https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/matviyenko-macron-ve-scholzun-yenilgisi-bu-politikacilarin-yetersizligini-gosteriyor-1084692274.html

Matviyenko: Macron ve Scholz'un yenilgisi, bu politikacıların yetersizliğini gösteriyor

Matviyenko: Macron ve Scholz'un yenilgisi, bu politikacıların yetersizliğini gösteriyor

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Avrupa Parlamentosu (AP)... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T16:59+0300

2024-06-10T16:59+0300

2024-06-10T16:59+0300

dünya

rusya federasyon konseyi

almanya

fransa

rusya

emmanuel macron

olaf scholz

avrupa parlamentosu (ap)

seçim

seçim yenilgisi

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Telegram hesabından açıklama yapan Matviyenko, "Eski Dünyanın en büyük ülkelerinin liderlerinin (Macron ve Scholz) Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partileriyle birlikte ezici bir yenilgiye uğraması, onların hem ulusal hem de Avrupalı ​​politikacılar olarak yetersizliklerini bir kez daha doğruluyor. Bu, uzun yıllar boyunca insanların ve toplumun gerçek ihtiyaçlarının tamamen göz ardı edilmesinden kaynaklanan haklı bir sonuçtur" ifadelerini kullandı.Bu yenilginin, ulusal güvenin ve seçmenleriyle bağlarını koparanların gerçek meşruiyetinin zayıfladığını gösteren eğilimin bir işareti olduğunu kaydeden Matviyenko, tehlikeli bir gayri meşruiyet virüsünün Avrupa kıtasına yayılmaya başladığı uyarısında bulundu.Matviyenko, "ABD'nin emirleri doğrultusunda ilerleyen ve egemenliklerinden vazgeçen Avrupalı siyasetçiler zaten başka bir şey bekleyemezdi" diye ekledi.Almanya'da AP seçimlerinde ilk sırayı 29 milletvekilliği kazanan Hristiyan demokrat CDU/CSU ittifakı, ikinci sırayı 17 milletvekili ile AfD aldı. Scholz liderliğindeki hükümet koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokratlar (SPD) ise 14 milletvekili kazanarak üçüncü sıraya geriledi. Koalisyonun diğer ortakları Yeşiller 12 ve Hür Demokrat Parti (FDP) 5 milletvekilliği kazanabildi.Fransa'da AP seçimlerinde partilerin dağılımına bakıldığında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin yüzde 31,5 oyla açık farkla ilk sıraya yerleştiği görülüyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans ise RN'nin yarısından az oy toplayarak yüzde 15,2'lik oranla ikinci sırayı aldı ve üçüncü parti olan Sosyalistleri küçük farkla geride bırakabildi. Muhalefetteki Sosyalist Parti (PS) yüzde 14 ile üçüncü sıraya yerleşirken yine muhalefetteki aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi yüzde 8,7 oy oranıyla 4'üncü sırayı, merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) ise 7,2 oranla 5'nci sırayı aldı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AP seçimlerinde aşırı sağın oy oranlarının yükselmesinin hemen ardından Fransa Ulusal Meclisi’ni feshettiğini duyurdu. Ülkenin ilk tur için 30 Haziran’da ve ikinci tur için 7 Temmuz’da seçimlere gideceğini açıkladı.

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rusya federasyon konseyi, almanya, fransa, rusya, emmanuel macron, olaf scholz, avrupa parlamentosu (ap), seçim, seçim yenilgisi