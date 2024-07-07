https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/akdenizde-deniz-suyu-sicakliginin-rekor-seviyeye-ulasmasi-bekleniyor-1085623524.html

Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığının rekor seviyeye ulaşması bekleniyor

Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığının rekor seviyeye ulaşması bekleniyor

Sputnik Türkiye

Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığının 31 dereceyle rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T17:12+0300

2024-07-07T17:12+0300

2024-07-07T17:26+0300

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orta doğu teknik üniversitesi (odtü)

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, mevsim normalleri üzerinde seyreden Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığının 31 dereceyle en yüksek değerine ulaşmasını beklediklerini belirtti.Prof. Dr. Salihoğlu, dünyanın çeşitli bölgelerinde deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın sürdüğünü söyledi.Son 12 ayda dikkati çeken verilerin ortaya çıktığını anlatan Salihoğlu, "Dünyada son 12 ayda rekorlar kırıldı hatta 12 ay üst üste en yüksek deniz suyu sıcaklıklarının gözlemlendiği bir yıl oldu. Geçmiş 12 ayda gördüklerimiz daha önce hiç yaşamadığımız bir şeydi. Global seviyede en yüksek sıcaklıklar gözlemlendi" dedi. 'Bu yaz 31 dereceleri rahat göreceğimizi düşünüyoruz'Salihoğlu, global gelişmelerin Akdeniz'e de etki ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bir tek sıcaklık artmıyor, okyanus asitlenmesini de etkiliyor'Salihoğlu, sıcaklık değerlerindeki artışların denizlerde çeşitli yansımalara neden olduğunu söyledi.Sıcaklık artışının birçok şeyi de etkilediğini anlatan Salihoğlu, "Bir tek sıcaklık artmıyor, okyanus asitlenmesini de etkiliyor. Su kütleleri de etkileniyor. Sulardaki dinamikler değişiyor. Farklı türler buralarda yer bulmaya başlıyor. Mersin ve İskenderun körfezlerinde kirlilik baskısı çok yüksek. İklim değişimi ve kirlilik baskısı birleşince artık ekosistem üzerinde çok büyük bir yük ortaya çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.Biyoçeşitlilikteki değişimler gözlemleniyorProf. Dr. Salihoğlu, Mersin ve İskenderun körfezlerindeki değişimleri yakından takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/meteorolojiden-13-il-icin-uyari-kuvvetli-olacak-1085612648.html

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akdeniz, akdeniz, deniz, su, su, orta doğu teknik üniversitesi (odtü)