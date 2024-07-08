https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/erdogan-iranin-yeni-cumhurbaskani-pezeskiyan-ile-telefonda-gorustu-1085660279.html
Erdoğan, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Erdoğan, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T17:26+0300
2024-07-08T17:26+0300
2024-07-08T17:54+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
mesud pezeşkiyan
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran ilişkilerinin, köklü geçmişinden aldığı güçle yeni dönemde de her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/en-dusuk-emekli-maasina-zam-yapilacak-mi-sorusuna-ak-parti-sozcusu-celik-yanit-verdi-1085659906.html
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recep tayyip erdoğan, mesud pezeşkiyan, telefon görüşmesi
recep tayyip erdoğan, mesud pezeşkiyan, telefon görüşmesi
Erdoğan, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
17:26 08.07.2024 (güncellendi: 17:54 08.07.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran ilişkilerinin, köklü geçmişinden aldığı güçle yeni dönemde de her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.