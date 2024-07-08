https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/erdogan-iranin-yeni-cumhurbaskani-pezeskiyan-ile-telefonda-gorustu-1085660279.html

Erdoğan, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Erdoğan, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T17:26+0300

2024-07-08T17:26+0300

2024-07-08T17:54+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

mesud pezeşkiyan

telefon görüşmesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran ilişkilerinin, köklü geçmişinden aldığı güçle yeni dönemde de her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, mesud pezeşkiyan, telefon görüşmesi