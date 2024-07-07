https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/ukrayna-ordusunun-gorlovka-kentine-yonelik-saldirisinda-9-sivil-yaralandi-1085610803.html
Ukrayna ordusunun Gorlovka kentine yönelik saldırısında 9 sivil yaralandı
Ukrayna ordusunun Gorlovka kentine yönelik saldırısında 9 sivil yaralandı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Gorlovka kentine düzenlediği saldırıda yaralananların sayısının 9’a çıktığı bildirildi. 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T00:45+0300
2024-07-07T00:45+0300
2024-07-07T00:45+0300
ukrayna krizi
ivan prihodko
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
gorlovka
denis puşilin
ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya acil durum bakanlığı
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Gorlovka Belediye Başkanı İvan Prihodko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kente yönelik saldırısı sonucunda yaralananların sayısının 9’a yükseldiğini duyurdu.Öte yandan DHC lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun Donetsk’e yönelik saldırılarında 7 kişinin yaralandığını, 3 sivil altyapı tesisinin de hasar gördüğünü bildirdi.Daha önce Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gündüz saatlerinde Gorlovka’ya düzenlediği saldırı sırasında arama-kurtarma ekibinden 4 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/rus-ordusunun-cephede-ilerleyisi-suruyor-2-yerlesim-birimi-daha-kurtarildi-1085377338.html
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ivan prihodko, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), gorlovka, denis puşilin, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya acil durum bakanlığı
ivan prihodko, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), gorlovka, denis puşilin, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya acil durum bakanlığı
Ukrayna ordusunun Gorlovka kentine yönelik saldırısında 9 sivil yaralandı
Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Gorlovka kentine düzenlediği saldırıda yaralananların sayısının 9’a çıktığı bildirildi.
Gorlovka Belediye Başkanı İvan Prihodko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kente yönelik saldırısı sonucunda yaralananların sayısının 9’a yükseldiğini duyurdu.
Öte yandan DHC lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun Donetsk’e yönelik saldırılarında 7 kişinin yaralandığını, 3 sivil altyapı tesisinin de hasar gördüğünü bildirdi.
Daha önce Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gündüz saatlerinde Gorlovka’ya düzenlediği saldırı sırasında arama-kurtarma ekibinden 4 kişinin yaralandığını duyurmuştu.