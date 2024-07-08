https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/bakan-memisoglu-aile-hekimlikleri-ve-saglikli-yasam-merkezlerini-guclendirecegiz-1085652615.html

Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendireceğiz

Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendireceğiz

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özellikle yaşlılara, çocuklara hizmetleri daha çabuk, daha erken ulaştırabilecek aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T14:57+0300

2024-07-08T14:57+0300

2024-07-08T14:57+0300

türkiye

kemal memişoğlu

aile hekimliği

aile hekimliği

sağlık

rize

sağlık bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/08/1085652458_0:240:2787:1808_1920x0_80_0_0_97f71b580ca0dc0ad7ae8eeb8978e854.jpg

Çeşitli ziyaret ve incelemeleri kapsamında dün Rize'ye gelen Bakan Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.Bakan Kemal Memişoğlu daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ve ilgili kurum müdürleriyle Valilikte düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.Memişoğlu, toplantı sonrasında gazetecilere, Rize'nin sağlıkla ilgili durumunu ve gelecekle ilgili taleplerini, vizyonunu değerlendirdiklerini söyledi.Sahada incelemeler yapacaklarını ifade eden Memişoğlu, "Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden birisiyiz. Rize Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve benim memleketim. Bu nedenle ikinci ziyaretimizi deprem bölgesindeki Maraş'tan sonra buraya yaptık" dedi.Memişoğlu, çok daha iyi sağlık hizmeti sunmak için çalıştıklarını kaydederek, "Herkesin merak ettiği şehir hastanesini, belki Türkiye'nin en güzel, en iyi şehir hastanesini kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kesin talimatı var. Bu gelişme Rize'de sağlıkla ilgili problemlerin çok büyük oranda azalmasına, hatta bitmesine sebebiyet verecektir" diye konuştu.'Hastalanmadan önce sağlığımızı korumak önceliğimiz olmalı'Sağlık Bakanlığı olarak Rize'de çözülmeyecek hiçbir sağlık probleminin kalmaması için mücadele ettiklerini vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:Memişoğlu, sağlığın kıymetine dikkati çekerek, "Esas hedefimiz hastalanmadan sağlığımızı korumaktır. Kilomuza dikkat edeceğiz, bağımlılık olan alışkanlıklarımızdan, kötü alışkanlıklarımızdan uzak duracağız. Özellikle topluma ve Rizelilere şunu ifade etmek istiyorum ki hastalanmadan önce sağlığımızı korumak önceliğimiz olmalı. Bunu sağlayacak olan temel sağlık hizmetleridir" dedi.Bakan Memişoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanvekili Yunus Çoruh ve partililerle görüştü.Memişoğlu, daha sonra Rize Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkan Rahmi Metin'den bilgi aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/ismail-saymazdan-dikkat-ceken-iddia-fahrettin-kocanin-gorevden-alinma-nedenini-ogrendim-1085505262.html

türkiye

rize

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal memişoğlu, aile hekimliği, aile hekimliği, sağlık, rize, sağlık bakanlığı