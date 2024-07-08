FSB'den açıklama: Rus savaş uçağının kaçırılması için kaç para ve hangi ülke vatandaşlığı önerildi?
© The Russian Defense Ministry / Multimedya arşivine gidinLong-range Tu-22M3 bombers at the 'Vostok 2022' military maneuvers at the Sergeevsky training ground
© The Russian Defense Ministry/
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Ukrayna gizli servislerinin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Tu-22M3 bombardıman uçağını yurtdışına kaçırma operasyonunun engellendiğini duyuran Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kiev rejiminin planının detaylarını paylaştı.
FSB'den yapılan açıklamaya göre Ukrayna istihbaratı, bir Rus askeri pilota Tu-22M3 bombardıman uçağını kaçırıp Ukrayna topraklarına götürmesi için 3 milyon dolar ve İtalyan vatandaşlığı vaat etti.
FSB'de sorguya çekilen Rus pilot, tanımadığı bir kişinin kendisine Telegram'dan ulaşarak ailesine yönelik tehditlerde bulunduğunu anlattı.
Şahsın öncelikle Rus hava araçlarını yakmasını ve uçaklar hakkında bilgi aktarmasını istediğini belirten pilot, daha sonra Tu-22M3 bombardıman uçağını Ukrayna'ya kaçırması karşılığında 3 milyon dolar ve İtalyan vatandaşlığı teklif edildiğini kaydetti.
Pilot, "Karşıdaki kişi, Ukrayna istihbaratından olduğunu gizlemedi bile. Bir savaş uçağını Ukrayna'ya kaçırmamı istedi, ama öyle sıradan bir uçağı değil, nükleer silah taşıma kapasiteli bir bombardıman uçağını istedi" dedi.
FSB'de sorguya çekilen Rus pilot, tanımadığı bir kişinin kendisine Telegram'dan ulaşarak ailesine yönelik tehditlerde bulunduğunu anlattı.
Şahsın öncelikle Rus hava araçlarını yakmasını ve uçaklar hakkında bilgi aktarmasını istediğini belirten pilot, daha sonra Tu-22M3 bombardıman uçağını Ukrayna'ya kaçırması karşılığında 3 milyon dolar ve İtalyan vatandaşlığı teklif edildiğini kaydetti.
Pilot, "Karşıdaki kişi, Ukrayna istihbaratından olduğunu gizlemedi bile. Bir savaş uçağını Ukrayna'ya kaçırmamı istedi, ama öyle sıradan bir uçağı değil, nükleer silah taşıma kapasiteli bir bombardıman uçağını istedi" dedi.
'NATO üyelerinin istihbarat servisleri de işin içinde'
FSB, savaş uçağı kaçırma operasyonunda NATO ülkelerinin istihbarat servislerinin de parmağı olduğunu vurguladı.
FSB'nin açıklamasında, NATO ülkelerinin istihbarat servislerinin operasyonun hazırlanmasına ve hayata geçirilmesine müdahil olduğunun açığa çıkarıldığı vurgulandı.
2022 yazında FSB, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin NATO ülkelerinin istihbarat servislerinin gözetimi altında Rus savaş uçaklarını kaçırmak için bir operasyon planladığını gösteren belgeler yayınlamıştı. Bununla birlikte Rus karşı istihbaratı, operasyonel faaliyetler sırasında Rus Silahlı Kuvvetleri'nin bir dizi Ukrayna askeri tesisini yok etmesini sağlayacak veriler elde ederek Kiev ve Batı'nın planlarını akamete uğratmıştı.
FSB'nin açıklamasında, NATO ülkelerinin istihbarat servislerinin operasyonun hazırlanmasına ve hayata geçirilmesine müdahil olduğunun açığa çıkarıldığı vurgulandı.
2022 yazında FSB, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin NATO ülkelerinin istihbarat servislerinin gözetimi altında Rus savaş uçaklarını kaçırmak için bir operasyon planladığını gösteren belgeler yayınlamıştı. Bununla birlikte Rus karşı istihbaratı, operasyonel faaliyetler sırasında Rus Silahlı Kuvvetleri'nin bir dizi Ukrayna askeri tesisini yok etmesini sağlayacak veriler elde ederek Kiev ve Batı'nın planlarını akamete uğratmıştı.