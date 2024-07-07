https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/yenilgi-sonrasi-arda-gulerden-bir-rekor-daha-ronaldo-da-bu-rekoru-kiranlardan-1085619209.html

Yenilgi sonrası Arda Güler'den bir rekor daha: Ronaldo da bu rekoru kıranlardan

Yenilgi sonrası Arda Güler'den bir rekor daha: Ronaldo da bu rekoru kıranlardan

Sputnik Türkiye

Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece 1'den fazla asist yapan 4 genç futbolcudan biri oldu. 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T14:15+0300

2024-07-07T14:15+0300

2024-07-07T14:15+0300

spor

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Milli futbolcu Arda Güler, EURO 2024’te gösterdiği performansla Avrupa Şampiyonaları tarihinde bir rekora imza attı. Turnuvada sadece 21 yaşından küçük 4 genç futbolcu, tek bir turnuvada birden fazla asist yapmayı başardı. Arda Güler, Hollanda ile oynanan çeyrek final maçının 35. dakikasında Samet Akaydin’e asist yaparak turnuvadaki ikinci asistine ulaştı. Arda’nın dışında bu başarıya ulaşan diğer oyuncular Enzo Scifo (1984), Cristiano Ronaldo (2004) ve Lamine Yamal (2024) oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/hakan-calhanoglu-yenilgi-sonrasi-konustu-keske-geri-cekilmeseydik--1085618339.html

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