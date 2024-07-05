https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/besiktasin-oynayacagi-hazirlik-maclari-belli-oldu--1085579548.html

Beşiktaş'ın oynayacağı hazırlık maçları belli oldu

Beşiktaş'ın oynayacağı hazırlık maçları belli oldu

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, 4 takım ile hazırlık maçı oynayacak. 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T21:17+0300

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spor

beşiktaş

hazırlık

hazırlık maçı

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Beşiktaş'ın kamp dönemi hazırlık maçları programı belli oldu. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayan Beşiktaş, ilk maçını yarın Ümraniyespor ile oynayacak.Beşiktaş, Slovenya’nın Maribor kentinde 10-20 Temmuz’da yapacağı kampta ise Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Shakhtar Donetsk (Ukrayna) ve Grazer AK (Avusturya) ile karşı karşıya gelecek.Hazırlık maçları programı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/turkiye-teknik-direktoru-montella-bozkurt-bizim-tarihimizin-sembolu--1085578525.html

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Sputnik Türkiye

beşiktaş, hazırlık, hazırlık maçı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)