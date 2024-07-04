https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/tffden-merih-demiral-aciklamasi-haberler-gercegi-yansitmamaktadir-1085540090.html

TFF'den Merih Demiral açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

TFF'den Merih Demiral açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Sputnik Türkiye

TFF, Merih Demiral'ın ceza aldığı yönündeki haberleri yalanlayarak, " Yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), oyuncu Merih Demiral'a 2 maç ceza verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.TFF'den yapılan açıklamada, "Bild gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır" denildi.UEFA, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açmıştı.

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