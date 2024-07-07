https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/hakan-calhanoglu-yenilgi-sonrasi-konustu-keske-geri-cekilmeseydik--1085618339.html
Hakan Çalhanoğlu, yenilgi sonrası konuştu: 'Keşke geri çekilmeseydik'
Hakan Çalhanoğlu, yenilgi sonrası konuştu: 'Keşke geri çekilmeseydik'
Sputnik Türkiye
Türkiye Milli Takımı'nın Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maç sonrası açıklamalar yaptı. 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T13:59+0300
2024-07-07T13:59+0300
2024-07-07T13:59+0300
spor
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EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda’ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden A Milli Futbol takımının kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maç sonrası duygusal açıklamalarda bulundu.Çalhanoğlu, “Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Hocamıza, ekibine, masörlerimize, aşçılarımıza, bizi koruyan komutanlarımıza… Maalesef buraya kadarmış. Milletimize bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize. Futbolda kaybetmek de var. Maç sonu taraftarlarımız bizi ayakta alkışladı. Bu güzel bir sinyal,” dedi.Çalhanoğlu, ikinci yarıda geri çekildiklerini belirterek, “İkinci yarıya çok iyi başlamadık, geriye çekildik. İkinci golden sonra uzun toplara döndük, keşke geri çekilmeseydik. Oluyor böyle şeyler. Buraya kadar gelmek de bir gurur. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık,” ifadelerini kullandı.Maçın bitiş düdüğüyle birlikte milli futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da duygu patlaması yaşayarak gözyaşlarına boğuldu.Türkiye, EURO 2024’e çeyrek finalde veda ederken, turnuva boyunca gösterdiği performansla dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/hollanda-turkiye-macinin-ardindan-1085611520.html
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hakan çalhanoğlu, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), hollanda, futbol
hakan çalhanoğlu, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), hollanda, futbol
Hakan Çalhanoğlu, yenilgi sonrası konuştu: 'Keşke geri çekilmeseydik'
Türkiye Milli Takımı'nın Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maç sonrası açıklamalar yaptı.
EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda’ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden A Milli Futbol takımının kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maç sonrası duygusal açıklamalarda bulundu.
Çalhanoğlu, “Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Hocamıza, ekibine, masörlerimize, aşçılarımıza, bizi koruyan komutanlarımıza… Maalesef buraya kadarmış. Milletimize bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize. Futbolda kaybetmek de var. Maç sonu taraftarlarımız bizi ayakta alkışladı. Bu güzel bir sinyal,” dedi.
Çalhanoğlu, ikinci yarıda geri çekildiklerini belirterek, “İkinci yarıya çok iyi başlamadık, geriye çekildik. İkinci golden sonra uzun toplara döndük, keşke geri çekilmeseydik. Oluyor böyle şeyler. Buraya kadar gelmek de bir gurur. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık,” ifadelerini kullandı.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte milli futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da duygu patlaması yaşayarak gözyaşlarına boğuldu.
Türkiye, EURO 2024’e çeyrek finalde veda ederken, turnuva boyunca gösterdiği performansla dikkat çekti.