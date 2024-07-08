https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/afad-duyurdu--genel-hayata-etkili-afet-bolgesi-ilan-edildi-1085654786.html
AFAD duyurdu: 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi
AFAD duyurdu: 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi
Sputnik Türkiye
AFAD, Diyarbakır ve Mardin'deki zirai alan yangınlarından etkilenen mahalleler 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildiğini açıkladı. Tarım ve... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T15:13+0300
2024-07-08T15:13+0300
2024-07-08T15:15+0300
türkiye
afad
afet
afet bölgesi
mardin
diyarbakır
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/15/1085084881_10:0:3651:2048_1920x0_80_0_0_6edb8904e346c38f0ef36a8fc31e70aa.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan ve Bağacık mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ ve Yetkinler mahallelerinin yangından zarar gördüğü hatırlatıldı.Yangınlar sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, tarım alanları ve hayvanların zarar gördüğü hatırlatılan açıklamada, yangından etkilenen mahallelerin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiği bildirildi.Hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve yangından etkilenen ailelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Diyarbakır'a 3 milyon lira, Mardin'e ise 2 milyon lira olmak üzere toplam 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/bakan-yumakli-diyarbakir-ve-mardinde-ciftcilerin-kayiplarina-yonelik-tespit-calismalari-tamamlandi-1085145219.html
türkiye
mardin
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/15/1085084881_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_89461d1fb82e089267e31c46d9163c1e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
genel hayata etkili afet bölgesi nedir, diyarbakır ve mardinde yangınlar, diyarbakır ve mardindeki zirai alan yangınları
genel hayata etkili afet bölgesi nedir, diyarbakır ve mardinde yangınlar, diyarbakır ve mardindeki zirai alan yangınları
AFAD duyurdu: 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi
15:13 08.07.2024 (güncellendi: 15:15 08.07.2024)
AFAD, Diyarbakır ve Mardin'deki zirai alan yangınlarından etkilenen mahalleler 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildiğini açıkladı. Tarım ve hayvancılık zararlarının giderilmesi amacıyla bölgeye toplam 55 milyon lira ödenek aktarıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan ve Bağacık mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ ve Yetkinler mahallelerinin yangından zarar gördüğü hatırlatıldı.
Yangınlar sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, tarım alanları ve hayvanların zarar gördüğü hatırlatılan açıklamada, yangından etkilenen mahallelerin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiği bildirildi.
Hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve yangından etkilenen ailelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Diyarbakır'a 3 milyon lira, Mardin'e ise 2 milyon lira olmak üzere toplam 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Ayrıca tarım ve hayvancılık zararlarının giderilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı ve AFAD tarafından bölgeye 50 milyon lira olmak üzere toplam 55 milyon lira ödenek aktarılmıştır. Devletimizin tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmaya, yangınlarda zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle sarmaya devam ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyor, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."