ABD basını: Güç kaybettiğinin farkında olmayan NATO, Rusya'yla savaşa doğru ilerliyor
© AP Photo / Massoud HossainiNATO'daki Alman askerleri
© AP Photo / Massoud Hossaini
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ABD basınında yer alan bir analizde, Kuzey Atlantik İttifakı'nın zayıfladığı ve ancak bunun farkında olmadan Rusya'yla savaşa doğru sürüklendiğini belirtildi.
ABD'de yayın yapan Responsible Statecraft adlı portalda yayınlanan makalede, NATO'ya Rusya'yla savaşa doğru ilerlediği konusunda uyarı yapıldı.
Yazıda, "Binlerce kişi NATO'nun 75. kuruluş yıldönümündeki zirve için Washington'a giderken bizler, İttifak'ın zayıfladığını ve farkında olmadan (Rusya'yla) savaşa doğru ilerlediğini gözlemliyoruz" dendi.
NATO'nun 'propagandist bir söylem' kullandığını ve kendisini 'tarihteki en başarılı ittifak' olarak sunduğunu belirten Responsible Statecraft yazarı Anatol Lieven, İttifak'ın bunu herhangi bir savaşta kazandığı başarılarla değil, savaşı önlemekle ve birçok ittifaktan daha uzun süre ayakta kalmakla açıklamasını eleştirdi.
Lieven, Afganistan'daki savaşın NATO'nun şimdiye dek katıldığı tek kara savaşı olduğunu ve bunun feci bir yenilgiyle sonuçlandığını da anımsattı.
Günümüzde NATO'nun 'Birinci Soğuk Savaş' sırasında kaçındığı 'Avrupa'da Rusya'yla vekalet savaşının' içinde olduğunun altını çizen Lieven, üstelik şu anki koşulların uzun vadede Rusya'nın çıkarına olduğunu vurguladı.
Lieven, Batı ve Orta Avrupa için 'Rus tehdidi' bulunduğu yönündeki söylemlerin de Avrupalı ülkelerin ABD'ye daha fazla bağımlı hale gelmesinin önünü açtığını sözlerine ekledi.
Yazıda, "Binlerce kişi NATO'nun 75. kuruluş yıldönümündeki zirve için Washington'a giderken bizler, İttifak'ın zayıfladığını ve farkında olmadan (Rusya'yla) savaşa doğru ilerlediğini gözlemliyoruz" dendi.
NATO'nun 'propagandist bir söylem' kullandığını ve kendisini 'tarihteki en başarılı ittifak' olarak sunduğunu belirten Responsible Statecraft yazarı Anatol Lieven, İttifak'ın bunu herhangi bir savaşta kazandığı başarılarla değil, savaşı önlemekle ve birçok ittifaktan daha uzun süre ayakta kalmakla açıklamasını eleştirdi.
Lieven, Afganistan'daki savaşın NATO'nun şimdiye dek katıldığı tek kara savaşı olduğunu ve bunun feci bir yenilgiyle sonuçlandığını da anımsattı.
Günümüzde NATO'nun 'Birinci Soğuk Savaş' sırasında kaçındığı 'Avrupa'da Rusya'yla vekalet savaşının' içinde olduğunun altını çizen Lieven, üstelik şu anki koşulların uzun vadede Rusya'nın çıkarına olduğunu vurguladı.
Lieven, Batı ve Orta Avrupa için 'Rus tehdidi' bulunduğu yönündeki söylemlerin de Avrupalı ülkelerin ABD'ye daha fazla bağımlı hale gelmesinin önünü açtığını sözlerine ekledi.