https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/rus-ordusunun-cephede-ilerleyisi-suruyor-2-yerlesim-birimi-daha-kurtarildi-1085377338.html

Rus ordusunun cephede ilerleyişi sürüyor: 2 yerleşim birimi daha kurtarıldı

Rus ordusunun cephede ilerleyişi sürüyor: 2 yerleşim birimi daha kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk cephesinde ilerleyişini sürdüren Rus ordusunun, bu bölgede daha önce Ukrayna ordusunun elinde bulunan Spornoye ve... 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T14:15+0300

2024-06-30T14:15+0300

2024-06-30T14:15+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

askeri operasyon

ukrayna

ukrayna ordusu

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

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Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki yerleşim birimini düşman askerinden arındırdığını duyuran bakanlık, “Aktif eylemler sonucunda Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri Novoaleksandrovka köyünü, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu da Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Spornoye yerleşim birimini kurtardı" ifadelerine yer verdi.Güney Askeri Grubu birliklerinin cephe hattı boyunca konumlarını iyileştirdiği ve Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen karşı saldırıyı püskürttüğü belirtilirken, düşman kayıplarının 450 askere ulaştığı aktarıldı.Rus ordusunun Merkez Askeri Grubuna bağlı birliklerin gün içerisindeki çatışmalarda yaklaşık 370 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiği bildirildi.Bakanlık, bu çatışmalarda, ABD yapımı bir 55mm M777 obüs, bir 152mm 2A65 Msta-B obüs, iki 122mm D-30 obüs, iki 100mm MT-12 Rapira tanksavar topu ve bir ABD yapımı AN/TPQ-36 karşı batarya radar istasyonunun da imha edildiğini açıkladı.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaşırken, gün içinde 515 kadar Ukrayna askeriyle birlikte iki zırhlı aracı etkisiz hale getirdi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’nun sorumluluk bölgesinde Ukrayna birliklerinin son 24 saat içinde 130 kadar askerini kaybettiği kaydedilirken, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubuna bağlı Rus askerlerinin Harkov bölgesindeki 7 farklı yerleşim yeri yakınlarında Ukrayna ordusunu bozguna uğrattığı ve düşman kayıplarının toplam 285 askere ulaştığı ifade edildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, son 24 saatte 105 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirirken, iki ABD yapımı 155 mm M777 obüs, bir ABD yapımı 122 mm D-30 obüs ve bir ABD yapımı 105 mm M119 topçu sistemi imha edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-ait-techizatin-bulundugu-tren-vuruldu-1085364807.html

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