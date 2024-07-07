https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/hakan-calhanoglu-yenilgi-sonrasi-konustu-keske-geri-cekilmeseydik--1085618339.html

Hakan Çalhanoğlu, yenilgi sonrası konuştu: 'Keşke geri çekilmeseydik'

Hakan Çalhanoğlu, yenilgi sonrası konuştu: 'Keşke geri çekilmeseydik'

Sputnik Türkiye

Türkiye Milli Takımı'nın Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maç sonrası açıklamalar yaptı. 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T13:59+0300

2024-07-07T13:59+0300

2024-07-07T13:59+0300

spor

hakan çalhanoğlu

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

hollanda

futbol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/07/1085617870_0:88:1326:834_1920x0_80_0_0_83f60eb703f6c46e8fde9dd4b42c3200.png

EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda’ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden A Milli Futbol takımının kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maç sonrası duygusal açıklamalarda bulundu.Çalhanoğlu, “Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Hocamıza, ekibine, masörlerimize, aşçılarımıza, bizi koruyan komutanlarımıza… Maalesef buraya kadarmış. Milletimize bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize. Futbolda kaybetmek de var. Maç sonu taraftarlarımız bizi ayakta alkışladı. Bu güzel bir sinyal,” dedi.Çalhanoğlu, ikinci yarıda geri çekildiklerini belirterek, “İkinci yarıya çok iyi başlamadık, geriye çekildik. İkinci golden sonra uzun toplara döndük, keşke geri çekilmeseydik. Oluyor böyle şeyler. Buraya kadar gelmek de bir gurur. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık,” ifadelerini kullandı.Maçın bitiş düdüğüyle birlikte milli futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da duygu patlaması yaşayarak gözyaşlarına boğuldu.Türkiye, EURO 2024’e çeyrek finalde veda ederken, turnuva boyunca gösterdiği performansla dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/hollanda-turkiye-macinin-ardindan-1085611520.html

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan çalhanoğlu, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), hollanda, futbol