https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/ak-parti-myk-toplandi-1085656733.html
AK Parti MYK toplandı
AK Parti MYK toplandı
Sputnik Türkiye
AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T16:10+0300
2024-07-08T16:10+0300
2024-07-08T16:10+0300
politika
myk
ak parti myk toplantısı
merkez yürütme kurulu (myk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/08/1085656576_0:286:3108:2034_1920x0_80_0_0_26dd0c630e14eef2294fc3c52c959d28.jpg
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/direksiyon-sinavina-elektrikli-arac-duzenlemesi-yapilacak-1085656404.html
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myk, ak parti myk toplantısı, merkez yürütme kurulu (myk)
myk, ak parti myk toplantısı, merkez yürütme kurulu (myk)
AK Parti MYK toplandı
AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.