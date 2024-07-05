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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/fsb-teror-saldirisini-engelledi-hedefte-samaradaki-savunma-sanayi-tesisi-vardi-1085558209.html
FSB terör saldırısını engelledi: Hedefte Samara'daki savunma sanayi tesisi vardı
FSB terör saldırısını engelledi: Hedefte Samara'daki savunma sanayi tesisi vardı
Sputnik Türkiye
Muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesislere zarar vermek için çabalarını sürdürüyor. Bu kez, Samara... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T11:51+0300
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Samara'da bulunan savunma sanayi tesisine bir yerel sakin tarafından terör saldırısı girişimi olduğunu bildirdi.Terör saldırısı planının önceden tespit edilerek akamete uğratıldığını kaydeden FSB, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.Zanlının 2023 ortalarında Ukrayna yanlısı bir terör örgütüyle temasa geçtiğini ve Samara'da terör saldırısı düzenlemeyi kabul ettiğini belirten FSB, saldırı hedefini seçip el yapımı patlayıcı hazırlayan şahsın Rusya Ulusal Muhafızları biriminin de katıldığı operasyonla yakalandığının altını çizdi.Zanlının evinde bir insan kafatası ile çeşitli hayvanlara ait kafatasları bulunduğunu aktaran FSB, sırtında ise Nazi sembollü dövme olduğunun tespit edildiğini ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/rusyadan-odessaya-bombardiman-ingilizlerin-militan-egitim-merkezi-vuruldu-18-parali-asker-oldu-1085551693.html
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rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), samara, rusya ulusal muhafızları, terör saldırısı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, ukrayna, ukrayna krizi
rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), samara, rusya ulusal muhafızları, terör saldırısı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, ukrayna, ukrayna krizi

FSB terör saldırısını engelledi: Hedefte Samara'daki savunma sanayi tesisi vardı

11:51 05.07.2024
© Sputnik / Federal Security Service of the Russian Federation / Multimedya arşivine gidinЗадержание сотрудниками ФСБ РФ двух жителей республики Крым, подозреваемых в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины
Задержание сотрудниками ФСБ РФ двух жителей республики Крым, подозреваемых в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
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Muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesislere zarar vermek için çabalarını sürdürüyor. Bu kez, Samara kentindeki bir savunma sanayi tesisine yönelik saldırı girişimi akamete uğratıldı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Samara'da bulunan savunma sanayi tesisine bir yerel sakin tarafından terör saldırısı girişimi olduğunu bildirdi.

Terör saldırısı planının önceden tespit edilerek akamete uğratıldığını kaydeden FSB, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Zanlının 2023 ortalarında Ukrayna yanlısı bir terör örgütüyle temasa geçtiğini ve Samara'da terör saldırısı düzenlemeyi kabul ettiğini belirten FSB, saldırı hedefini seçip el yapımı patlayıcı hazırlayan şahsın Rusya Ulusal Muhafızları biriminin de katıldığı operasyonla yakalandığının altını çizdi.

Zanlının evinde bir insan kafatası ile çeşitli hayvanlara ait kafatasları bulunduğunu aktaran FSB, sırtında ise Nazi sembollü dövme olduğunun tespit edildiğini ekledi.
Odessa - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
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