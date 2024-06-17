https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/abdnin-cinin-covid-19-asisini-itibarsizlastirmaya-calistigi-ortaya-cikti-1084920914.html

ABD'nin, Çin'in COVID-19 aşısını itibarsızlaştırmaya çalıştığı ortaya çıktı

ABD'nin, Çin'in COVID-19 aşısını itibarsızlaştırmaya çalıştığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Uluslararası haber ajansı Reuters tarafından paylaşılan araştırmanın sonuçları, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) pandemi sırasında Çin'in ürettiği... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T11:20+0300

2024-06-17T11:20+0300

2024-06-17T11:20+0300

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Reuters'in haberinde, ABD ordusunun Pekin'in tıbbi çabaları ve piyasalara sürdüğü koronavirüs aşısını itibarsızlaştırma faaliyetlerinin 2020 yılı baharında başladığı, sonrasında aşı karşıtı bir kampanyaya dönüşen bu eylemlerinin 2021 ortalarında sona ermeden önce Güneydoğu Asya'nın ötesine genişlediği vurgulandı.Soruşturmanın yazarları, ‘Çin aşısı hakkında korku yaymayı’ amaçlayan propaganda materyallerinin internet üzerindeki çeşitli platformlardaki sahte hesaplarda yayınlandığını ve Güneydoğu ve Orta Asya bölgelerinin yanı sıra Ortadoğu’yu da etkilediğini belirtti.Yayına göre, operasyon özellikle ABD ordusu tarafından kontrol edilen sahte sosyal medya hesaplarının sadece Çin aşısı Sinovac konusunda değil, aynı zamanda Çin'den gelebilecek herhangi bir tıbbi yardım konusunda da tehditte bulunduğu Filipinler'de giderek yaygınlaşırken, Pentagon'un bu operasyonunun, Çin'in ölümcül virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Filipinler'de artan etkisine karşı koymayı hedeflediği aktarıldı.Aynı zamanda Pentagon'un başlattığı kampanyanın, bölgedeki kariyer sahibi ABD’li diplomatlarının itirazları üzerine yürütüldüğü ve ‘Çin'e zarar vermeyi’ amaçladığı kaydedildi.Ajans, görevde yer alan üst düzey bir askeri yetkilinin, "Bunu halk sağlığını tehdit eden bir durum olarak görmedik, sadece Çin'e çamur atmanın yollarını arıyorduk" dediğini aktardı.Yayının araştırmasına göre Çin'in COVID-19 aşısına karşı yürütülen kampanya Donald Trump'ın başkanlığı döneminde başlarken, yönetimlerin değişmesinden sonra da devam etti.Sosyal ağların Joe Biden yönetimini Pentagon'un ‘COVID hakkında yanlış bilgilendirmeye’ dahil olduğu konusunda bilgilendirmesine rağmen, Beyaz Saray bu eylemleri 2021 baharına kadar yasaklamadı.Reuters, önceki ve mevcut başkanların temsilcilerinin soruşturmanın yazarlarının talebine yanıt vermediğini, ancak Pentagon'un açıklanan kampanyayı dolaylı olarak doğruladığını yazdı.Haberde, “Üst düzey bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, ABD ordusunun gelişmekte olan ülkelerdeki Çin aşılarını küçümsemek için gizli bir propaganda kampanyasına dahil olduğunu kabul etti, ancak ayrıntı vermeyi reddetti” ifadelerine yer verildi.Sosyal medya platformlarında, “COVID Çin'den geldi ve aşısı da Çin'den geldi, Çin'e güvenmeyin!” yazılı mesajlara atıfta bulunan Reuters, Pentagon’un ABD'yi koronavirüs salgınını yaymakla suçlayan dezenformasyon kampanyasının ilk olarak Çin tarafından başlatıldığına dikkat çekerek Pekin’i suçladığı da anımsatıldı.ABD Ulusal İstihbarat Konseyi'nin eski başkanı Greg Treverton, "İnsanlara mümkün olduğunca çok aşı vermek bizim çıkarımıza olmalıydı" diye itirafta bulunurken, öte yandan Pentagon'un yaptığının ‘çizgiyi aştığını’ da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/cinden-tek-tarafli-yaptirimlarini-surduren-abdye-sert-tepki-buna-artik-bir-son-verin-1084798034.html

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covid-19, sinovac, çin, çin halk cumhuriyeti, abd, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), filipinler