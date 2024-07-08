https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/duma-baskani-volodin-fransadaki-secimler-macron-icin-yenilgiyle-sonuclandi-1085643015.html

Duma Başkanı Volodin: Fransa'daki seçimler Macron için yenilgiyle sonuçlandı

Duma Başkanı Volodin: Fransa'daki seçimler Macron için yenilgiyle sonuçlandı

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Fransa’daki erken genel seçimlerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için yenilgiyle... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T11:18+0300

2024-07-08T11:18+0300

2024-07-08T11:18+0300

dünya

fransa

erken seçim

emmanuel macron

rusya

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

vyaçeslav volodin

rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/04/1081343484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_924f3e4576efe0e1648af6e95d53aa12.jpg

Duma Başkanı Volodin, Telegram paylaşımında, Fransa’daki erken genel seçimlerden çıkan sonuçları değerlendirdi.“Macron’a kapı gösterildi” diyen Volodin, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki hezimet sonrası Fransa'da Macron’un kendi inisiyatifiyle ilan edilen erken seçimlerin Macron için yine yenilgiyle sonuçlandığının altını çizdi.Fransa vatandaşlarının “Macron dışında herkese oy vermeye hazır” olduğunu kaydeden Volodin, iktidarın başvurduğu politik teknoloji hilelerinin ve adayların çekilmesinin işe yaramadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Diğer ülkelerin egemen işlerine karışan tüm mevcut Avrupa ve ABD liderlerini de benzer hezimetin beklediğini kaydeden Duma Başkanı, “Vatandaşlar, iç sorunlarla ilgilenmelerini ve ulusal ekonomilerini geliştirmelerini talep ediyor” diye ekledi.Fransa'da AP seçimlerinde muhafazakar ve göç karşıtı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31.36 ile açık farkla ilk sırayı almıştı.Macron'un partisi Rönesans yüzde 14.6 ile seçimi ikinci bitirirken, yüzde 13.8 ile üçüncü sırayı alan muhalefetteki Sosyalistleri az farkla geçebildi.Rönesans ve Sosyalistlerin oy oranları toplamı bile aşırı sağcı RN'nin oy oranına ulaşamadı.Macron, yaptığı açıklamada, sonuçların “Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti.Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aldığı ezici yenilginin bu iki politikacının yetersizliğini ortaya koyduğunu söylemişti.Telegram hesabından açıklama yapan Matviyenko, "Eski Dünyanın en büyük ülkelerinin liderlerinin (Macron ve Scholz) Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partileriyle birlikte ezici bir yenilgiye uğraması, onların hem ulusal hem de Avrupalı ​​politikacılar olarak yetersizliklerini bir kez daha doğruluyor. Bu, uzun yıllar boyunca insanların ve toplumun gerçek ihtiyaçlarının tamamen göz ardı edilmesinden kaynaklanan haklı bir sonuçtur" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/fransada-sol-ittifak-ilk-siraya-yerlesti-ilk-turun-birincisi-asiri-sag-ucuncu-oldu-1085629827.html

fransa

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, erken seçim, emmanuel macron, rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin