https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/bakan-isikhan-iskurun-verilerini-paylasti-yuzde-183-artis-kaydedildi-1085642439.html

Bakan Işıkhan, İŞKUR'un verilerini paylaştı: Yüzde 18.3 artış kaydedildi

Bakan Işıkhan, İŞKUR'un verilerini paylaştı: Yüzde 18.3 artış kaydedildi

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı ocak-haziran ayları arasında 691 bin 55 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ederek bu oranda... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T11:06+0300

2024-07-08T11:06+0300

2024-07-08T11:06+0300

türkiye

vedat işıkhan

işkur

istatistik

istatistik

iş

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR'un hazırladığı ve 2024'ün ilk yarısındaki hizmetlere ilişkin verileri içeren haziran ayı İstatistik Bülteni'nin yayımlandığını hatırlattı.2024 yılı ocak-haziran ayları arasında 691 bin 55 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini bildiren Bakan Işıkhan, bu oranda geçen yıla göre yüzde 18,3 artış kaydettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

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