https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/bmm-baskani-kurtulmus-dunyanin-butun-ulkeleriyle-iyi-iliskileri-gelistirecegiz--1085639004.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyanın bütün ülkeleriyle iyi ilişkileri geliştireceğiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyanın bütün ülkeleriyle iyi ilişkileri geliştireceğiz

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hiçbir zaman at gözlüklerini takmaksızın, hiçbir zaman tek taraflı bir anlayış içerisinde olmaksızın dünyanın bütün ülkeleriyle... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da, Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti.Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından Amerika Diyanet Merkezi'nde düzenlenen programda, ABD'deki Türklerle ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, ilk kez ziyaret ettiği Diyanet Merkezi'nin Türkiye'nin büyüklüğüne, hedeflerine ve misyonuna yakışan nitelikte olduğunu ifade etti.Dünyada insanlık tarihinin en önemli türbülanslarından birisinin yaşandığını dile getiren Kurtulmuş, iklim değişikliklerinden göçmen sorunlarına, küresel olarak yaşanan gelir dağılımı adaletsizliklerinden çatışmalara kadar birçok bölgede önemli değişimlerin bulunduğunu belirtti.'Türkiye olarak dünyanın en zor bölgesinde yaşıyoruz'Çok kutuplu yeni bir dünya sisteminin başladığına işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Dünyanın her bölgesinde, her yerinde sadece bir ülkeye ya da birkaç ülkenin yönlendirdiği bir dünya değil, tam tersine güç merkezlerinin birbirleriyle kıyasıya yarıştığı ortamların olduğunu görüyoruz. Bu çok kutupluluk, ekonomiden toplumsal yapılara, teknolojinin gelişmesinden askeri dengelere kadar birçok alanda önümüze yeni imkanlar, tehditler ve fırsatlar çıkaracak. Dolayısıyla önümüzdeki dönemin bu çok kutupluluğunu iyi algılamak, iyi anlamak ve ona göre mücadele etmek durumundayız.Türkiye olarak dünyanın en zor bölgesinde yaşıyoruz. Bir tarafımızda Karadeniz var; işte Rusya-Ukrayna arasındaki savaş… Güneyimizde Ortadoğu var, hemen bir sınırlarımızın güneyinde vekalet savaşlarının ürünleri olan terör örgütleri var. Doğu Akdeniz'deki, Kafkaslar'daki gelişmeler var. Dünyanın bütün bu çatışma ve birtakım gerilim alanlarının ortak noktasında Türkiye var. Bu dönem Türkiye için aynı zamanda büyük bir fırsatı da ortaya koymaktadır. Güçlü Türkiye, güçlü toplum anlayışıyla önümüzdeki döneme çok daha güçlü bir şekilde giriyoruz. Türkiye olarak karşımıza çıkan birtakım tehditlerden yılarak ve birtakım gelişmelerden çekilip geri adım atarak değil, önümüzdeki fırsatları değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz."'Türkiye, ABD başta olmak üzere Batı ülkeleriyle yakın ilişkiler sürdürmekte olan önemli ülkelerden birisidir'Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kültürel, siyasi ve ekonomik olarak farklı bölgelerle işbirliğini geliştirebilme potansiyeline sahip dünyadaki ender ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Türkiye, Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan bölgede 300 milyon Türk'ün yaşadığı Türk dünyasının bir parçasıdır. Fas'tan Endonezya'ya kadar uzanan geniş coğrafyada yaklaşık 2 milyara yakın Müslüman'ın yaşadığı İslam dünyasının bir parçasıdır. Türkiye, ABD başta olmak üzere Batı ülkeleriyle yakın ilişkiler sürdürmekte olan önemli ülkelerden birisidir" diye konuştu.'Türkiye, çok kutuplu dünyanın sunduğu fırsatları değerlendirecek'NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir grup milletvekiliyle ABD'de bulunduklarını anımsatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:'Demokrasilerde örgütlü sivil toplumların gücünün üstünde güç yok'Türkiye'nin, ABD ve Batı dünyasıyla ilişkilerinde, ABD'deki Türk toplumunun varlığının önemli bir imkan sunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Demokrasilerde örgütlü sivil toplumların gücünün üstünde bir güç yoktur. Sayısal olarak belki bizim kadar olan, hatta bizim kadar bile sayısal gücü olmayan toplumların, örgütlü oldukları için Amerikan siyasetini nasıl yönlendirdiğini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla bizim buradaki 350 bin kişilik bu büyük devasa Türk toplumunun hem gücünü artırmak hem seviyesini yükseltmek hem de Türk toplumunun Türk-Amerikan ilişkileri başta olmak üzere diğer Batı ülkeleriyle ilişkilerimizde önemli rol oynamasını temin etmemiz lazım. Bu bakımdan TASC'ın ve buradaki diğer sivil toplum kuruluşlarımızın faaliyetlerine fevkalade büyük önem veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Kurtulmuş, yeni dönemde Türkiye olarak dünyayla ilişkileri üç halka ile ifade edilebilecek geniş bir strateji içerisinde ele aldıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:'Yeni bir dünya sisteminin kurulabilmesi için mücadelemizi artırmalıyız'Dünyadaki problemlerin birçok nedeninin bulunduğunu ama ana sebebin adaletsiz ve hakkaniyetsiz dünya sistemi olduğunu kaydeden Kurtulmuş, bugün dünyada iklim krizini ve göçmen sorununu çözülebilecek bir dünya sisteminin bulunmadığını belirtti.Rusya ile Ukrayna arasında on binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan savaşın dünyanın gözü önünde yaşandığını ve bu savaşın önlenemediğini vurgulayan Kurtulmuş, bugün insanlığın modern zamanlardaki en büyük suçlarından birisi olan, İsrail'in Gazze'de devam eden soykırıma varan katliamlarını, dünyanın önleyemediğine dikkati çekti.Kurtulmuş, "Savaşı neresi önleyecek? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 'Acil ateşkes yapalım, şu insanlar ölmesin, bu insanlar açlıktan, susuzluktan, ekmeksizlikten ölüyorlar, acil buraya yardım yapalım' diye giden onun üstündeki karar tasarısının sekiz tanesi veto edildiği için uygulama imkanı bulunmamış. Diğerleri ise veto edilmemiş ama onun da uygulanması mümkün olmamış" ifadesine yer verdi.Dünyada hakkaniyete ve adalete dayalı bir sisteminin kurabileceğini ve bunun için gayret sarf ettiklerini belirten Kurtulmuş, "Dünyanın her yerindeki Türk toplumunun, evrensel olarak insanlığa sunabileceği en önemli işlerden birisi, en önemli vazifelerinden birisi yeni bir dünya sisteminin kurulabilmesi için bu yönde mücadelemizi artırmaktır" görüşünü paylaştı.Filistin'e destek için dünyanın her yerinde insanlık cephesinin kurulduğunu, her gün daha fazla güçlendiğini aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:Programda, Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, TASC Başkanı Seyit Şahin, Türk-Amerika Diyanet Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kanca da yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/tbmm-baskani-kurtulmus-cekya-disisleri-bakani-lipavsky-ile-gorustu-1085221811.html

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