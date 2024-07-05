https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/besiktasin-oynayacagi-hazirlik-maclari-belli-oldu--1085579548.html
Beşiktaş'ın oynayacağı hazırlık maçları belli oldu
Beşiktaş'ın oynayacağı hazırlık maçları belli oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, 4 takım ile hazırlık maçı oynayacak. 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T21:17+0300
2024-07-05T21:17+0300
2024-07-05T21:17+0300
spor
beşiktaş
hazırlık
hazırlık maçı
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Beşiktaş'ın kamp dönemi hazırlık maçları programı belli oldu. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayan Beşiktaş, ilk maçını yarın Ümraniyespor ile oynayacak.Beşiktaş, Slovenya’nın Maribor kentinde 10-20 Temmuz’da yapacağı kampta ise Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Shakhtar Donetsk (Ukrayna) ve Grazer AK (Avusturya) ile karşı karşıya gelecek.Hazırlık maçları programı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/turkiye-teknik-direktoru-montella-bozkurt-bizim-tarihimizin-sembolu--1085578525.html
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beşiktaş, hazırlık, hazırlık maçı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
beşiktaş, hazırlık, hazırlık maçı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
Beşiktaş'ın oynayacağı hazırlık maçları belli oldu
Beşiktaş, 4 takım ile hazırlık maçı oynayacak.
Beşiktaş'ın kamp dönemi hazırlık maçları programı belli oldu. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayan Beşiktaş, ilk maçını yarın Ümraniyespor ile oynayacak.
Beşiktaş, Slovenya’nın Maribor kentinde 10-20 Temmuz’da yapacağı kampta ise Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Shakhtar Donetsk (Ukrayna) ve Grazer AK (Avusturya) ile karşı karşıya gelecek.
Hazırlık maçları programı:
Yarın, 10.00: Beşiktaş-Ümraniyespor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)
13 Temmuz, 18.30: Beşiktaş-Dinamo Zagreb (Lendava Stadı)
17 Temmuz, 18.30: Beşiktaş-Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje)
20 Temmuz, 19.00: Beşiktaş-Grazer AK (Wildon Stadı)