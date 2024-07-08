https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/duzenleme-meclise-sunuldu-birden-fazla-maas-alma-donemi-bitiyor-1085643909.html
Düzenleme Meclis'e sunuldu: Birden fazla maaş alma dönemi bitiyor
Düzenleme Meclis'e sunuldu: Birden fazla maaş alma dönemi bitiyor
Sputnik Türkiye
Uzun süredir üzerinde çalışılan kamuda birden fazla maaş uygulamasına son verecek düzenleme Meclis'e sunuldu. Kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T11:37+0300
2024-07-08T11:37+0300
2024-07-08T11:37+0300
ekonomi
düzenleme
düzenleme
maaş
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek
tasarruf
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiği andan itibaren üzerinde çalıştığı düzenleme, Meclis'e sunuldu. Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerinin yasal çerçevesini oluşturacak kanun teklifine göre, birden fazla maaş alma dönemi de sona erecek. Her statüdeki kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak. O maaş en yüksek devlet memuru maaşı olan 92 bin lirayı geçemeyecek. Bunun üzerinde verilecek bir huzur hakkı, görev tazminatı gibi bir bedel varsa, o hazineye gelir olarak verilecek. Denetimi Hazine ve Maliye Bakanlığı yapacak NTV’de yer alan habere göre 32 maddeden oluşan düzenleme ile tasarruf tedbirlerini uygulamayan bürokratlara maaş kesintisi ya da işten çıkarmaya kadar pek çok idari ceza verilebilecek ve denetimini de Hazine ve Maliye Bakanlığı yapacak. Disiplin hükümleri uygulanacak Kamu kurum ve kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun idarelerince veya Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca izlenmesi ve denetlenmesi sonucunda, alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemleri tespit edilenler hakkında tabi oldukları mevzuat uyarınca disiplin hükümleri uygulanacak. Sonuçları idarelerince Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/en-dusuk-emekli-maasina-zam-karari-kok-maas-uzerinden-bir-duzenleme-yapilacak-1085642918.html
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düzenleme, düzenleme, maaş, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, tasarruf
düzenleme, düzenleme, maaş, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, tasarruf
Düzenleme Meclis'e sunuldu: Birden fazla maaş alma dönemi bitiyor
Uzun süredir üzerinde çalışılan kamuda birden fazla maaş uygulamasına son verecek düzenleme Meclis'e sunuldu. Kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiği andan itibaren üzerinde çalıştığı düzenleme, Meclis'e sunuldu.
Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerinin yasal çerçevesini oluşturacak kanun teklifine göre, birden fazla maaş alma dönemi de sona erecek. Her statüdeki kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak. O maaş en yüksek devlet memuru maaşı olan 92 bin lirayı geçemeyecek.
Bunun üzerinde verilecek bir huzur hakkı, görev tazminatı gibi bir bedel varsa, o hazineye gelir olarak verilecek.
Denetimi Hazine ve Maliye Bakanlığı yapacak
NTV’de yer alan habere
göre 32 maddeden oluşan düzenleme ile tasarruf tedbirlerini uygulamayan bürokratlara maaş kesintisi ya da işten çıkarmaya kadar pek çok idari ceza verilebilecek ve denetimini de Hazine ve Maliye Bakanlığı yapacak.
Disiplin hükümleri uygulanacak
Kamu kurum ve kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun idarelerince veya Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca izlenmesi ve denetlenmesi sonucunda, alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemleri tespit edilenler hakkında tabi oldukları mevzuat uyarınca disiplin hükümleri uygulanacak. Sonuçları idarelerince Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.