Mevcut stratejik manzarada her iki tarafın da daha fazla silahlanma, askeri açıdan daha saldırgan tutum izleme dışında bir önceliği bulunmamakta. Türkiye olarak savaşın sonlandırılması için kalıcı barışa dönük çabaların daha geniş bir zemine yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Kutuplaşmanın derinleşmesini önleyecek, katılım ve temsil niteliği yüksek, diplomasiyi önceleyen bir barış platformu tesis edilmesi gerekmekte. Savaşın farklı boyutlarından etkilenen ülkeler olarak tamamlayıcı bir anlayışla hep birlikte bu yönde çalışmalıyız."