https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/tffden-merih-demiral-aciklamasi-haberler-gercegi-yansitmamaktadir-1085540090.html
TFF'den Merih Demiral açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
TFF'den Merih Demiral açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
Sputnik Türkiye
TFF, Merih Demiral'ın ceza aldığı yönündeki haberleri yalanlayarak, " Yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T22:05+0300
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), oyuncu Merih Demiral'a 2 maç ceza verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.TFF'den yapılan açıklamada, "Bild gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır" denildi.UEFA, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/turkiye-ceyrek-finalde-maci-hangi-kanalda-saat-kacta--1085461054.html
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TFF'den Merih Demiral açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
22:05 04.07.2024 (güncellendi: 22:13 04.07.2024)
TFF, Merih Demiral'ın ceza aldığı yönündeki haberleri yalanlayarak, " Yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), oyuncu Merih Demiral'a 2 maç ceza verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Bild gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır" denildi.
UEFA, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açmıştı.