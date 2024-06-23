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Bakan Yumaklı: Diyarbakır ve Mardin'de çiftçilerin kayıplarına yönelik tespit çalışmaları tamamlandı
Bakan Yumaklı: Diyarbakır ve Mardin'de çiftçilerin kayıplarına yönelik tespit çalışmaları tamamlandı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İ Yumaklı,Diyarbakır ve Mardin'de çiftçilerin kayıplarına yönelik tespit çalışmaların tamamlandığını belirterek, hem rehabilitasyon... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T20:40+0300
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'daki yangınların ardından, çiftçilerin kayıp ve hasarlarına yönelik tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Yanan alanlarda biyoçeşitliliğimizin hızlıca eski haline dönmesi ve alanın daha da zengin bir biyoçeşitliliğe kavuşması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından alanda hem rehabilitasyon çalışmaları hem de yaban hayatını iyileştirici faaliyetler gerçekleştirilecektir" ifadesini kullandı.Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'nı etkileyen yangınlar çıktığı andan itibaren Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerindeki personelin, AFAD koordinasyonunda müdahale, destek ve tespit çalışmaları için bölgeye sevk edildiğini bildirdi.Çiftçilerin kayıp ve hasarlarına yönelik tespit çalışmalarının da tamamlandığını aktaran Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:'Çiftçilerimizin, bazı sulama ekipmanları zayi oldu'Yumaklı, Mardin'de, Mazıdağı İlçesinin Yetkinler ve Yücebağ Mahalleleri ile Kelek Mezrasında 7 bin dekarlık tarım alanının yandığı, bunun 4 bin dekarının hasadı yapılmamış buğday alanı, 3 bin dekarının ise anızdan oluştuğunu aktararak, şunları kaydetti:
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diyarbakır, mardin, çınar, mazıdağı, ibrahim yumaklı, çiftçi
diyarbakır, mardin, çınar, mazıdağı, ibrahim yumaklı, çiftçi

Bakan Yumaklı: Diyarbakır ve Mardin'de çiftçilerin kayıplarına yönelik tespit çalışmaları tamamlandı

20:40 23.06.2024
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ-AW231512Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangını
Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2024
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ-AW231512
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Tarım ve Orman Bakanı İ Yumaklı,Diyarbakır ve Mardin'de çiftçilerin kayıplarına yönelik tespit çalışmaların tamamlandığını belirterek, hem rehabilitasyon çalışmaları hem de yaban hayatını iyileştirici faaliyetler gerçekleştirileceğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'daki yangınların ardından, çiftçilerin kayıp ve hasarlarına yönelik tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Yanan alanlarda biyoçeşitliliğimizin hızlıca eski haline dönmesi ve alanın daha da zengin bir biyoçeşitliliğe kavuşması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından alanda hem rehabilitasyon çalışmaları hem de yaban hayatını iyileştirici faaliyetler gerçekleştirilecektir" ifadesini kullandı.
Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'nı etkileyen yangınlar çıktığı andan itibaren Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerindeki personelin, AFAD koordinasyonunda müdahale, destek ve tespit çalışmaları için bölgeye sevk edildiğini bildirdi.
Çiftçilerin kayıp ve hasarlarına yönelik tespit çalışmalarının da tamamlandığını aktaran Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Diyarbakır'da, Çınar ilçesinde Köksalan Mahallesi, Bağacık Mahallesi, Yazçiçeği Mahallesi ve Ağaçsever Mahallelerinde 7 bin 900 dekar tarım alanının yandığı, bunun 6 bin 789 dekarında anız, bin 111 dekarında ise hasadı yapılmamış buğday ekili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 1 traktör ve 14 sulama tesisi yanmıştır. Köksalan Mahallesinde 924 küçükbaş hayvan telef olurken, tedavi edilemeyecek durumda ağır yaralı 83 küçükbaş hayvan Et ve Süt Kurumuna kesime gönderilmiştir. ESK bu hayvanları sahiplerinden nakliye primi vererek satın almıştır. 190 hayvan ise yerinde tedavi edilmiştir."

'Çiftçilerimizin, bazı sulama ekipmanları zayi oldu'

Yumaklı, Mardin'de, Mazıdağı İlçesinin Yetkinler ve Yücebağ Mahalleleri ile Kelek Mezrasında 7 bin dekarlık tarım alanının yandığı, bunun 4 bin dekarının hasadı yapılmamış buğday alanı, 3 bin dekarının ise anızdan oluştuğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Çiftçilerimizin, bazı sulama ekipmanları zayi olmuştur. Mardin'de ekiplerimize bildirilen veya tespit edilen hayvan kaybı bulunmamaktadır. İl ve ilçe müdürlüklerimiz, bütün personeliyle bitkisel ve hayvansal üretim yapan çiftçilerimize destek olmayı sürdürecektir. Ayrıca yanan alanlarda biyoçeşitliliğimizin hızlıca eski haline dönmesi ve alanın daha da zengin bir biyoçeşitliliğe kavuşması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından alanda hem rehabilitasyon çalışmaları hem de yaban hayatını iyileştirici faaliyetler gerçekleştirilecektir. Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla bölgede yaraları sarmaya devam edecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Diyarbakır - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2024
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Mardin ve Diyarbakır arasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı
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