AB Komisyonu, Lufthansa'ya verilen pandemi yardımına soruşturma başlattı

Türkiye
'En düşük emekli maaşına zam yapılacak mı?' sorusuna AK Parti Sözcüsü Çelik yanıt verdi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Dünyanın en büyük ikinci varlık yönetim şirketinden 'Türk lirası' mesajı
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanından ‘güneş’ uyarısı
09:16
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
8 dk
SESLİ HABER
Ünlü spor spikeri, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
09:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
11:09
4 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray'dan Biden için yeni bahane: Jet Lag
11:24
2 dk
SESLİ HABER
'ABD, Suriye'yi yağmalamak için orada'
11:36
2 dk
SESLİ HABER
Putin’den Türk-Rus ilişkilerine dair mesaj
11:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Yargıtay’dan zina yapan eşe emsal niteliğinde karar
12:10
5 dk
SESLİ HABER
Başkanlık seçimi öncesi Trump’tan ‘Biden’ iddiası
12:21
2 dk
SESLİ HABER
İspanyol basınında Arda Güler'in 'sahte 9' pozisyonu tartışılıyor
12:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Yıldız oyuncu ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisinde oynayacak
18:10
1 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
18:19
4 dk
SESLİ HABER
Devlet başkanı duyurdu: ABD ile diyalog süreci yeniden başlıyor
18:49
2 dk
SESLİ HABER
Dinozorlarla aynı dönemde yaşayan balık Ordu’da görüntülendi
19:04
3 dk
SESLİ HABER
Bazı mesleklerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi
19:16
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'nin eşi 4.5 milyon avroluk Bugatti aldı
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ünal: Erdoğan'ın Esad açıklaması oldukça cesur ve somut bir girişim
19:36
4 dk
SESLİ HABER
Biden yine gaf yaptı, yine gündem oldu
19:48
2 dk
SESLİ HABER
NASA'dan açıklama: Astronotlar uzayda mahsur mu kaldı?
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Özel okul masraflarında ciddi artış
20:12
1 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
20:21
4 dk
SESLİ HABER
2023-2024 yıllarında Erdoğan ile Putin kaç kez, hangi sebeplerle görüştü?
20:34
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna için paralı askerlik yapan Siman yargılanıyor
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Dünya Ticaret Örgütü açıkladı: Türkiye’nin dünya ticaretindeki payı ne?
20:54
2 dk
SESLİ HABER
Gazze'nin yüzde 90'ı yerinden edildi
21:04
2 dk
SESLİ HABER
Gece avlanan dev etçil çekirge görüntülendi
21:12
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson’dan seçim tahmini
21:19
3 dk
SESLİ HABER
Google Türkiye Direktörü Keteloğlu, ‘Yapay zeka bizi işsiz mi bırakacak?’ sorusunu yanıtladı
21:29
2 dk
SESLİ HABER
Rasim Ozan Kütahyalı’nın Nagehan Alçı’ya attığı tehdit ve hakaret mesajları ortaya çıktı
21:37
5 dk
SESLİ HABER
İki lüks markaya kayyum atandı
21:48
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon Avrupa ülkelerinde alarm seviyesini yükseltti
22:20
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ATACMS füzesinin güdüm sistemini ele geçirdi
22:44
2 dk
SESLİ HABER
Morales’ten darbe girişimi iddiası: Kurmaca
22:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'Fransız halkı üzerine düşeni yaptı ve aşırı sağa geçit vermedi'
07:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üreticiye üretme, tüketiciye de tüketme diyorlar'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
6 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Başkentte 40 bin yoksul emekli
12:04
85 dk
HABER MASASI
Türkiye’de En Çok Boğulma Vakası Yaşanan İller Hangileridir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
20:02
54 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/ab-komisyonu-lufthansaya-verilen-pandemi-yardimina-sorusturma-baslatti-1085656008.html
AB Komisyonu, Lufthansa'ya verilen pandemi yardımına soruşturma başlattı
AB Komisyonu, Lufthansa'ya verilen pandemi yardımına soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sırasında Lufthansa'ya sağlanan 6 milyar euroluk Alman devlet yardımına ilişkin... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T16:00+0300
2024-07-08T16:00+0300
dünya
lufthansa
avrupa birliği
almanya
ab
ab komisyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/08/1085655851_0:110:3248:1937_1920x0_80_0_0_c73e8f4df5bdfe3570dec8d0497761b0.jpg
AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan COVID-19 salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelen hava yolu firması Lufthansa'ya verilen kamu yardımının Avrupa rekabet kurallarına uygun olup olmadığını açıklığa kavuşturmak için soruşturma açıldığı belirtildi.Komisyonun söz konusu soruşturmasının arka planında, merkezi Lüksemburg'ta bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme'nin 10 Mayıs 2023'te verdiği karar bulunuyor.Genel Mahkeme, söz konusu kararda salgın sürecinde Lufthansa'ya sağlanan 6 milyar euroluk Alman devlet yardımının onaylanmasının iptaline hükmetmişti.Kararda, "Genel Mahkeme, Komisyonun, COVID-19 salgını bağlamında Almanya tarafından 6 milyar euro tutarındaki Lufthansa'nın yeniden sermayelendirilmesini onaylama kararını iptal etti" ifadesi yer almıştı.Mahkeme, iptal gerekçesini AB rekabet kurumu olan Komisyonun söz konusu kamu yardımını onaylama kararındaki hatalara bağlamıştı.Kararda, Komisyonun Lufthansa'nın ihtiyaçlarının tamamı için piyasalardan finansman sağlayamayacağı görüşünün yanlış olduğu, şirketin hisselerini mümkün olan en kısa sürede geri almaya teşvik eden bir mekanizma talep edilmemesi ve piyasada etkin rekabetin korunmasını sağlamayan çeşitli taahhütler alınmamış olması gerekçe gösterilmişti.Genel Mahkeme, ayrıca Lufthansa'nın havalimanlarındaki pazar gücünün hafife alınmış olmasını da eleştirmişti.AB Komisyonu ise 2020 yılında Almanya'nın mali sıkıntı yaşayan ve yaklaşık 240 bin kişiyi istihdam eden Lufthansa'ya 6 milyar euro mali yardımını koşullu biçimde onaylamıştı.AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.Lufthansa, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan COVID-19 salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmiş, ardından Alman hükümeti 6 milyar euro, Avusturya, Belçika ve İsviçre hükümetleri de toplamda 3 milyar euroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan korumuştu.Şirket, COVID-19'dan sonra seyahatlerin başlamasıyla bu yardımın hepsini kullanmazken, kullandığı kısmı ise geri ödemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/abdnin-cinin-covid-19-asisini-itibarsizlastirmaya-calistigi-ortaya-cikti-1084920914.html
avrupa birliği
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/08/1085655851_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_485a2ecd8308b16b086e702944d355cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
lufthansa, avrupa birliği, almanya, ab, ab komisyonu
lufthansa, avrupa birliği, almanya, ab, ab komisyonu

