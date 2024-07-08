https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/fransadaki-secim-sonuclari-almanyayi-rahatlatti-1085658737.html
Fransa'daki seçim sonuçları Almanya’yı rahatlattı
Fransa'daki seçim sonuçları Almanya’yı rahatlattı
Sputnik Türkiye
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Fransa'da düzenlenen erken genel seçimin sonuçlarının belli olmasının ardından, Alman hükümetinde “endişe duyulan... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T16:58+0300
2024-07-08T16:58+0300
2024-07-08T16:58+0300
dünya
almanya
fransa
erken genel seçim
emmanuel macron
olaf scholz
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Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Fransa'daki seçim sonuçlarını değerlendiren Hebestreit, Almanya-Fransa ilişkisinin çok özel olduğunu belirterek, “Her şeyden önce endişe duyulan şeylerin gerçekleşmemiş olmasından dolayı belli bir rahatlama ağır basıyor" dedi.Fransa’da yeni hükümetin oluşmasına ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Hebestreit, "Bu seçim sonucundan ne çıkacağını zaman gösterecek ve Fransa karar verecek" ifadesini kullandı.Hebestreit, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Liderler Zirvesi'nin düzenleneceği Washington'da durumu değerlendirmek için fırsat bulacağını belirtti.Alman Hükümet Sözcüsü, Fransa'daki seçimlerden birinci çıkan ve mecliste en fazla sandalye sayısına ulaşan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının liderlerinden Jean-Luc Melenchon’un Almanya karşıtı söylemlerinin hatırlatılması üzerine, bu konuda şaşırtıcı bir şey söyleyemeyeceğini belirterek, Fransız iç politikasına karışmayacağını kaydetti.Almanya Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck de Stuttgart'ta yaptığı açıklamada, her ne kadar Fransa'da hükümet kurmak karmaşık hale gelse de merkez, merkez sol ve sol yelpazedeki partilerin ülkenin milliyetçiliğe sürüklenmesini engellemek için işbirliği yapmalarını iyi bulduğunu, seçim sonuçlarının cesaret verici olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/lavrov-fransadaki-secimlerin-demokrasiye-pek-benzemedigini-soyledi-1085616120.html
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almanya, fransa, erken genel seçim, emmanuel macron, olaf scholz
Fransa'daki seçim sonuçları Almanya’yı rahatlattı
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Fransa'da düzenlenen erken genel seçimin sonuçlarının belli olmasının ardından, Alman hükümetinde “endişe duyulan şeylerin gerçekleşmemesinden dolayı belli bir rahatlama hissinin ağır bastığını" söyledi.
Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Fransa'daki seçim sonuçlarını değerlendiren Hebestreit, Almanya-Fransa ilişkisinin çok özel olduğunu belirterek, “Her şeyden önce endişe duyulan şeylerin gerçekleşmemiş olmasından dolayı belli bir rahatlama ağır basıyor" dedi.
Fransa’da yeni hükümetin oluşmasına ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Hebestreit, "Bu seçim sonucundan ne çıkacağını zaman gösterecek ve Fransa karar verecek" ifadesini kullandı.
Hebestreit, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Liderler Zirvesi'nin düzenleneceği Washington'da durumu değerlendirmek için fırsat bulacağını belirtti.
Alman Hükümet Sözcüsü, Fransa'daki seçimlerden birinci çıkan ve mecliste en fazla sandalye sayısına ulaşan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının liderlerinden Jean-Luc Melenchon’un Almanya karşıtı söylemlerinin hatırlatılması üzerine, bu konuda şaşırtıcı bir şey söyleyemeyeceğini belirterek, Fransız iç politikasına karışmayacağını kaydetti.
Almanya Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck de Stuttgart'ta yaptığı açıklamada, her ne kadar Fransa'da hükümet kurmak karmaşık hale gelse de merkez, merkez sol ve sol yelpazedeki partilerin ülkenin milliyetçiliğe sürüklenmesini engellemek için işbirliği yapmalarını iyi bulduğunu, seçim sonuçlarının cesaret verici olduğunu söyledi.