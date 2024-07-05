https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/fsb-teror-saldirisini-engelledi-hedefte-samaradaki-savunma-sanayi-tesisi-vardi-1085558209.html

FSB terör saldırısını engelledi: Hedefte Samara'daki savunma sanayi tesisi vardı

FSB terör saldırısını engelledi: Hedefte Samara'daki savunma sanayi tesisi vardı

Sputnik Türkiye

Muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesislere zarar vermek için çabalarını sürdürüyor. Bu kez, Samara... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T11:51+0300

2024-07-05T11:51+0300

2024-07-05T11:51+0300

ukrayna krizi

rusya

fsb

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

samara

rusya ulusal muhafızları

terör saldırısı

saldırı girişimi

bombalı saldırı

ukrayna

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Samara'da bulunan savunma sanayi tesisine bir yerel sakin tarafından terör saldırısı girişimi olduğunu bildirdi.Terör saldırısı planının önceden tespit edilerek akamete uğratıldığını kaydeden FSB, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.Zanlının 2023 ortalarında Ukrayna yanlısı bir terör örgütüyle temasa geçtiğini ve Samara'da terör saldırısı düzenlemeyi kabul ettiğini belirten FSB, saldırı hedefini seçip el yapımı patlayıcı hazırlayan şahsın Rusya Ulusal Muhafızları biriminin de katıldığı operasyonla yakalandığının altını çizdi.Zanlının evinde bir insan kafatası ile çeşitli hayvanlara ait kafatasları bulunduğunu aktaran FSB, sırtında ise Nazi sembollü dövme olduğunun tespit edildiğini ekledi.

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rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), samara, rusya ulusal muhafızları, terör saldırısı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, ukrayna, ukrayna krizi