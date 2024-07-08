https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/chp-genel-baskani-ozel-ve-iyi-parti-lideri-dervisoglu-sinan-atesin-annesi-ve-ablasiyla-gorustu-1085659821.html

Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu ayrı ayrı Sinan Ateş'in annesi ve ablasıyla görüştü

Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu ayrı ayrı Sinan Ateş'in annesi ve ablasıyla görüştü

Sputnik Türkiye

Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş Kazanç, CHP Genel Başkanı Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile ayrı ayrı görüştü. 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T17:49+0300

2024-07-08T17:49+0300

2024-07-08T17:53+0300

sinan ateş

türkiye

özgür özel

müsavat dervişoğlu

görüşme

aile

anne

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/08/1085661273_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bff37270899e8af52694d4bd5712a7e4.jpg

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş Kazanç ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.CHP'den yapılan açıklamaya göre görüşme 35 dakika sürdü.Özgür Özel'in, Ateş'in ailesinden, devam eden davaya ilişkin bilgi aldığı ve destek olmaya devam edeceğini ifade ettiği öğrenildi. Dervişoğlu'na hukuki sürece dönük kaygılarını dile getirdiler İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, da Ateş'in annesi ve ablasıyla bir araya geldi.İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde Dervişoğlu'nun makamında yapılan görüşmede Ateş ailesi, Dervişoğlu'na "hukuki sürece dönük kaygılarını" iletti.Dervişoğlu da davanın takipçisi olacaklarını belirterek, "Sinan Ateş benim mevkidaşımdır. Bu nedenle bizim tepkimiz siyasi değil, çok daha ötesindedir" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/en-dusuk-emekli-maasina-zam-yapilacak-mi-sorusuna-ak-parti-sozcusu-celik-yanit-verdi-1085659906.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sinan ateş, özgür özel, müsavat dervişoğlu, görüşme, aile, anne