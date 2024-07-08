Cevdet Yılmaz, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı'nı ve yeni İngiltere Başbakanı'nı kutladı

Seçim sonuçlarının ülkelerimiz, dost ve kardeş İran halkı ile dost ve müttefikimiz İngiltere için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İki ülkede yapılan seçimler neticesinde ortaya çıkan tablonun ilişkilerimizi daha da güçlendirerek bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağına inanıyorum."