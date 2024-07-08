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Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendireceğiz
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendireceğiz
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özellikle yaşlılara, çocuklara hizmetleri daha çabuk, daha erken ulaştırabilecek aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T14:57+0300
2024-07-08T14:57+0300
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kemal memişoğlu
aile hekimliği
aile hekimliği
sağlık
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Çeşitli ziyaret ve incelemeleri kapsamında dün Rize'ye gelen Bakan Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.Bakan Kemal Memişoğlu daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ve ilgili kurum müdürleriyle Valilikte düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.Memişoğlu, toplantı sonrasında gazetecilere, Rize'nin sağlıkla ilgili durumunu ve gelecekle ilgili taleplerini, vizyonunu değerlendirdiklerini söyledi.Sahada incelemeler yapacaklarını ifade eden Memişoğlu, "Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden birisiyiz. Rize Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve benim memleketim. Bu nedenle ikinci ziyaretimizi deprem bölgesindeki Maraş'tan sonra buraya yaptık" dedi.Memişoğlu, çok daha iyi sağlık hizmeti sunmak için çalıştıklarını kaydederek, "Herkesin merak ettiği şehir hastanesini, belki Türkiye'nin en güzel, en iyi şehir hastanesini kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kesin talimatı var. Bu gelişme Rize'de sağlıkla ilgili problemlerin çok büyük oranda azalmasına, hatta bitmesine sebebiyet verecektir" diye konuştu.'Hastalanmadan önce sağlığımızı korumak önceliğimiz olmalı'Sağlık Bakanlığı olarak Rize'de çözülmeyecek hiçbir sağlık probleminin kalmaması için mücadele ettiklerini vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:Memişoğlu, sağlığın kıymetine dikkati çekerek, "Esas hedefimiz hastalanmadan sağlığımızı korumaktır. Kilomuza dikkat edeceğiz, bağımlılık olan alışkanlıklarımızdan, kötü alışkanlıklarımızdan uzak duracağız. Özellikle topluma ve Rizelilere şunu ifade etmek istiyorum ki hastalanmadan önce sağlığımızı korumak önceliğimiz olmalı. Bunu sağlayacak olan temel sağlık hizmetleridir" dedi.Bakan Memişoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanvekili Yunus Çoruh ve partililerle görüştü.Memişoğlu, daha sonra Rize Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkan Rahmi Metin'den bilgi aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/ismail-saymazdan-dikkat-ceken-iddia-fahrettin-kocanin-gorevden-alinma-nedenini-ogrendim-1085505262.html
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kemal memişoğlu, aile hekimliği, aile hekimliği, sağlık, rize, sağlık bakanlığı
kemal memişoğlu, aile hekimliği, aile hekimliği, sağlık, rize, sağlık bakanlığı

Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendireceğiz

14:57 08.07.2024
© AA / Muhittin SandıkçıSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada) çeşitli programlar için geldiği Rize'de, Rize Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'na Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (solda) ve AK Parti Rize milletvekili Muhammed Avcı (sağda) eşlik etti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada) çeşitli programlar için geldiği Rize'de, Rize Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'na Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (solda) ve AK Parti Rize milletvekili Muhammed Avcı (sağda) eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
© AA / Muhittin Sandıkçı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özellikle yaşlılara, çocuklara hizmetleri daha çabuk, daha erken ulaştırabilecek aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendireceklerini belirterek, "Bu konudaki planlamaları çok yakın zamanda halkımıza duyuracağız." dedi.
Çeşitli ziyaret ve incelemeleri kapsamında dün Rize'ye gelen Bakan Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.
Bakan Kemal Memişoğlu daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ve ilgili kurum müdürleriyle Valilikte düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.
Memişoğlu, toplantı sonrasında gazetecilere, Rize'nin sağlıkla ilgili durumunu ve gelecekle ilgili taleplerini, vizyonunu değerlendirdiklerini söyledi.
Sahada incelemeler yapacaklarını ifade eden Memişoğlu, "Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden birisiyiz. Rize Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve benim memleketim. Bu nedenle ikinci ziyaretimizi deprem bölgesindeki Maraş'tan sonra buraya yaptık" dedi.
Memişoğlu, çok daha iyi sağlık hizmeti sunmak için çalıştıklarını kaydederek, "Herkesin merak ettiği şehir hastanesini, belki Türkiye'nin en güzel, en iyi şehir hastanesini kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kesin talimatı var. Bu gelişme Rize'de sağlıkla ilgili problemlerin çok büyük oranda azalmasına, hatta bitmesine sebebiyet verecektir" diye konuştu.

'Hastalanmadan önce sağlığımızı korumak önceliğimiz olmalı'

Sağlık Bakanlığı olarak Rize'de çözülmeyecek hiçbir sağlık probleminin kalmaması için mücadele ettiklerini vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:
"Rize'deki bir hastamız başka bir yere sağlık hizmeti almak için muhtaç olmamalı. İnşallah bunu sağlayacağız. Daha iyi sağlık hizmeti sunacağız. Bunun yanında özellikle Rize'de aile hekimliğini, temel sağlık hizmetlerini, hastalanmadan sağlığımızı korumayla ilgili büyük bir çaba harcamamız gerektiğini de görüyorum. Özellikle yaşlılarımıza, çocuklarımıza hizmetleri daha çabuk, daha erken ulaştırabilecek aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezlerini de güçlendireceğiz. Bu konudaki planlamaları çok yakın zamanda halkımıza duyuracağız."
Memişoğlu, sağlığın kıymetine dikkati çekerek, "Esas hedefimiz hastalanmadan sağlığımızı korumaktır. Kilomuza dikkat edeceğiz, bağımlılık olan alışkanlıklarımızdan, kötü alışkanlıklarımızdan uzak duracağız. Özellikle topluma ve Rizelilere şunu ifade etmek istiyorum ki hastalanmadan önce sağlığımızı korumak önceliğimiz olmalı. Bunu sağlayacak olan temel sağlık hizmetleridir" dedi.
Bakan Memişoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanvekili Yunus Çoruh ve partililerle görüştü.
Memişoğlu, daha sonra Rize Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkan Rahmi Metin'den bilgi aldı.
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