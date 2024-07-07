https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/iran-anayasayi-koruyucular-konseyi-cumhurbaskani-seciminin-gecerliligini-teyit-etti-1085622087.html
İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, cumhurbaşkanı seçiminin geçerliliğini teyit etti
İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, cumhurbaşkanı seçiminin geçerliliğini teyit etti
Sputnik Türkiye
İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Mesud Pezeşkiyan'ın seçildiği 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turunun geçerliliğini teyit etti. 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T16:14+0300
2024-07-07T16:14+0300
2024-07-07T16:16+0300
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cumhurbaşkanlığı seçimi
mesud pezeşkiyan
ibrahim reisi
ayetullah ali hamaney
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Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Hadi Tahannazif, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Koruyucular Konseyi, bugünkü oturumunda 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turunun geçerliliğini teyit etmiştir" dedi.Tahannazif, seçimlerle ilgili adaylardan veya herhangi bir taraftan sürecin sonucuna etki edecek şekilde önemli bir rapor şikayet alınmadığını belirterek, seçimin geçerliliğine ilişkin kararın İçişleri Bakanlığına iletildiğini aktardı.İran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53.7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.Pezeşkiyan'a karşı yarışan eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili'nin oy oranı ise yüzde 44.4'te kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/hamaneyden-cumhurbaskani-secilen-pezeskiyana-tebrik-1085607710.html
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iran, cumhurbaşkanlığı seçimi, mesud pezeşkiyan, ibrahim reisi, ayetullah ali hamaney
iran, cumhurbaşkanlığı seçimi, mesud pezeşkiyan, ibrahim reisi, ayetullah ali hamaney
İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, cumhurbaşkanı seçiminin geçerliliğini teyit etti
16:14 07.07.2024 (güncellendi: 16:16 07.07.2024)
İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Mesud Pezeşkiyan'ın seçildiği 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turunun geçerliliğini teyit etti.
Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Hadi Tahannazif, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Koruyucular Konseyi, bugünkü oturumunda 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turunun geçerliliğini teyit etmiştir" dedi.
Tahannazif, seçimlerle ilgili adaylardan veya herhangi bir taraftan sürecin sonucuna etki edecek şekilde önemli bir rapor şikayet alınmadığını belirterek, seçimin geçerliliğine ilişkin kararın İçişleri Bakanlığına iletildiğini aktardı.
İran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53.7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.
Pezeşkiyan'a karşı yarışan eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili'nin oy oranı ise yüzde 44.4'te kalmıştı.