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Yenilen pehlivan güreşe doydu: Baygınlık geçirdi
Yenilen pehlivan güreşe doydu: Baygınlık geçirdi
Sputnik Türkiye
Edirne'de bir pehlivan, güreşirken sıcaklıktan dolayı bayıldı. 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T17:41+0300
2024-07-07T17:41+0300
spor
kırkpınar güreşleri
tarihi kırkpınar yağlı güreşleri
pehlivan
baygınlık
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Edirne’de gerçekleştirilen 663. Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde, hava sıcaklığının 36 dereceyi bulması nedeniyle pehlivanlar zorlu anlar yaşadı. Sarayiçi Er Meydanı’nda küçük orta büyük boy kategorisinde Sinan Yıldız ve Murat Gonca’nın mücadelesi sırasında, rakibine yenilen Murat Gonca baygınlık geçirdi. Hakem Murat Orman’ın çağrısı üzerine sağlık ekipleri sahaya girerek bayılan pehlivana müdahale etti. Sedyeyle er meydanından çıkarılan Gonca, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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kırkpınar güreşleri, tarihi kırkpınar yağlı güreşleri, pehlivan, baygınlık
kırkpınar güreşleri, tarihi kırkpınar yağlı güreşleri, pehlivan, baygınlık

Yenilen pehlivan güreşe doydu: Baygınlık geçirdi

17:41 07.07.2024
© Cem TekkeşinoğluPehlivan
Pehlivan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2024
© Cem Tekkeşinoğlu
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Edirne'de bir pehlivan, güreşirken sıcaklıktan dolayı bayıldı.
Edirne’de gerçekleştirilen 663. Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde, hava sıcaklığının 36 dereceyi bulması nedeniyle pehlivanlar zorlu anlar yaşadı.
Sarayiçi Er Meydanı’nda küçük orta büyük boy kategorisinde Sinan Yıldız ve Murat Gonca’nın mücadelesi sırasında, rakibine yenilen Murat Gonca baygınlık geçirdi.
Hakem Murat Orman’ın çağrısı üzerine sağlık ekipleri sahaya girerek bayılan pehlivana müdahale etti. Sedyeyle er meydanından çıkarılan Gonca, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Antalya Körfezi'nde dev denizanaları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2024
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