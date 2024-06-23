https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/bakan-yumakli-diyarbakir-ve-mardinde-ciftcilerin-kayiplarina-yonelik-tespit-calismalari-tamamlandi-1085145219.html

Bakan Yumaklı: Diyarbakır ve Mardin'de çiftçilerin kayıplarına yönelik tespit çalışmaları tamamlandı

Bakan Yumaklı: Diyarbakır ve Mardin'de çiftçilerin kayıplarına yönelik tespit çalışmaları tamamlandı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İ Yumaklı,Diyarbakır ve Mardin'de çiftçilerin kayıplarına yönelik tespit çalışmaların tamamlandığını belirterek, hem rehabilitasyon... 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T20:40+0300

2024-06-23T20:40+0300

2024-06-23T20:40+0300

türkiye

diyarbakır

mardin

çınar

mazıdağı

ibrahim yumaklı

çiftçi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/15/1085090983_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_c81af073d2c9f0c4191806a7c78fd9a8.jpg

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'daki yangınların ardından, çiftçilerin kayıp ve hasarlarına yönelik tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Yanan alanlarda biyoçeşitliliğimizin hızlıca eski haline dönmesi ve alanın daha da zengin bir biyoçeşitliliğe kavuşması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından alanda hem rehabilitasyon çalışmaları hem de yaban hayatını iyileştirici faaliyetler gerçekleştirilecektir" ifadesini kullandı.Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'nı etkileyen yangınlar çıktığı andan itibaren Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerindeki personelin, AFAD koordinasyonunda müdahale, destek ve tespit çalışmaları için bölgeye sevk edildiğini bildirdi.Çiftçilerin kayıp ve hasarlarına yönelik tespit çalışmalarının da tamamlandığını aktaran Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:'Çiftçilerimizin, bazı sulama ekipmanları zayi oldu'Yumaklı, Mardin'de, Mazıdağı İlçesinin Yetkinler ve Yücebağ Mahalleleri ile Kelek Mezrasında 7 bin dekarlık tarım alanının yandığı, bunun 4 bin dekarının hasadı yapılmamış buğday alanı, 3 bin dekarının ise anızdan oluştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/mardin-ve-diyarbakir-arasinda-cikan-yanginda-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-15e-cikti-1085141581.html

türkiye

diyarbakır

mardin

çınar

mazıdağı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diyarbakır, mardin, çınar, mazıdağı, ibrahim yumaklı, çiftçi