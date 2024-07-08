Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu ayrı ayrı Sinan Ateş'in annesi ve ablasıyla görüştü
17:49 08.07.2024 (güncellendi: 17:53 08.07.2024)
© AA / CHPSinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş Kazanç
© AA / CHP
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Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş Kazanç, CHP Genel Başkanı Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile ayrı ayrı görüştü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş Kazanç ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre görüşme 35 dakika sürdü.
Özgür Özel'in, Ateş'in ailesinden, devam eden davaya ilişkin bilgi aldığı ve destek olmaya devam edeceğini ifade ettiği öğrenildi.
© AA / CHPCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş Kazanç'ı kabul etti
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© AA / CHP
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş Kazanç'ı kabul etti
© AA / CHPCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş Kazanç'ı kabul etti
2/4
© AA / CHP
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş Kazanç'ı kabul etti
© AA / İYİ PartiİYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş Kazanç ile bir araya geldi
3/4
© AA / İYİ Parti
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş Kazanç ile bir araya geldi
© AA / İYİ PartiİYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş Kazanç ile bir araya geldi
4/4
© AA / İYİ Parti
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş Kazanç ile bir araya geldi
1/4
© AA / CHP
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş Kazanç'ı kabul etti
2/4
© AA / CHP
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş Kazanç'ı kabul etti
3/4
© AA / İYİ Parti
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş Kazanç ile bir araya geldi
4/4
© AA / İYİ Parti
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş Kazanç ile bir araya geldi
Dervişoğlu'na hukuki sürece dönük kaygılarını dile getirdiler
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, da Ateş'in annesi ve ablasıyla bir araya geldi.
İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde Dervişoğlu'nun makamında yapılan görüşmede Ateş ailesi, Dervişoğlu'na "hukuki sürece dönük kaygılarını" iletti.
Dervişoğlu da davanın takipçisi olacaklarını belirterek, "Sinan Ateş benim mevkidaşımdır. Bu nedenle bizim tepkimiz siyasi değil, çok daha ötesindedir" ifadesini kullandı.