AB Komisyonu, Lufthansa'ya verilen pandemi yardımına soruşturma başlattı

16:00 08.07.2024
© AP Photo / Michael ProbstLufthansa
Lufthansa - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Michael Probst
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sırasında Lufthansa'ya sağlanan 6 milyar euroluk Alman devlet yardımına ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.
AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan COVID-19 salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelen hava yolu firması Lufthansa'ya verilen kamu yardımının Avrupa rekabet kurallarına uygun olup olmadığını açıklığa kavuşturmak için soruşturma açıldığı belirtildi.
Komisyonun söz konusu soruşturmasının arka planında, merkezi Lüksemburg'ta bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme'nin 10 Mayıs 2023'te verdiği karar bulunuyor.
Genel Mahkeme, söz konusu kararda salgın sürecinde Lufthansa'ya sağlanan 6 milyar euroluk Alman devlet yardımının onaylanmasının iptaline hükmetmişti.
Kararda, "Genel Mahkeme, Komisyonun, COVID-19 salgını bağlamında Almanya tarafından 6 milyar euro tutarındaki Lufthansa'nın yeniden sermayelendirilmesini onaylama kararını iptal etti" ifadesi yer almıştı.
Mahkeme, iptal gerekçesini AB rekabet kurumu olan Komisyonun söz konusu kamu yardımını onaylama kararındaki hatalara bağlamıştı.
Kararda, Komisyonun Lufthansa'nın ihtiyaçlarının tamamı için piyasalardan finansman sağlayamayacağı görüşünün yanlış olduğu, şirketin hisselerini mümkün olan en kısa sürede geri almaya teşvik eden bir mekanizma talep edilmemesi ve piyasada etkin rekabetin korunmasını sağlamayan çeşitli taahhütler alınmamış olması gerekçe gösterilmişti.
Genel Mahkeme, ayrıca Lufthansa'nın havalimanlarındaki pazar gücünün hafife alınmış olmasını da eleştirmişti.
AB Komisyonu ise 2020 yılında Almanya'nın mali sıkıntı yaşayan ve yaklaşık 240 bin kişiyi istihdam eden Lufthansa'ya 6 milyar euro mali yardımını koşullu biçimde onaylamıştı.
AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.
AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.
Lufthansa, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan COVID-19 salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmiş, ardından Alman hükümeti 6 milyar euro, Avusturya, Belçika ve İsviçre hükümetleri de toplamda 3 milyar euroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan korumuştu.
Şirket, COVID-19'dan sonra seyahatlerin başlamasıyla bu yardımın hepsini kullanmazken, kullandığı kısmı ise geri ödemişti.
COVID-19 aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2024
DÜNYA
ABD'nin, Çin'in COVID-19 aşısını itibarsızlaştırmaya çalıştığı ortaya çıktı
17 Haziran , 11:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала