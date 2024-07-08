AFAD duyurdu: 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi

Türkiye
'En düşük emekli maaşına zam yapılacak mı?' sorusuna AK Parti Sözcüsü Çelik yanıt verdi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Dünyanın en büyük ikinci varlık yönetim şirketinden 'Türk lirası' mesajı
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanından ‘güneş’ uyarısı
09:16
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
8 dk
SESLİ HABER
Ünlü spor spikeri, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
09:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
11:09
4 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray'dan Biden için yeni bahane: Jet Lag
11:24
2 dk
SESLİ HABER
'ABD, Suriye'yi yağmalamak için orada'
11:36
2 dk
SESLİ HABER
Putin’den Türk-Rus ilişkilerine dair mesaj
11:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Yargıtay’dan zina yapan eşe emsal niteliğinde karar
12:10
5 dk
SESLİ HABER
Başkanlık seçimi öncesi Trump’tan ‘Biden’ iddiası
12:21
2 dk
SESLİ HABER
İspanyol basınında Arda Güler'in 'sahte 9' pozisyonu tartışılıyor
12:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Yıldız oyuncu ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisinde oynayacak
18:10
1 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
18:19
4 dk
SESLİ HABER
Devlet başkanı duyurdu: ABD ile diyalog süreci yeniden başlıyor
18:49
2 dk
SESLİ HABER
Dinozorlarla aynı dönemde yaşayan balık Ordu’da görüntülendi
19:04
3 dk
SESLİ HABER
Bazı mesleklerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi
19:16
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'nin eşi 4.5 milyon avroluk Bugatti aldı
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ünal: Erdoğan'ın Esad açıklaması oldukça cesur ve somut bir girişim
19:36
4 dk
SESLİ HABER
Biden yine gaf yaptı, yine gündem oldu
19:48
2 dk
SESLİ HABER
NASA'dan açıklama: Astronotlar uzayda mahsur mu kaldı?
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Özel okul masraflarında ciddi artış
20:12
1 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
20:21
4 dk
SESLİ HABER
2023-2024 yıllarında Erdoğan ile Putin kaç kez, hangi sebeplerle görüştü?
20:34
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna için paralı askerlik yapan Siman yargılanıyor
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Dünya Ticaret Örgütü açıkladı: Türkiye’nin dünya ticaretindeki payı ne?
20:54
2 dk
SESLİ HABER
Gazze'nin yüzde 90'ı yerinden edildi
21:04
2 dk
SESLİ HABER
Gece avlanan dev etçil çekirge görüntülendi
21:12
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson’dan seçim tahmini
21:19
3 dk
SESLİ HABER
Google Türkiye Direktörü Keteloğlu, ‘Yapay zeka bizi işsiz mi bırakacak?’ sorusunu yanıtladı
21:29
2 dk
SESLİ HABER
Rasim Ozan Kütahyalı’nın Nagehan Alçı’ya attığı tehdit ve hakaret mesajları ortaya çıktı
21:37
5 dk
SESLİ HABER
İki lüks markaya kayyum atandı
21:48
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon Avrupa ülkelerinde alarm seviyesini yükseltti
22:20
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ATACMS füzesinin güdüm sistemini ele geçirdi
22:44
2 dk
SESLİ HABER
Morales’ten darbe girişimi iddiası: Kurmaca
22:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'Fransız halkı üzerine düşeni yaptı ve aşırı sağa geçit vermedi'
07:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üreticiye üretme, tüketiciye de tüketme diyorlar'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
6 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Başkentte 40 bin yoksul emekli
12:04
85 dk
HABER MASASI
Türkiye’de En Çok Boğulma Vakası Yaşanan İller Hangileridir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
20:02
54 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/afad-duyurdu--genel-hayata-etkili-afet-bolgesi-ilan-edildi-1085654786.html
AFAD duyurdu: 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi
AFAD duyurdu: 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi
Sputnik Türkiye
AFAD, Diyarbakır ve Mardin'deki zirai alan yangınlarından etkilenen mahalleler 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildiğini açıkladı. Tarım ve... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T15:13+0300
2024-07-08T15:15+0300
türkiye
afad
afet
afet bölgesi
mardin
diyarbakır
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/15/1085084881_10:0:3651:2048_1920x0_80_0_0_6edb8904e346c38f0ef36a8fc31e70aa.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan ve Bağacık mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ ve Yetkinler mahallelerinin yangından zarar gördüğü hatırlatıldı.Yangınlar sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, tarım alanları ve hayvanların zarar gördüğü hatırlatılan açıklamada, yangından etkilenen mahallelerin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiği bildirildi.Hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve yangından etkilenen ailelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Diyarbakır'a 3 milyon lira, Mardin'e ise 2 milyon lira olmak üzere toplam 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/bakan-yumakli-diyarbakir-ve-mardinde-ciftcilerin-kayiplarina-yonelik-tespit-calismalari-tamamlandi-1085145219.html
türkiye
mardin
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/15/1085084881_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_89461d1fb82e089267e31c46d9163c1e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
genel hayata etkili afet bölgesi nedir, diyarbakır ve mardinde yangınlar, diyarbakır ve mardindeki zirai alan yangınları
genel hayata etkili afet bölgesi nedir, diyarbakır ve mardinde yangınlar, diyarbakır ve mardindeki zirai alan yangınları

AFAD duyurdu: 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi

15:13 08.07.2024 (güncellendi: 15:15 08.07.2024)
© AA / Bestami BodrukDiyarbakır
Diyarbakır - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
© AA / Bestami Bodruk
Abone ol
AFAD, Diyarbakır ve Mardin'deki zirai alan yangınlarından etkilenen mahalleler 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildiğini açıkladı. Tarım ve hayvancılık zararlarının giderilmesi amacıyla bölgeye toplam 55 milyon lira ödenek aktarıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan ve Bağacık mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ ve Yetkinler mahallelerinin yangından zarar gördüğü hatırlatıldı.
Yangınlar sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, tarım alanları ve hayvanların zarar gördüğü hatırlatılan açıklamada, yangından etkilenen mahallelerin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiği bildirildi.
Hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve yangından etkilenen ailelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Diyarbakır'a 3 milyon lira, Mardin'e ise 2 milyon lira olmak üzere toplam 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Ayrıca tarım ve hayvancılık zararlarının giderilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı ve AFAD tarafından bölgeye 50 milyon lira olmak üzere toplam 55 milyon lira ödenek aktarılmıştır. Devletimizin tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmaya, yangınlarda zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle sarmaya devam ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyor, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."
Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2024
TÜRKİYE
Bakan Yumaklı: Diyarbakır ve Mardin'de çiftçilerin kayıplarına yönelik tespit çalışmaları tamamlandı
23 Haziran , 20:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала